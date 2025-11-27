▲日本草莓吃到飽！名古屋希爾頓酒店 超過14種草莓甜點、新鮮草莓無限暢吃。

名古屋草莓季必吃！名古屋希爾頓酒店推出期間限定草莓甜點吃到飽，超過14款草莓甜品、產地直送新鮮草莓無限供應，是冬季赴日旅遊不可錯過。

日本草莓季向來深受台灣旅客喜愛，而2026年初最不能錯過的，就是「名古屋希爾頓酒店」一年一度的草莓甜點盛宴。自2026年1月9日起，將推出期間限定「草莓甜點吃到飽」，不僅提供超過 14 種精緻草莓甜點，更有東海地區產地直送的新鮮草莓無限供應。對於計劃冬季赴日本旅遊的台灣旅客而言，這場草莓盛宴是不容錯過的旅遊亮點。



名古屋冬季必吃！草莓吃到飽別錯過

「名古屋希爾頓酒店」位於名古屋市中心伏見商圈，是名古屋指標性的國際級飯店。本次草莓甜點吃到飽於飯店一樓的全日餐廳「In Place 3-3」舉行，每年皆吸引大量甜點愛好者預約。今年主題「The Secret Party」以紅與黑為主色，打造奢華而神秘的派對氛圍，並搭配飯店甜點主廚渡邊守手工打造的多款限定甜品，使現場宛如精品級甜點展。



現場不只能無限暢吃各種現場草莓手作甜點，包括「

草莓可麗餅

」、「

草莓大福

」，

還有「

草莓鮮奶油蛋糕

」、「

草莓塔

」、「

草莓慕斯

」等，更有

產地直送新鮮草莓，絕對讓草莓控過癮。

此外還搭配 8 款鹹食，例如義大利麵、咖哩、湯品、沙拉等，讓旅客能在甜與鹹之間取得平衡。如果大家

正規劃明年春天去日本的旅程，名古屋希爾頓的草莓甜點吃到飽絕對是值得排入行程的亮點。



地點：名古屋希爾頓酒店 1F In Place 3-3

期間：2026/1/9–3/8（週五～週日及國定假日）

時間：15:00–17:00（食物供應至 16:30）

價格：大人 5,500 日圓／兒童 2,750 日圓

名古屋還有這些伴手禮美食

