佐賀縣蟹御殿入選「日本小型旅館」10選！入住海景套房可享受無敵海景與絕景桑拿，，還能大啖美食饗宴。

九州佐賀縣的海岸線上，藏著一處能讓人暫時逃離現實喧囂的療癒天堂。由GOTEN Resort株式會社經營的「太良嶽溫泉 蟹御殿」，近日榮獲日本旅遊業界權威獎項「日本小型旅館十選」的殊榮。這個由旅行新聞新社主辦的「專業人士票選日本百選飯店旅館」，專門表揚全國最優秀的住宿設施，而「日本小型旅館」則是針對客房25間以下的精品旅館所設立的特別獎項。能在眾多競爭者中脫穎而出，證明了蟹御殿確實擁有令業界專家都讚嘆的獨特魅力。
面朝有明海的頂級度假體驗
蟹御殿坐落在能夠眺望有明海的絕佳位置，2022年新設的「有明海之湯」桑拿設施甫一開幕便引起話題。到了2023年春天，旅館更完成全面改造，所有客房都配備了專屬露天風呂，讓住客能在私密空間裡盡情享受溫泉。從辦理入住到退房的每一刻，無論是精緻料理、客房露天浴池、展望露天溫泉還是大浴場，或是在露台與交誼廳享用的紅酒服務，都能依照個人步調自在安排，創造專屬的度假節奏。
天空與海洋交融的極致桑拿體驗
蟹御殿的桑拿設施堪稱一絕。主打的GRAVITY SAUNA使用樹齡350至400年的雲杉原木手工削製而成，這種木材是最適合桑拿空間的天然材質，能釋放出木頭本身蘊含的能量。職人們全程手工打造的空間，散發著溫潤的木質香氣，讓身心在蒸氣 中逐漸舒展開來。
有明海的珍饈盛宴
來到蟹御殿，怎能錯過讓饕客們趨之若鶩的「竹崎蟹」！這種生長在有明海的螃蟹，因為獨特的海域環境孕育出格外鮮甜的肉質與飽滿的蟹膏，就連挑剔的螃蟹專家都讚不絕口。有明海的豐富養分與特殊地形，造就了竹崎蟹無可取代的美味，這是只有在這片海域才能品嚐到的限定滋味。
此外，廚師團隊善用有明海豐富的海產資源，搭配佐賀肥沃土地孕育的當季蔬菜，還有聞名全國的佐賀和牛，精心設計出一道道展現在地風土的創意料理。每一盤都是廚師對食材的敬意，也是對這片土地的情感表達，讓味蕾也能感受到有明海的遼闊與豐饒。
太良嶽温泉 蟹御殿資訊
地址：佐賀県藤津郡太良町大字大浦乙316-3
官方網站
