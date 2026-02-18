佐賀縣蟹御殿入選「日本小型旅館」10選！入住海景套房可享受無敵海景與絕景桑拿，，還能大啖美食饗宴。

除了舒適的房間外，每間房的露天溫泉也是讓人想入住的理由，嘴近還獲得日本旅遊業界權威獎項「日本小型旅館十選」的殊榮。

九州佐賀縣的海岸線上，藏著一處能讓人暫時逃離現實喧囂的療癒天堂。由GOTEN Resort株式會社經營的「太良嶽溫泉 蟹御殿」，近日榮獲日本旅遊業界權威獎項「日本小型旅館十選」的殊榮。這個由旅行新聞新社主辦的「專業人士票選日本百選飯店旅館」，專門表揚全國最優秀的住宿設施，而「日本小型旅館」則是針對客房25間以下的精品旅館所設立的特別獎項。能在眾多競爭者中脫穎而出，證明了蟹御殿確實擁有令業界專家都讚嘆的獨特魅力。

面朝有明海的頂級度假體驗

蟹御殿坐落在能夠眺望有明海的絕佳位置，2022年新設的「有明海之湯」桑拿設施甫一開幕便引起話題。到了2023年春天，旅館更完成全面改造，所有客房都配備了專屬露天風呂，讓住客能在私密空間裡盡情享受溫泉。從辦理入住到退房的每一刻，無論是精緻料理、客房露天浴池、展望露天溫泉還是大浴場，或是在露台與交誼廳享用的紅酒服務，都能依照個人步調自在安排，創造專屬的度假節奏。

▲所有客房都配備了專屬露天風呂，讓住客能在私密空間裡盡情享受溫泉。



2024年9月，全館16間客房完成最新一波翻修後盛大開幕。旅館分為獨棟別館與本館兩大區域，提供多元的房型選擇，無論是情侶蜜月、家庭出遊或好友聚會，都能找到最適合的空間。其中最特別的是採用「BeWater lamp」水感燈光設計的客房，巧妙的光影變化營造出彷彿身處水中漂浮的奇幻氛圍，讓人完全沉浸在放鬆的狀態中。

▲旅館分為獨棟別館與本館兩大區域，提供多元的房型選擇。





天空與海洋交融的極致桑拿體驗

蟹御殿的桑拿設施堪稱一絕。主打的GRAVITY SAUNA使用樹齡350至400年的雲杉原木手工削製而成，這種木材是最適合桑拿空間的天然材質，能釋放出木頭本身蘊含的能量。職人們全程手工打造的空間，散發著溫潤的木質香氣，讓身心在蒸氣 中逐漸舒展開來。

▲桑拿設施主打的GRAVITY SAUNA使用樹齡350至400年的雲杉原木手工削製而成。



另一座GRID SAUNA則引進日本首創的「AINO」系統，這種新型態桑拿能大幅減輕身體負擔，即使是不習慣高溫的人也能安心享受。

▲新型態桑拿能大幅減輕身體負擔，即使是不習慣高溫的人也能安心享受。





有明海的珍饈盛宴

來到蟹御殿，怎能錯過讓饕客們趨之若鶩的「竹崎蟹」！這種生長在有明海的螃蟹，因為獨特的海域環境孕育出格外鮮甜的肉質與飽滿的蟹膏，就連挑剔的螃蟹專家都讚不絕口。有明海的豐富養分與特殊地形，造就了竹崎蟹無可取代的美味，這是只有在這片海域才能品嚐到的限定滋味。

此外，廚師團隊善用有明海豐富的海產資源，搭配佐賀肥沃土地孕育的當季蔬菜，還有聞名全國的佐賀和牛，精心設計出一道道展現在地風土的創意料理。每一盤都是廚師對食材的敬意，也是對這片土地的情感表達，讓味蕾也能感受到有明海的遼闊與豐饒。

▲蟹御殿的「竹崎蟹」生長在有明海，因為獨特的海域環境孕育出格外鮮甜。



在這個被稱為「能看見月亮引力的小鎮」，蟹御殿提供的不只是奢華的住宿環境，更是一段讓人重新與自己對話的旅程。當城市生活的疲憊被海風吹散，當溫泉與桑拿洗去心靈的塵埃，當美食喚醒久違的感動，你會發現，原來找回自己可以如此簡單而美好。

▲蟹御殿提供的不只是奢華的住宿環境，更是一段讓人重新與自己對話的旅程。





太良嶽温泉 蟹御殿資訊

地址：佐賀県藤津郡太良町大字大浦乙316-3

