美妝品牌攜手動物森友會聯名新品日本全家開賣，動森島民造型包裝護唇膏、保養品等療癒超可愛登場。

風靡全世界的動物森會又出手了，這次攜手美妝品牌推出一系列聯名新品，還有動森主題店，島民還不快買爆加朝聖打卡！」

風靡全球的任天堂人氣遊戲動物森友會這次跨界聯手美妝保養品牌Mitea Organic，推出特別聯名美妝系列！現在在日本全國全家便利商店、Cosme Kitchen與Biople開賣。換上新裝的美妝保養用品，島民們準備好收了嗎？

森友會角色包裝保養彩妝

系列包含印有動物森友會角色的化妝水、乳液、面膜等保養品，以及唇膏與鏡子等品項。最推薦的是附贈收納包的限定組合。

▲印有動物森友會角色的化妝水、乳液、面膜等保養品讓人超想收集。





葉子標誌造型唇膏盒

「矽膠唇膏盒(Mitea造型)」以動物森友會的葉子為靈感設計，唇膏能完整收納的機能性造型，附掛飾方便隨身攜帶。加上豆狸、粒狸造型裝飾，可愛度加倍。

▲以動物森友會的葉子為靈感設計，加上豆狸、粒狸造型裝飾，可愛度加倍。這款唇膏盒也推出與Mitea Organic唇膏的組合套裝，收錄以美鈴、傑克等角色為包裝的限定色三款。▲也推出與Mitea Organic唇膏的組合套裝。

附收納包冰涼濕紙巾與小屋造型鏡

Mitea Organic人氣商品、擁有「北極級」冰涼感的卸妝濕紙巾「水潤精華濕紙巾」，推出附收納包套組。收納包印有茶茶丸、焦糖的圖案。濕紙巾可用於臉部與身體，一擦瞬間清爽，適合補妝前去除黏膩或保濕使用。



▲北極級冰涼感的卸妝濕紙巾水潤精華濕紙巾推出附收納包套組。印有動物森友會角色齊聚的小屋造型「異形鏡」不容錯過，光是看著就讓人興奮雀躍，充滿童趣巧思。▲角色齊聚的小屋造型「異形鏡」不容錯過。其他還有卸妝油與全效乳液組合的「約兩週份試用」附收納包套組，以及色彩豐富的「精華油唇膏」等品項。▲卸妝油與全效乳液組合的約兩週份試用附收納包套組。即日起全家原創品牌Convenience Wear也將推出動物森友會設計的襪子與毛巾收納包。▲將推出動物森友會設計的襪子與毛巾收納包。