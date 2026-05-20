吃起來像冰淇淋！ 7-ELEVEN新品酥脆口感巧克力，今年夏日消暑零食買起來吧。

夏季的7-11不斷推出新點心，巧克力吃起來像冰淇淋般透心涼堪稱一絕，利用新技術讓常溫巧克力有冰淇淋的冰涼風味，夏季必嚐。

這款會讓人驚呼「這真的是巧克力嗎？」的超人氣甜點來了，日本7-11推出全新概念作品「7-Premium 像是冰淇淋？一樣的巧克力（アイス？みたいなチョコレート）」。這款點心正如其名，打破了常溫巧克力的物理限制，帶來如冰淇淋般的沁涼感。這系列共推出兩款經典口味，結合了獨特的「酷涼塗層」與「酥脆食感」，為迎接即將到來的炎夏提供最清爽的救贖。



「像是冰淇淋」的祕密：沁涼與碎冰食感的雙重奏

這款巧克力的驚艷之處，在於入口後瞬間散發的涼爽氣息。研發團隊利用木糖醇與赤藻糖醇等成分，在巧克力外層施以「酷涼塗層（ひんやりコーティング）」。一放進嘴裡，清爽的涼感便會與巧克力的香甜一同綻放，伴隨著「咔滋、沙沙」的碎冰質地，讓甘甜與爽快感在鼻尖縈繞，體驗相當新穎。

▲研發團隊利用木糖醇與赤藻糖醇等成分，在巧克力外層施以「酷涼塗層」。





濃郁系「餅乾冰淇淋」與華麗系「莓果派對」兩種代表性口味一次登場！

「餅乾＆奶油」口味

將酥脆的可可餅乾與帶有濃郁奶香的冷凍乾燥顆粒拌入巧克力中，完美重現了餅乾冰淇淋那種醇厚卻不膩口的平衡感，是巧克力控絕對會回購的選擇。售價：198日圓（未稅），販售地點：日本各地7-11。

▲將可可餅乾與冷凍乾燥顆粒拌入巧克力中，完美重現餅乾冰淇淋的口感。





「莓果雙響」口味

莓果愛好者千萬別錯過！這款選用了酸甜帶勁的蔓越莓果乾，並加入含有草莓果肉的冷凍乾燥顆粒。咬下的瞬間，華麗的莓果香氣與清爽的涼感交織，非常適合悶熱的午後享用。售價：198日圓（未稅），販售地點：日本各地7-11。

▲選用酸甜帶勁的蔓越莓果乾，並加入含有草莓果肉的冷凍乾燥顆粒。



隨著氣溫升高，想吃甜點卻怕黏膩的心情，這款「像是冰淇淋？一樣的巧克力」正好能滿足需求。無論是需要清爽一下的辦公時光，或是旅行途中的解饞，這款兼具趣味與美味的新感覺巧克力，絕對是近期造訪日本 7-11 必入手的清單。





日本7-11新品

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