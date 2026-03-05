> 旅遊 > 日本三大樹冰之一！森吉山樹冰 搭乘阿仁滑雪場纜車直達，秋田犬北斗超萌迎賓。

日本三大樹冰之一！森吉山樹冰 搭乘阿仁滑雪場纜車直達，秋田犬北斗超萌迎賓。

2026-03-05 14:20文字：記者 楊婷雅 攝影：記者 楊婷雅
秋田縣「森吉山樹冰」為日本三大樹冰勝地之一，自阿仁滑雪場搭乘纜車即可輕鬆抵達，每年冬季吸引全球無數旅人前來朝聖冬季限定的夢幻景緻。

冬季秋田旅遊必衝森吉山樹冰！森吉山海拔約 1,454 公尺，因高山花卉種類繁多、生態資源豐沛，被列入「花之百名山」之中。每年一月至三月期間大片霧冰覆蓋山林，形成壯麗雪怪景觀，吸引來自世界各地的旅人專程前來，只為親眼目睹這片冬季限定的冰雪奇觀。

▲秋田縣「森吉山樹冰」為日本三大樹冰之一。（攝影：楊婷雅）
▲旅人於「森吉山樹冰」開心留下紀念照。（攝影：楊婷雅）
▲旅人於「森吉山樹冰」開心拍攝照片留念。（攝影：楊婷雅）

日本三大樹冰「森吉山樹冰」就在秋田縣

「森吉山樹冰」名列日本三大樹冰景觀之一，是冬季極具代表性的自然奇景。每年一月至三月期間大片霧冰覆蓋山林，形成壯麗雪怪景觀，吸引來自世界各地的旅人專程前來，只為親眼目睹這片冬季限定的冰雪奇觀；旅人可自阿仁滑雪場搭乘纜車上山，約20分鐘即可抵達山頂站，出站後步行約五分鐘，便能進入主要賞樹冰區域。

▲冬季搭乘阿仁滑雪場纜車上山，沿途亦有機會欣賞壯麗樹冰景觀。（攝影：楊婷雅）
免費雪地裝備租借，輕鬆探索「森吉山樹冰」

自山頂站步行約5分鐘即可抵達主要樹冰觀賞範圍，並設有規劃完善的「樹冰平」步道，全程約三十分鐘，動線清楚且維護良善，即使是初次體驗雪地行走的旅人，也能從容欣賞壯觀的樹冰景緻。此外，山頂站貼心提供雪鞋與雪杖等裝備免費借用服務，協助旅客在鬆軟雪地上穩定移動，更加自在地穿越銀白森林。

▲山頂站提供雪鞋與雪杖等裝備免費借用服務，協助旅人輕鬆欣賞森吉山樹冰。（攝影：楊婷雅）
阿仁滑雪場萌犬「北斗」迎接你

阿仁滑雪場山麓站內設有一間餐廳，提供咖哩飯、拉麵及各式炸物等熱食選擇，方便旅人在上山或下山後補充體力。此外，滑雪場還有一位超人氣「公關」、名為「北斗」的秋田犬，不時現身迎接往來旅人，超萌的模樣也為寒冷雪景增添幾分溫暖。

▲阿仁滑雪場山麓站內設有餐廳，提供咖哩飯、拉麵及各式炸物等熱食選擇。（攝影：楊婷雅）
▲阿仁滑雪場的當家秋田犬「北斗」，人氣爆棚。（攝影：楊婷雅）
「森吉山樹冰」資訊

纜車來回費用：￥成人2000、￥兒童900
地址：秋田縣北秋田市阿仁鍵之瀧79-5
官網：https://www.aniski.jp/

日本東北旅遊情報

推薦閱讀：最萌的秋田祭典！犬子祭 專為狗狗祈福的冬日祭典，愛狗人士2月秋田旅遊必衝。

推薦閱讀：山形深度旅遊新亮點！相馬樓 百年古蹟重現舞娘風華，美食藝術一次享受。

推薦閱讀：早餐就吃日本第一名拉麵！酒田ラーメン照月 山形拉麵名店，早上7點開吃醬油拉麵。

