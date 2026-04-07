美妝品牌攜手動物森友會聯名新品日本全家開賣，動森島民造型包裝護唇膏、保養品等療癒超可愛登場。

風靡全世界的動物森會又出手了，這次攜手美妝品牌推出一系列聯名新品，還有動森主題店，島民還不快買爆加朝聖打卡！」
風靡全球的任天堂人氣遊戲動物森友會這次跨界聯手美妝保養品牌Mitea Organic，推出特別聯名美妝系列！現在在日本全國全家便利商店、Cosme Kitchen與Biople開賣。換上新裝的美妝保養用品，島民們準備好收了嗎？
森友會角色包裝保養彩妝
系列包含印有動物森友會角色的化妝水、乳液、面膜等保養品，以及唇膏與鏡子等品項。最推薦的是附贈收納包的限定組合。
▲印有動物森友會角色的化妝水、乳液、面膜等保養品讓人超想收集。
葉子標誌造型唇膏盒
「矽膠唇膏盒(Mitea造型)」以動物森友會的葉子為靈感設計，唇膏能完整收納的機能性造型，附掛飾方便隨身攜帶。加上豆狸、粒狸造型裝飾，可愛度加倍。
▲以動物森友會的葉子為靈感設計，加上豆狸、粒狸造型裝飾，可愛度加倍。
這款唇膏盒也推出與Mitea Organic唇膏的組合套裝，收錄以美鈴、傑克等角色為包裝的限定色三款。
▲也推出與Mitea Organic唇膏的組合套裝。
附收納包冰涼濕紙巾與小屋造型鏡
Mitea Organic人氣商品、擁有「北極級」冰涼感的卸妝濕紙巾「水潤精華濕紙巾」，推出附收納包套組。收納包印有茶茶丸、焦糖的圖案。濕紙巾可用於臉部與身體，一擦瞬間清爽，適合補妝前去除黏膩或保濕使用。
▲北極級冰涼感的卸妝濕紙巾水潤精華濕紙巾推出附收納包套組。
印有動物森友會角色齊聚的小屋造型「異形鏡」不容錯過，光是看著就讓人興奮雀躍，充滿童趣巧思。
▲角色齊聚的小屋造型「異形鏡」不容錯過。
其他還有卸妝油與全效乳液組合的「約兩週份試用」附收納包套組，以及色彩豐富的「精華油唇膏」等品項。
▲卸妝油與全效乳液組合的約兩週份試用附收納包套組。
即日起全家原創品牌Convenience Wear也將推出動物森友會設計的襪子與毛巾收納包。
▲將推出動物森友會設計的襪子與毛巾收納包。
同場加映！動森主題店鋪限定登場
東京與大阪將出現「集合啦！動物森友會」主題店舖，不只外觀，店內也充滿動物森友會角色。僅限全家海岸三丁目店、東京灣潮見王子飯店店、大阪機場前店三間門市的特別企劃。
▲東京與大阪將出現「集合啦！動物森友會」主題店舖。
▲不只外觀，店內也充滿動物森友會角色。
「集合啦！動物森友會」主題店
活動期間：即日起～4月20日
活動店舖：
・全家海岸三丁目店
地址：東京都港区海岸3-18-21 ブライトイースト芝浦1F
・全家東京灣潮見王子飯店店
地址：東京都江東区潮見2-8-16
・全家大阪機場前店
地址：大阪府豊中市螢池西町2-16-26
這波聯名橫跨保養美妝與生活雜貨，品項豐富多元。無論是動物森友會的忠實粉絲，還是鍾情可愛小物的你，都絕對不容錯過這場超療癒的聯名盛典！