鎌倉一日遊這樣玩更愜意！明月院、濱海公園超好拍，慢旅提案別錯過。

鎌倉慢旅若想避開人擠人的熱門景點，跟著這條路線準沒錯！悠閒一日遊感受最迷人的濱海夏日風景。

隨著夏天到來，又到了最適合前往鎌倉旅行的季節！除絕美平交道外，這座迷人的濱海古都，其實擁有更從容的玩法！這次不妨深度探索古剎與神社，感受寧靜禪意，再沿著海岸線慢行，將澎湃海味、道地拉麵一次搜羅，透過慢旅重新愛上這座城市的質樸與浪漫。



▲鎌倉不只海岸值得朝聖，充滿禪意的日式古剎同樣迷人，四季皆有不同風景，每個角落都讓人驚艷。（攝影：陳怡吟）

▲鎌倉在地美食不容錯過，從拉麵、天丼到濃郁抹茶甜點，每一樣都值得一嚐。（攝影：陳怡吟）

鎌倉交通指南，體驗單軌列車

從東京出發前往鎌倉，可直接搭乘JR橫須賀線至鎌倉站，車程約1小時左右，交通相當方便。若想體驗湘南地區特有的懸掛式單軌列車，則推薦可改從大船站轉乘湘南單軌電車，宛如空中列車般的景色相當特別，是許多人來到鎌倉、江之島時會特地體驗的交通方式，不僅能順遊江之島一帶，還可銜接江之電與鎌倉人氣景點，安排更完整的慢旅路線。

▲湘南單軌列車懸掛於半空中行駛，車體在城市與山林間漂浮穿梭，充滿濃厚科幻感。（攝影：陳怡吟）

漫步明月院，打卡絕美圓窗

抵達鎌倉，推薦首站先來到擁有絕美景緻的「明月院」。這座寺廟坐擁古樸的日式庭園，濃厚的禪意氛圍讓人不禁在此佇足。位於主殿的「悟道之窗」是最為著名的打卡亮點，透過圓形窗景，四季景色宛如一幅天然畫作，無論是夏季盛開的繡球花，還是秋季染紅庭園的楓葉，都美得令人難以移開視線，因而成為許多人心目中最具代表性的鎌倉風景。





明月院

地址：神奈川県鎌倉市山ノ内189



▲明月院著名的「悟道之窗」是鎌倉的超人氣打卡景點，透過圓窗望出的庭園景色宛如畫作，吸引不少旅人專程前往朝聖。（攝影：陳怡吟）

尋味小町通，大啖拉麵甜點

午餐時段，就到熱鬧的小町通周邊尋寶！隱身巷弄的「絹と小麦」主打輕爽的醬油拉麵，湯頭鹹淡適中、喝起來不會過於油膩，耐吃且無負擔。店內也特別推薦搭配佐餐酒一同享用，依照不同拉麵風味選擇紅酒或白酒搭配，更添層次感。飯後甜點不妨選擇「鎌倉茶茶」的抹茶冰淇淋，依照不同濃度區分，無論喜愛甜口風味，還是濃郁苦味，都能為味蕾帶來極致的享受。





絹と小麦

地址：神奈川県鎌倉市小町2-11-4 吉岡ビル 1F





鎌倉茶茶

地址：鎌倉市雪ノ下1-6-8



▲小町通是鎌倉最熱鬧的商店街之一，沿途集結美食甜點、特色咖啡廳與各式伴手禮店。（攝影：陳怡吟）

▲隱身巷弄的「絹と小麦」主打清爽系醬油拉麵，「鎌倉茶茶」則能依喜好挑選不同濃度的抹茶冰淇淋，都是小町通的必吃美食。（攝影：陳怡吟）

參拜鶴岡八幡宮，紅色鳥居祈好運

沿著小町通走到底，便能抵達鎌倉最重要的信仰中心「鶴岡八幡宮」。八幡神為鎌倉幕府的守護神，以保佑勝利、運勢著稱，因此在氣派的建築與鳥居前誠心參拜，為自己祈求一整年滿滿的好運氣，是初訪鎌倉必排的行程之一。





鶴岡八幡宮

地址：神奈川県鎌倉市雪ノ下2-1-31



▲「鶴岡八幡宮」以祈求勝利、開運聞名，氣派的朱紅色建築吸引不少旅人專程前來參拜。（攝影：陳怡吟）

搭乘江之電，湘南海岸吹海風

午後的重頭戲，是搭乘深受旅客喜愛的復古江之電，前往「湘南海岸公園」。雖然此處沒有平交道與藍天、大海交織的美景，但濱海公園的海岸線更為遼闊，天氣晴朗時甚至能將遠方的富士山收入眼底，無論是看海放空，還是拍出浪漫美照，這裡都是絕佳景點。





湘南海岸公園

地址：藤沢市鵠沼海岸1丁目17-3



▲擁有百年歷史的「江之電」，以懷舊復古車廂聞名，沿途穿梭海岸與街景之間，是鎌倉旅遊最浪漫的體驗。（攝影：陳怡吟）

▲「湘南海岸公園」擁有遼闊海岸景色，能悠閒感受鎌倉的海岸氛圍，晴天時甚至有機會遠眺富士山。（攝影：陳怡吟）

入座Betanagi，大啖酥脆炸天丼

旅程的最後，當地必吃的澎湃天丼不容錯過！炸得金黃酥脆的天婦羅，一口咬下便能感受到鮮甜海味，外層麵衣輕薄不油膩，搭配白飯格外涮嘴。無論是蝦子、當季海鮮還是蔬菜炸物，都能吃出食材本身的鮮度，替這趟慢步調的鎌倉散策，留下濃郁的在地滋味。





Betanagi

地址：神奈川県藤沢市片瀬海岸1-11-29

▲「Betanagi」鄰近湘南海岸公園，看完海後過來享用天丼、刨冰再適合不過。（攝影：陳怡吟）

▲來到鎌倉怎麼能錯過美味天丼！炸得酥脆的天婦羅超下飯，鮮甜海味與炸物香氣一次滿足。（攝影：陳怡吟）

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