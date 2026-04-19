橫濱港邊一日遊！中華街、紅磚倉庫超好拍，這款人氣伴手禮一定要買。

橫濱一日散策玩起來！一次串聯西洋洋樓、港灣風景與人氣美食，異國感滿滿的療癒行程充實又精彩。

日本旅遊不只東京好玩！緊鄰東京的橫濱，作為神奈川縣最大的都市，除絕美港灣景色，異國風情濃厚的西洋館、中華街都相當吸睛，鄰近景點相當集中，推薦以步行方式，或者搭乘港未來線，將周圍景點、人氣美食一次搜羅，深度探索橫濱的迷人魅力。

▲橫濱從港灣風景到西洋館、中華街，處處洋溢著濃厚的異國氛圍，值得慢慢走訪探索。（攝影：陳怡吟）

▲橫濱美食同樣精彩，從街頭的人氣台灣雞排到精緻甜點一次滿足，邊走邊吃、享受午茶時光都別具風味。（攝影：陳怡吟）

開吃BURGER SHOP，美式風味超濃郁

座落JR石川町車站附近的「BURGER SHOP」，相當適合作為旅程的首站。餐廳以美式漢堡聞名，漢堡肉排香氣十足，搭配濃郁的起司片，尺寸不大卻非常滿足，推薦升級為套餐，搭配生菜沙拉相當解膩。值得注意的是，餐廳每週三公休，記得避開日期已免向隅。





BURGER SHOP

地址：神奈川県横浜市中区石川町2-85-5

電話：045-278-7914

▲「BURGER SHOP」的漢堡肉排炭香濃郁，搭配融化的濃郁起司，入口超級滿足。（攝影：陳怡吟）

走進Bluff No.18，漫步異國洋樓

吃飽喝足後，步行約十分鐘的路程，便能至已有百年歷史的洋樓免費參觀。這棟由原址移築復原的歷史洋館，部分結構仍保留當年建材，館內主要重現大正末期、昭和初期的外國人生活樣貌，現則作為租借場地，展演各類展覽活動。逛完建築，也相當推薦到鄰近的「外交官之家」參觀、欣賞絕美的歐式庭園。





Bluff No.18

地址：神奈川県横浜市中区山手町16

電話：045-662-6318

▲「Bluff No.18」曾為外國人居住的洋館，現多作為藝文展覽空間開放租借，並提供免費參觀。（攝影：陳怡吟）

▲館內重現大正末至昭和初期的外國人生活樣貌，從內裝到家具擺設都細膩還原，氛圍典雅迷人。（攝影：陳怡吟）

打卡熱鬧中華街，大啖中華料理

離開西洋館後，不妨接著漫步到中華街，在熱鬧、香氣十足的街道品嚐琳瑯滿目的中華料理。中華街的選擇相當多元，一次集結中式、台式、港式料理，能在街上看見不少台灣美食的字樣。來到中華街，不僅可以入店品嚐小籠包、燒賣，也能在攤位直接買份雞排、手搖邊走邊吃，氛圍相當愜意，雖然風格與夜市相似，但體驗起來仍相當有趣。





横浜中華街

地址：神奈川県横浜市中区山下町118-2

▲「橫濱中華街」人潮絡繹不絕，集結中、台、港多元料理，悠閒氣氛值得體驗。（攝影：陳怡吟）

▲中華街的大雞排雖在口味上異於台式雞排，但外酥內嫩、份量十足，成為中華街人氣必吃的首選。（攝影：陳怡吟）

品嚐cafe la mille，復古午茶時光

逛累街區，鄰近的咖啡廳是小憩片刻的絕佳選擇！CAFE LA MILLE迄今已有40年歷史，裝潢風格低調復古，甜點選擇多元，並貼心提供一次選擇兩種甜品的套餐。草莓塔的酸甜草莓相當清爽，而巧克力蛋糕同樣不甜膩，內搭的杏桃果醬果香迷人，與無糖熱茶搭配相當療癒。





Cafe La Mille 横浜元町店

地址：神奈川県横浜市中区元町4-169 元町大野ビル 2階

電話：045-662-890

▲CAFE LA MILLE甜點精緻細膩，水果、果醬的微微酸度恰到好處，入口不膩、層次迷人。（攝影：陳怡吟）

美拍紅磚倉庫，人氣伴手禮必收藏

最後一站，抵達橫濱知名的紅磚倉庫。港邊的風景遼闊、海風宜人，非常適合在草皮、倉庫附近找個位置欣賞絕美海景。逛完戶外，倉庫內當然也不能錯過，不少設計選物、甜點店和伴手禮值得慢慢走逛。其中最推薦奶油夾心餅乾「huffnagel」，內餡香醇有層次外，單獨的質感包裝也相當吸睛，無論是自己品嚐還是送禮親友，都是最佳的伴手禮選擇。





横浜赤レンガ倉庫

地址：神奈川県横浜市中区新港1-1

電話：045-227-2002

▲紅磚倉庫坐擁遼闊港灣視野，海景、天際線一覽無遺，相當適合來此欣賞夕陽與夜景。（攝影：陳怡吟）

▲紅磚倉庫必買huffnagel作為伴手禮，內餡香醇濃郁、獨立包裝精緻吸睛，送禮自用都合適。（攝影：陳怡吟）

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