美到以為是花藝店，京都咖啡廳(THISIS)SHIZEN花束霜淇淋真的太夢幻了。

絕美咖啡廳有著最美的冰淇淋，社群話題也爆紅，京都旅遊除了參訪神社、欣賞古蹟外，也可以來這間特色咖啡廳打卡喔。

到京都旅遊，除了各式神社、寺廟與抹茶甜點，還有一個地方絕對不能錯過。如果你喜歡跑咖，位於烏丸御池的(THISIS)SHIZEN必訪。這家店的霜淇淋美到像真正的鮮花。趁爆紅、被人擠爆之前，趕快去朝聖！

京都咖啡廳 (THISIS)SHIZEN

(THISIS)SHIZEN位於京都烏丸御池的商業設施「新風館」1樓。店名的中文意思是「這就是自然」，主題為「Nature, Craft, Art」，也就是自然、手工藝和藝術。走進店內，迎面而來的就是巨大的黑色雕刻裝置。空中則懸掛著鐵絲藝術品，乍看之下是工業風，但四周又綠意盎然，充滿衝擊的美感。整體空間結合了藝廊、植物店與咖啡廳。店裡播放的音樂也別具一格。川流聲、鳥鳴聲與電子合成器的音色交織在一起，形成一種結合自然與現代的嶄新旋律。



▲位於京都烏丸御池的商業設施「新風館」1樓。





(THISIS)SHIZEN的「ICEBOUQUET®︎」是什麼

(THISIS)SHIZEN最著名的招牌商品是「ICEBOUQUET®︎」，中文可以理解為「冰淇淋花束」。甜筒上盛放的是用紅豆餡製成的彩色花朵。花朵使用天然色素，例如甜菜根、蝶豆花、地瓜等天然食材。紅豆餡甜味自然不膩，藏在花朵下方的是酥脆的爆米花。再往下則是香濃的香草冰淇淋。店家特別推薦將紅豆餡、爆米花與冰淇淋一起入口。三種不同的甜味各有各的層次，卻互不衝突。紅豆餡花朵不容易融化，非常適合擺拍。但甜筒底部的冰淇淋還是會化，欣賞夠了記得適時享用。



▲最著名的招牌商品是「ICEBOUQUET®︎」，中文可以理解為「冰淇淋花束」。





(THISIS)SHIZEN的餐點品項

顧客可從7種顏色中，自由選擇3種組合，打造出屬於自己的專屬花束。常駐款式共分為BLUE、YELLOW、WHITE三種色系。此外，也有季節限定的玫瑰、繡球花、櫻花款。建議你每次去京都都可以繞過去品嘗新口味！最後，要注意的是，每日供應數量有限，想打卡的話，建議安排早上前往！



▲可從7種顏色中，自由選擇3種組合，打造出屬於自己的專屬花束。





(THISIS)SHIZEN店舖資訊

地址：京都府京都市中京區烏丸通姉小路下ル場之町586-2 新風館 1F

營業時間：10：00～19：00

公休日：新年期間及新風館休館日

交通：地下鐵烏丸御池駅步行約105公尺





日本一定要打卡的特色美食

推薦閱讀：抹茶狂粉必衝！日本大師級甜點名店Criollo年度人氣「抹茶祭」推出多款限定抹茶甜點。

推薦閱讀：JR東京車站GRANSTA布丁TOP5推薦，想犒賞自己或當伴手禮都是完美的「至福布丁」。

推薦閱讀：東京必吃甜點店！PÂTISSERIE BIEN-ÊTRE 草莓千層酥酥脆爆層，代代木法式甜點名店。