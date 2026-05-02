東京哈利波特影城一日遊！必拍亮點、周邊順遊全整理，粉絲朝聖必看。

走進東京哈利波特影城，就像真正踏入魔法世界！本文整理拍照亮點與周邊順遊，一日行程立刻出發。

東京哈利波特影城自2023年開幕以來，話題熱度始終不減，是粉絲口中必朝聖的人氣景點。園區內不只將電影場景完美還原，整體動線與體驗也相當完整。這篇一次整理入場流程、必拍亮點，加碼推薦周邊順遊景點，一日行程直接安排好。



▲哈利波特粉絲必朝聖！影城從場景到細節都高度還原，一路逛下來驚喜不斷、讓人直呼過癮。（攝影：陳怡吟）

▲影城之外同樣精彩，周邊庭園、神社也值得一併安排，深度旅遊練馬區。（攝影：陳怡吟）

哈利波特影城攻略：入場流程一次看

由於影城採全面預約制，須事先購買門票才能入場，若行程時間許可，推薦平日上午前往，人潮較不擁擠，才能悠閒參觀、盡興拍照。參觀流程平均需3～4小時，建議多預留時間，才能將餐廳、伴手禮商店全都逛齊。交通方面，自東京、新宿等大站出發，搭乘電車約1小時便能抵達，而鄰近影城的「豐島園」站車廂特別以哈利波特為主題，搭乘時別忘了拍照打卡。

▲還未進入影城，就能在周邊發現滿滿哈利波特元素！從裝置到主題列車，都讓粉絲提前進入魔法氛圍。（攝影：陳怡吟）

哈利波特影城餐廳：早午餐盤不踩雷

進入影城後，若已臨近午餐時刻，建議在真正入場前，先至餐廳填飽肚子、補充體力。以「霍格華茲大禮堂」為設計視覺的餐廳無需預約，懸掛的蠟燭、挑高天花板，都仿若真正走入電影世界。餐點部分以英式料理為主，其中最吸睛的「9¾月台英式早餐」相當豐盛，吐司酥脆、香氣迷人，搭配煎蛋、培根等，料理簡單卻可口，同樣是園區內的必拍亮點之一。

▲影城餐廳以霍格華茲大禮堂為靈感打造，漂浮蠟燭與學院旗幟交織，彷彿真的走進魔法世界用餐。（攝影：陳怡吟）

▲「9¾月台英式早餐」超吸睛，大份量拼盤搭配經典元素設計，記憶點十足。（攝影：陳怡吟）

哈利波特影城亮點：經典場景別錯過

正式開始參觀後，不免為影城內細緻的佈景所震撼，學院交誼廳、鄧不利多校長室、魔藥學教室，每一處都將物件完美還原，空間不大卻讓人大呼過癮。至於經典場景如禁忌森林、9¾月台、斜角巷，則將空間運用得淋漓盡致，難以想像園區內竟能容納如此大規模的場景，而森林裡的互動式體驗、車廂內的投影窗景，小細節的用心都增添不少樂趣，值得慢慢走逛、細細挖掘魔法世界的精彩。





華納兄弟哈利波特影城 東京製作部

地址：東京都練馬区春日町1-1-7



▲禁忌森林場景高度還原，從榮恩的飛天車到鷹馬都栩栩如生，向牠打招呼還會點頭回應，臨場感滿分。（攝影：陳怡吟）

▲9¾月台是經典打卡點，霍格華茲特快車的車廂內甚至有投影窗景，細節滿滿值得細細探索。（攝影：陳怡吟）

哈利波特影城順遊：庭園神社輕鬆逛

逛完園區若還有體力，不妨順遊周圍景點，深度旅遊練馬區。「向山庭園」為鄰近影城的文藝活動會場，綠意庭園、小橋流水禪意十足，四季的花卉皆有所不同，散步、拍照都相當愜意；「練馬白山神社」同樣清幽，以樹齡約900年的大櫸樹聞名，主祭神為伊邪那美命，是著名的安產、除災祈願神社，寧靜莊重的氛圍值得來訪參拜。





向山庭園

地址：東京都練馬区向山3-1-21





練馬白山神社

地址：東京都練馬区練馬4-1-2



▲「向山庭園」禪意十足，綠意環繞相當愜意，園內還設有茶室可供租借，是相當優美的文藝活動會場。（攝影：陳怡吟）

▲白山神社除主祀伊邪那美命外，境內亦可見三社稻荷神社，紅色鳥居相當醒目。（攝影：陳怡吟）

池袋美食加碼推薦：高評價拉麵必吃

結束練馬區行程，推薦搭乘電車，約15分鐘便能抵達池袋。這間在Tabelog上擁有3.6高分的拉麵店「雞之穴」，傍晚時分，已有不少上班族聚在店裡大啖拉麵。雞之穴以雞白湯拉麵聞名，濃郁湯頭加上軟嫩叉燒、Q彈麵體，道地滋味作為一日遊的收尾剛剛好。





雞之穴

地址：東京都豊島区東池袋1-39-20 慶太ビル1F

▲雞之穴在 tabelog 上擁有約3.6高分評價，主打濃郁雞白湯拉麵，來池袋絕對值得一試。（攝影：陳怡吟）

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