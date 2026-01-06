草莓控天堂就在橫濱！橫濱紅磚倉庫2026年橫濱草莓祭「Yokohama Strawberry Festival 2026」來了，45家店舖草莓甜點大集合。

2026年初關東最誘人的的活動，一顆顆飽滿、鮮紅的草莓和你招手，橫濱草莓季等你來品嚐超過45個攤位的各種草莓甜點。

草莓控們準備來一場甜蜜大冒險！橫濱紅磚倉庫即將在2月5日至3月1日舉辦第13屆「橫濱草莓祭典」，為期25天的活動以「草莓之旅」為主題，推出一系列華麗草莓甜點！今年創下歷屆紀錄，共有45間店鋪進駐，從踏入會場那一刻起，就被甜美的草莓香氣包圍，還有約2公尺高的巨型草莓裝置藝術坐鎮入口，根本就是草莓迷的天堂！

準備好開啟你的草莓之旅了嗎

「草莓之旅」可不是隨便說說！自2013年首次舉辦以來，年年爆紅，去年更吸引了約58萬人次朝聖。活動集結了來自日本全國各地的特色草莓，每一顆都代表著不同產地的風土與驕傲。這場草莓派對不只在紅磚倉庫，整個橫濱都瘋草莓！從港未來21到橫濱車站、橫濱中華街，超過12間餐廳和咖啡廳推出期間限定草莓料理，拿著活動手冊在橫濱街頭來場草莓美食探險，想想就覺得浪漫又好玩。

▲活動集結了來自日本全國各地的特色草莓，每一顆都代表著不同產地的風土與驕傲。





必吃夢幻甜點大公開

說到草莓祭典，當然要來點視覺與味覺雙重享受的夢幻甜點！精選3家厲害甜點，吃貨們快筆記囉！

▲草莓祭要來點視覺與味覺雙重享受的夢幻甜點。





#必吃01 ふるーつなのに 聖代山

首先絕對不能錯過「ふるーつなのに」的招牌聖代山。這座草莓山用了好幾種不同品種的草莓堆疊而成，光看就讓人少女心爆發。最厲害的是頂端那團像雲朵一樣蓬鬆的棉花糖，拿起來輕飄飄的，吃進嘴裡瞬間融化，搭配多汁的草莓和綿密的冰淇淋，每一口都是幸福的滋味。這種品種吃到飽的概念，讓你一次體驗酸的、甜的、香的各種草莓風味，根本是草莓控的終極。

▲草莓山用了好幾種不同品種的草莓堆疊而成，光看就讓人少女心爆發。





#必吃02 いちびこ 生鮮奶油蛋糕

草莓甜點專賣店「いちびこ」帶來的現做生鮮奶油蛋糕也超級誘人。剛出爐的鬆軟蛋糕體，淋上滑順到不行的甜美鮮奶油，再鋪滿新鮮草莓，那種入口即化的綿密感只有現場吃得到！這種現做現吃的新鮮感，跟便利商店買的蛋糕完全是兩回事，絕對值得排隊等候。

▲剛出爐的鬆軟蛋糕體，淋上滑順到不行的甜美鮮奶油，再鋪滿新鮮草莓，那種入口即化的綿密感只有現場吃得到。





#必吃03 STRAWBERRY HOUSES 應援色甘王草莓牛奶

「STRAWBERRY HOUSES」推出的「應援色甘王草莓牛奶」更是創意滿分。全九種顏色的草莓造型容器讓你選，紅色、藍色、綠色通通有，裝的是濃到不行的甘王草莓牛奶。喝完還能把容器帶回家當擺飾或收納盒，實用又可愛，成為年輕人瘋搶的打卡神器。如果你有偏愛的偶像或角色，選個代表色的草莓容器，喝飲料的同時還能應援一下，這創意真的太懂粉絲心了！

▲全九種顏色的草莓造型容器讓你選，紅色、藍色、綠色通通有，裝的是濃到不行的甘王草莓牛奶。





今年首登場！客製化草莓可麗餅

最後，最讓人期待的新企劃就屬這個體驗型攤位！攤位每天會換不同的精選草莓品種，你可以自己選產地、選品種，打造專屬於你的草莓可麗餅。從草莓挑選到配料通通都能自己決定，完全客製化的概念讓每個人都能創造獨一無二的草莓可麗餅。

▲攤位每天會換不同的精選草莓品種，你可以自己選產地、選品種，打造專屬於你的草莓可麗餅。





Yokohama Strawberry Festival 2026活動資訊

日期：2026年2月5日～3月1日

地點：横浜赤レンガ倉庫イベント広場（神奈川県横浜市中区新港1-1）

營業時間：10：00～18：00（最終入場時間17：45）

入場費：500日圓

官方活動網站







日本草莓季準備開跑了

推薦閱讀：日本草莓吃到飽！TSUJIGUCHI FARM 一人460元、22種草莓超犯規，名古屋冬季必訪。

推薦閱讀：日本必吃草莓蛋糕！擺滿草莓超浮誇、11種口味任你挑，甘王草莓、白草莓通通有。

推薦閱讀：東京必買伴手禮！VERY RUBY CUT 開賣即秒殺、連日本人都愛，新品 草莓巧克力奶油三明治 別錯過。