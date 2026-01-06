京都鈴蟲寺加持！日本7-11推出開運御守唇膏，豐唇櫻花色和6種籤文只要770日圓起，手慢就錯過喔。

新年到，開運方式百百種，除了保平安的御守，連唇膏也要來點加持，日本7-11推出兩款京都鈴蟲寺加持過的御守唇膏，美美也要開運喔。

新年到日本玩想買化妝品又想買御守嗎？現在，有一款唇膏讓你能夠兩個願望一次滿足，ParaDo推出櫻花面紗唇膏限定款2款，將於日本7-ELEVEN販售（數量限定，售完為止）。這款唇膏除了好用外，還受京都鈴蟲寺的加持，堪稱「御守唇膏」。

櫻花面紗唇膏

「櫻花面紗唇膏」推出1款限定色與1款常駐色的限定包裝。限定色以「綻放」的花苞為概念，可以豐唇。色調為帶有黃色亮片的紅色系，靈感來自鈴蟲寺的黃色「幸福御守」。常駐色限定包裝以盛開的花瓣為意象，採用透明感的粉色，供你打造清新的唇妝。兩款產品底部皆印有6種「幸福櫻花」標記，就像在寺廟抽籤般，可占卜運勢。

▲ParaDo推出櫻花面紗唇膏限定款兩款，除了好用外，還受過京都鈴蟲寺的加持。





櫻花面紗唇膏：豐唇型

豐唇型配合溫感成分「辣椒素」與涼感成分「薄荷衍生物」，使用時可能感受到刺激與清涼感，如果是唇部較敏感的人，可能不適合使用這款產品。但同時，產品本身也主打保濕成分，包含染井吉野櫻的萃取物，提供潤澤感。除此之外也含有美容液成分「角鯊烷」、「神經醯胺a（月桂醯麩胺酸二）」，防止唇部乾燥與粗糙。無香料，所以對氣味敏感的人也不必擔心。

商品資訊

色號：全1色（RD02 櫻花花苞色）

容量：2.1g

價格：990日圓（含稅）

販售地點：全日本7-ELEVEN（部分店舖不販售）

▲豐唇型配合溫感與涼感成分，使用時可能感受到刺激與清涼感。





櫻花面紗唇膏：常駐色

常駐色的特色為唇部增添自然的血色感，呈現如染井吉野的花瓣般的顏色。成分一樣包含保濕成分「染井吉野櫻的萃取物」、「角鯊烷」和「神經醯胺a」，防止唇部乾燥與粗糙。無香料。

商品資訊

色號：全1色（PK01 淡淡櫻花色）

容量：2.0g

價格：770日圓（含稅）

販售地點：全日本7-ELEVEN（部分店舖不販售）

▲為唇部增添自然的血色感，呈現如染井吉野的花瓣般的顏色。





京都鈴蟲寺

所有販售產品都經過鈴蟲寺的加持。鈴蟲寺位在京都嵐山，正式名稱為妙德山華嚴寺，以全年都能聆聽鈴蟲鳴聲聞名。寺內四季庭園景觀各異，春季櫻花盛開，與山林綠意相映成趣。境內供奉「幸福地藏菩薩」，傳說能實現參拜者1個願望。這尊地藏菩薩穿著草鞋，據信能帶來良緣、幸福、家庭安寧等各種福運。印有地藏菩薩圖像的黃色幸福御守尤其受到參拜者的歡迎。

▲鈴蟲寺位在京都嵐山，正式名稱為妙德山華嚴寺，以全年都能聆聽鈴蟲鳴聲聞名。





6種幸福櫻花標記

兩款產品容器底部皆印有6種「幸福櫻花」標記之一：「大願成就」「愛」「智慧」「善緣」「才能」「美貌」，其中「大願成就」為稀有標記！快來試手氣，看你能不能抽到「大願成就」，實現你的願望！

▲兩款產品容器底部皆印有6種「幸福櫻花」標記之一。





新年開運小物

