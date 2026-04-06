日本必買伴手禮！日本 RINGO × Hello Kitty 聯名餐點、周邊一次看，Kitty蘋果派超欠吃。

日本必買伴手禮推薦！RINGO × Hello Kitty 聯名登場，Kitty 蘋果派、千層酥與限定周邊同步開賣，甜點控必收 2026 春季日本旅遊清單。

日本必買伴手禮加一！日本人氣蘋果派專門店 RINGO 迎來 10 週年，攜手 Sanrio 旗下超人氣角色 Hello Kitty 推出限定聯名。從經典蘋果派到全新周邊，整體設計走「大人可愛」風格，鎖定甜點控與收藏控。對於計畫前往日本旅遊的台灣旅客而言，這波聯名無疑是 2026 春季最值得鎖定的伴手禮清單之一。

▲日本人氣蘋果派專門店 RINGO 迎來 10 週年，攜手 Sanrio 旗下超人氣角色 Hello Kitty 推出限定聯名（RINGO 提供）

▲RINGO × Hello Kitty聯名視覺主打大人系可愛風格，成為日本甜點話題焦點（RINGO 提供）

日本必買伴手禮！日本 RINGO × Hello Kitty 聯名餐點、周邊一次看

此次聯名屬於「RINGO 10th ANNIVERSARY」第二彈企劃，將 Hello Kitty 喜愛蘋果派的設定融入商品設計。推出包含 3 款聯名甜點與多款限定周邊，共計 4 大主打商品，從外盒到細節都充滿收藏價值。特別的是，所有蘋果派皆不單售，需搭配聯名組合購入，也讓整體更具「禮盒感」。無論是送禮或自用，都強化了「日本限定伴手禮」的吸引力。

▲RINGO 10週年聯名企劃推出Hello Kitty限定禮盒，主打收藏價值（RINGO 提供）

Kitty蘋果派超欠吃！日本 RINGO × Hello Kitty 即日起開賣

本次聯名最大亮點，莫過於三款造型與風味兼具的甜點！無論是「Kitty 蘋果派」經典卡士達蘋果派上點綴 Hello Kitty 造型巧克力，還是「Kitty 千層酥」酥脆派皮搭配卡士達，加入蝴蝶結造型巧克力，又或是「Kitty 開放式派」融合蜜漬蘋果與伯爵茶卡士達，帶出成熟茶香層次，每一個都超級可愛療癒；不過要注意，聯名品項並無單獨販售，皆和周邊綁定一起賣。

▲Hello Kitty蘋果派與千層酥造型吸睛，成為東京甜點打卡新選擇（RINGO 提供）



本次限定販售的三大周邊組合，分別為「保冷袋組（3,870日圓）」紅色絎縫設計，適合外出野餐、「刺繡收納包組（2,852日圓）」日常實用又低調可愛。想要買回家當伴手禮，還有「Kitty 費南雪鐵盒（1,480日圓）」附 3 入甜點，鐵盒可收藏。同時，4/22 還將追加「限定聯名迷你盤組（2,852日圓）」，增加收藏樂趣。

▲聯名保冷袋與刺繡收納包兼具實用與收藏價值，適合當伴手禮（RINGO 提供）



本次聯名商品於即日起，在日本全國 RINGO 常設門市限量開賣，售完即止。費南雪鐵盒則同步於部分選品店與官方線上商店販售。整體來看，從甜點本身到周邊設計，都精準抓住「可愛但不幼稚」的市場趨勢。對於喜歡日系風格、或是熱愛 Hello Kitty 的旅客而言，這系列不只是甜點，更像是一場可以帶回家的旅行紀念。





▲RINGO 日本門市 4 月起開賣 Hello Kitty 聯名甜點，數量有限（RINGO 提供）



▲結合甜點與設計的聯名商品，成為日本旅遊必買紀念品之一（RINGO 提供）

日本伴手禮推薦 RINGO × Hello Kitty

販售時間：即日起開賣

販售品項：

RINGO × Hello Kitty 保冷袋組（含三款新品）售價3,870日圓

RINGO × Hello Kitty 刺繡收納包組（含三款新品）售價2,852日圓

RINGO × Hello Kitty 費南雪鐵盒 售價1,480日圓

RINGO × Hello Kitty 聯名迷你盤組（含三款新品）售價2,852日圓（4/22 開賣）

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