LaLaport豐洲20週年大改造，米其林名店東京一號店進駐，還有GODIVA麵包店等31家新店舖。

原來LaLaport豐洲開幕至今已經20年了，現在正在進行大規模翻新，除了環境變得更舒適外，商場、餐廳也將加入新血，水上交通計畫也將在4月加入戰場。

LaLaport豐洲終於在開幕20週年，進行大規模翻新！經過翻修以後，米其林名店第一家東京分店宣布進駐，同時GODIVA麵包店「Godipen」也選擇LaLaport豐洲，作為第一間購物商場的分店，預計將有31家新店陸續開幕。LaLaport豐洲的全新面貌，千萬不要錯過。

LaLaport豐洲 空間大幅升級

這次翻新的核心之一是館內各公共空間，中庭將新設「兒童公園」預計2026年4月完工，場內設有「充氣彈跳山」、「溜滑梯」和「旋轉遊具」等設施，並鋪設人工草皮；嬰兒車停放區與座椅也充足配置，讓大人能夠在旁安心陪伴。美食廣場「Marina Kitchen」將在柱面與牆面合計設置27面數位看板，未來旅客可以在美食區直接觀賽，館內2、3樓的共用走廊將全面翻新，休息空間從現有的100席大幅擴增至400席，預計2026年8月全面完工。連接LaLaport豐洲第一1大樓與第2大樓的空橋，也將一同整修，預計2026年4月完成。

▲中庭將新設兒童公園，美食廣場「Marina Kitchen」將在柱面與牆面合計設置27面數位看板，館內2、3樓的共用走廊將全面翻新，休息空間從現有的100席大幅擴增至400席。





LaLaport豐洲 數位看板

▲柱面與牆面合計設置27面數位看板，未來旅客可以在美食區直接觀賽。





LaLaport豐洲 31家新店

美食類共有11家新店。以下是幾個特別值得注目的亮點。SAWADA飯店（預計4月28日開幕）是此次最受矚目的新店之一。餐廳由米其林6年連續獲獎名店「」主廚澤田州平操刀，是東京都內的首家分店。GODIVA Bakery 哥蒂帕（預計5月20日開幕），是該品牌在購物中心的初次亮相。鶏矢澤（預計4月15日開幕）是肉類料理品牌YazaWaMeat的全新副牌，也是全球首家分店。極品親子丼是招牌亮點，特選鳥取縣大山雞是該店的明星食材。札幌魚河岸57番 IKIIKI壽司（預計6月下旬開幕）是東京都內的首家分店。與北海道・新千歲機場的人氣迴轉壽司店「札幌魚河岸五十七番」合作，提供北海道正宗的海鮮握壽司。大釜御飯寶福（2026年夏天開幕）主打以150公斤大釜炊煮米飯。白米、雜穀米、薯類炊飯共3種口味，可以自由續飯。此外，來自夏威夷的知名早午餐品牌Eggs'n Things（預計4月28日開幕），以及東京灣岸地區首進的麵包食材專門店富澤商店（預計4月21日開幕）也將加入。超市SANWA（9月開幕預定）則是首次在江東區設點。

時尚與生活雜貨類共有20家新店，包含BEAMS、Wilson、New Era、UNFILO、FENNEL、ABC-MART GRAND STAGE / ABC-MART等品牌陸續進駐。其中UNFILO是全國首家分店，ABC-MART GRAND STAGE則是最新趨勢的旗艦店型。

▲美食類共有11家新店，時尚與生活雜貨類共有20家新店。





LaLaport豐洲第一1大樓與第2大樓的空橋

▲便利的空橋讓逛街更方便了。





LaLaport豐洲水上航線

配合本次翻新，三井旗下的水上交通計畫「&CRUISE」也將於2026年4月啟動，開通日本橋至豐洲的定期航線。船隻採用全電動旅客船，命名為「Nihonbashi e-LINER」。建議各位去東京時前去體驗。

▲本次翻新三井旗下的水上交通計畫「&CRUISE」也將於4月啟動。





設施資訊

地址：東京都江東區豐洲2丁目4-9

交通：東京地鐵有樂町線 豐洲站2b出口直通；百合海鷗線 豐洲站直通

官方網站



