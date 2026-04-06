日本必買伴手禮！日本 RINGO × Hello Kitty 聯名餐點、周邊一次看，Kitty蘋果派超欠吃。

日本必買伴手禮推薦！RINGO × Hello Kitty 聯名登場，Kitty 蘋果派、千層酥與限定周邊同步開賣，甜點控必收 2026 春季日本旅遊清單。
日本必買伴手禮加一！日本人氣蘋果派專門店 RINGO 迎來 10 週年，攜手 Sanrio 旗下超人氣角色 Hello Kitty 推出限定聯名。從經典蘋果派到全新周邊，整體設計走「大人可愛」風格，鎖定甜點控與收藏控。對於計畫前往日本旅遊的台灣旅客而言，這波聯名無疑是 2026 春季最值得鎖定的伴手禮清單之一。
日本必買伴手禮！日本 RINGO × Hello Kitty 聯名餐點、周邊一次看
此次聯名屬於「RINGO 10th ANNIVERSARY」第二彈企劃，將 Hello Kitty 喜愛蘋果派的設定融入商品設計。推出包含 3 款聯名甜點與多款限定周邊，共計 4 大主打商品，從外盒到細節都充滿收藏價值。特別的是，所有蘋果派皆不單售，需搭配聯名組合購入，也讓整體更具「禮盒感」。無論是送禮或自用，都強化了「日本限定伴手禮」的吸引力。
Kitty蘋果派超欠吃！日本 RINGO × Hello Kitty 即日起開賣
本次聯名最大亮點，莫過於三款造型與風味兼具的甜點！無論是「Kitty 蘋果派」經典卡士達蘋果派上點綴 Hello Kitty 造型巧克力，還是「Kitty 千層酥」酥脆派皮搭配卡士達，加入蝴蝶結造型巧克力，又或是「Kitty 開放式派」融合蜜漬蘋果與伯爵茶卡士達，帶出成熟茶香層次，每一個都超級可愛療癒；不過要注意，聯名品項並無單獨販售，皆和周邊綁定一起賣。
販售時間：即日起開賣
販售品項：
RINGO × Hello Kitty 保冷袋組（含三款新品）售價3,870日圓
RINGO × Hello Kitty 刺繡收納包組（含三款新品）售價2,852日圓
RINGO × Hello Kitty 費南雪鐵盒 售價1,480日圓
RINGO × Hello Kitty 聯名迷你盤組（含三款新品）售價2,852日圓（4/22 開賣）
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