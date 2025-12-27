日本必吃草莓蛋糕！擺滿草莓超浮誇、11種口味任你挑，甘王草莓、白草莓通通有。

日本必吃草莓蛋糕登場！Quil Fait Bon 推出「2026 VERY STRAWBERRY」草莓祭，集結甘王、白草莓等11款浮誇草莓塔，限時7天，日本甜點控必朝聖。
日本冬季甜點盛事正式登場。深受甜點迷喜愛的日本人氣塔專門店「Quil Fait Bon（キル フェ ボン）」宣布，將於2026年1月13日至1月19日，在全日本12家門市同步推出年度限定活動「2026 VERY STRAWBERRY」。活動期間內，櫥窗將被滿滿草莓染成一片紅色，一次集結來自日本各地的頂級草莓品種，推出包含新作在內共11款以上草莓塔，被譽為「日本必吃草莓蛋糕週」，也成為台灣旅客冬季赴日不可錯過的甜點行程之一。
▲日本必吃草莓蛋糕登場，Quil Fait Bon 推出「2026 VERY STRAWBERRY」草莓祭，11款草莓塔限時開賣（キルフェボン株式会社 提供）
▲2026 VERY STRAWBERRY 草莓祭於全日本12間 Quil Fait Bon 門市同步登場，櫥窗滿滿草莓超吸睛（キルフェボン株式会社 提供）
日本草莓甜點控注意！11款限定草莓塔只賣7天
創立於1991年的「Quil Fait Bon」，是日本最具代表性的塔專門甜點品牌之一，以嚴選當季水果與高品質原料聞名，每間門市中央皆設有大型展示櫃，常態陳列約20款色彩繽紛的水果塔。此次「VERY STRAWBERRY」草莓祭，於東京銀座、青山、晴空塔、京都、大阪、福岡等全日本12間門市同步登場。
▲VERY STRAWBERRY 草莓祭於東京、大阪、京都、福岡等12間 Quil Fait Bon 門市限定登場（キルフェボン株式会社 提供）
甘王草莓、白草莓都有！超浮誇草莓塔必吃
本次草莓祭最大亮點，在於匯集日本各地極具特色的草莓品種，包括香氣華麗的靜岡「きらぴ香」、酸甜平衡的「紅頰（紅ほっぺ）」、果肉多汁的福岡「甘王（あまおう）」、帶有桃子香氣的稀有品種「桃薰」，以及高級白草莓「初戀的香氣」，每款皆依照草莓特性量身打造塔體結構與奶油比例。
▲甘王草莓、白草莓一次吃到，Quil Fait Bon 草莓塔集結日本各地頂級草莓品種（キルフェボン株式会社 提供）
2026年新作「草莓牛奶塔」以微甜塔皮為基底，層層堆疊瑪德蓮蛋糕、薄脆可麗餅、堅果與草莓牛奶慕斯，整體口感細緻柔和，並以緞帶造型奶油裝飾，外型夢幻。其他人氣商品還包含鋪滿整顆甘王草莓的輪花造型塔、奢華白草莓塔、抹茶與草莓組合塔，以及經典草莓塔等，從視覺到風味都極具話題性，堪稱日本草莓甜點的天花板等級；如果沒辦法吃完一整個，也可以選擇切片個人份，相當貼心。
▲靜岡紅頰、きらぴ香、桃薰與白草莓「初戀的香氣」，打造層次豐富的日本草莓甜點（キルフェボン株式会社 提供）
冬季赴日必排行程！草莓控不可錯過的限定美味
僅為期一週的「VERY STRAWBERRY」草莓祭，不僅是日本甜點迷每年引頸期盼的盛事，也非常適合計畫冬季赴日旅遊的台灣旅客專程造訪。無論是在東京逛街途中、京都散策後，或大阪行程中安排一場甜點休息時光，都能輕鬆遇見這場草莓盛宴。若你熱愛日本草莓、甜點與限定美食，這場集結11種草莓塔的夢幻活動，絕對值得列入日本必吃清單。
▲東京、大阪、京都自由行甜點推薦，Quil Fait Bon 草莓蛋糕成台灣旅客必吃清單（キルフェボン株式会社 提供）
日本必吃草莓蛋糕 Quil Fait Bon キル フェ ボン 2026 VERY STRAWBERRY
活動期間：2026年1月13日至1月19日
活動門市：Quil Fait Bon 全日本12間門市
＊各門市實際販售商品內容略有不同
