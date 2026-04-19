橫濱港邊一日遊！中華街、紅磚倉庫超好拍，這款人氣伴手禮一定要買。

橫濱一日散策玩起來！一次串聯西洋洋樓、港灣風景與人氣美食，異國感滿滿的療癒行程充實又精彩。
日本旅遊不只東京好玩！緊鄰東京的橫濱，作為神奈川縣最大的都市，除絕美港灣景色，異國風情濃厚的西洋館、中華街都相當吸睛，鄰近景點相當集中，推薦以步行方式，或者搭乘港未來線，將周圍景點、人氣美食一次搜羅，深度探索橫濱的迷人魅力。
開吃BURGER SHOP，美式風味超濃郁
座落JR石川町車站附近的「BURGER SHOP」，相當適合作為旅程的首站。餐廳以美式漢堡聞名，漢堡肉排香氣十足，搭配濃郁的起司片，尺寸不大卻非常滿足，推薦升級為套餐，搭配生菜沙拉相當解膩。值得注意的是，餐廳每週三公休，記得避開日期已免向隅。
BURGER SHOP
地址：神奈川県横浜市中区石川町2-85-5
電話：045-278-7914
走進Bluff No.18，漫步異國洋樓
吃飽喝足後，步行約十分鐘的路程，便能至已有百年歷史的洋樓免費參觀。這棟由原址移築復原的歷史洋館，部分結構仍保留當年建材，館內主要重現大正末期、昭和初期的外國人生活樣貌，現則作為租借場地，展演各類展覽活動。逛完建築，也相當推薦到鄰近的「外交官之家」參觀、欣賞絕美的歐式庭園。
Bluff No.18
地址：神奈川県横浜市中区山手町16
電話：045-662-6318
打卡熱鬧中華街，大啖中華料理
離開西洋館後，不妨接著漫步到中華街，在熱鬧、香氣十足的街道品嚐琳瑯滿目的中華料理。中華街的選擇相當多元，一次集結中式、台式、港式料理，能在街上看見不少台灣美食的字樣。來到中華街，不僅可以入店品嚐小籠包、燒賣，也能在攤位直接買份雞排、手搖邊走邊吃，氛圍相當愜意，雖然風格與夜市相似，但體驗起來仍相當有趣。
横浜中華街
地址：神奈川県横浜市中区山下町118-2
品嚐cafe la mille，復古午茶時光
逛累街區，鄰近的咖啡廳是小憩片刻的絕佳選擇！CAFE LA MILLE迄今已有40年歷史，裝潢風格低調復古，甜點選擇多元，並貼心提供一次選擇兩種甜品的套餐。草莓塔的酸甜草莓相當清爽，而巧克力蛋糕同樣不甜膩，內搭的杏桃果醬果香迷人，與無糖熱茶搭配相當療癒。
Cafe La Mille 横浜元町店
地址：神奈川県横浜市中区元町4-169 元町大野ビル 2階
電話：045-662-890
美拍紅磚倉庫，人氣伴手禮必收藏
最後一站，抵達橫濱知名的紅磚倉庫。港邊的風景遼闊、海風宜人，非常適合在草皮、倉庫附近找個位置欣賞絕美海景。逛完戶外，倉庫內當然也不能錯過，不少設計選物、甜點店和伴手禮值得慢慢走逛。其中最推薦奶油夾心餅乾「huffnagel」，內餡香醇有層次外，單獨的質感包裝也相當吸睛，無論是自己品嚐還是送禮親友，都是最佳的伴手禮選擇。
横浜赤レンガ倉庫
地址：神奈川県横浜市中区新港1-1
電話：045-227-2002
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