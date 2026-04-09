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老牌可麗餅名店 Ｘ HELLO KITTY，草莓、巧克力、薄荷3款可麗餅吊飾全都好想收藏。

HELLO KITTY可麗餅吊飾雜貨
2026-04-09 15:51文字：特派員 Trish 圖片提供:株式会社 宝島社
特派員 Trish

特派員 Trish

HELLO KITTY又有超強聯名小物推出，可麗餅造型小巧可愛，讓KITTY迷瘋狂想要通通收藏起來。

老牌可麗餅店Marion Crepe與HELLO KITTY推出聯名布偶吊飾，草莓、巧克力、薄荷3種款式同步登場。附球鏈，讓你可以帶著HELLO KITTY一起出門。

HELLO KITTY聯名Marion Crepe

Marion Crepe是1976年創業的老牌可麗餅店，本次與HELLO KITTY攜手推出聯名商品，HELLO KITTY被可麗餅包裹，可愛又療癒。這款商品材質蓬鬆柔軟，非常療癒。球鏈設計更是一大亮點，可以掛在包包上，走到哪都能帶著HELLO KITTY。另外，外包裝也忠實重現了Marion Crepe的紅色格紋包裝紙。細節非常講究。

▲HELLO KITTY被可麗餅包裹，可愛又療癒。
▲HELLO KITTY被可麗餅包裹，可愛又療癒。

Marion Crepe

▲這款商品材質蓬鬆柔軟，非常療癒。球鏈設計更是一大亮點，
▲這款商品材質蓬鬆柔軟，非常療癒。球鏈設計更是一大亮點，

球鏈設計

▲球鏈設計可以掛在包包上，走到哪都能帶著HELLO KITTY。
▲球鏈設計可以掛在包包上，走到哪都能帶著HELLO KITTY。

3款HELLO KITTY造型全公開

草莓特別款是耳朵佩戴草莓緞帶的HELLO KITTY！甜美可愛的設計令人一眼愛上。如果你喜歡巧克力，一定要收巧克力元素滿滿的巧克力款。另外，最近曬黑HELLO KITTY不是很紅嗎？巧克力款的HELLO KITTY就是小麥膚色的喔！比起巧克力款多了一球薄荷冰淇淋和一枝薄荷脆笛酥。成熟而不失甜美。3款當中最具時尚感，適合個人風格強烈的人。

▲草莓、草莓巧克力、薄荷餅乾三款超可愛，絕對要好收藏。
▲草莓、草莓巧克力、薄荷餅乾三款超可愛，絕對要好收藏。

Marion Crepe × HELLO KITTY 布偶吊飾

發售日期： 2026年4月30日
定價： 3,498日圓（含稅）
尺寸： 縱14.5×橫9×厚4.5 cm
販售通路： LAWSON、HMV&BOOKS online
草莓特別款官方購買連結
草莓巧克力款官方購買連結
薄荷餅乾款官方購買連結
※布偶吊飾以外的商品不含在內

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