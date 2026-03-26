星巴克草莓季來了！草莓泡芙星冰樂開喝，日本3款春季限定飲品必收。

日本星巴克草莓季於 3/25 正式開賣！本次推出三款新品，從濃郁卡士達風味的「草莓泡芙星冰樂」到清爽的「草莓百香果雪酪茶」應有盡有，最近去日本可別錯過。

去日本不只要吃草莓，還要到星巴克來一杯草莓泡芙星冰樂！春天一到，就是草莓的天下。日本星巴克這波直接端出3款草莓新品，從甜甜的星冰樂到清爽果茶通通有，3月25日起正式開喝。整體走一個「不管你今天想療癒還是想清爽，都有一杯可以選」的路線，也難怪每年草莓季一到就直接被掃貨。



▲日本星巴克春季草莓飲品登場，粉紅色系新品超吸睛（日本星巴克提供）



▲草莓控期待的星巴克新品正式開賣，日本春季限定話題十足（日本星巴克提供）

日本星巴克草莓季來了！草莓泡芙星冰樂開喝

這次草莓系列從3月25日開始在全日本星巴克開賣，這次最有話題的就是「草莓泡芙星冰樂」，直接把甜點直接變成飲料。裡面多了類似泡芙的酥脆口感，加上有點像卡士達的奶香，喝起來比一般星冰樂更濃郁、有層次。經典款「草莓星冰樂」也回來了，草莓加牛奶的組合就是安全牌，喝起來順順甜甜，還帶點果肉感，是很多人每年固定會點的那一杯。

▲日本星巴克「草莓泡芙星冰樂」主打酥脆口感與卡士達風味（日本星巴克提供）如果不想太甜，可以選「草莓百香果雪酪茶」，整體比較清爽，帶一點酸香，很適合天氣開始變熱的時候來一杯。價格部分大約落在628至730日元之間，全部都是Tall尺寸。整體來說，這次星巴克草莓系列算是很完整，想要甜一點、像在吃甜點的有，想要清爽一點解膩的也有。如果大家最近準備去日本，可就別錯過這杯囉。▲日本星巴克「草莓百香果雪酪茶」整體清爽，帶一點酸香（日本星巴克提供）

日本星巴克 草莓泡芙星冰樂

日本更多期間限定美食

販售時間：3/25開賣販售價錢：草莓泡芙星冰樂 外帶717円 內用730円草莓牛奶星冰樂 外帶678円 內用690円草莓百香果雪酪茶 外帶628円 內用640円

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