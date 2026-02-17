美國頂級飯店第一次登陸日本，赤坂高樓看皇居美景與侘寂美學設計，永續旅行的新選擇。

東京果然是相當國際化的城市，美國知名飯店集團也在東京赤坂開幕，採用環保材質打造，並以日本風格設計。

1 Hotels東京分館即將於2026年3月上旬開幕，美國奢華飯店1 Hotels第一次進駐日本，落腳於東京赤坂，1 Hotels東京館位於大樓38～43樓，保證享受高空美景，現已開放預約了。

1 Hotels品牌簡介：永續飯店

1 Hotels總部位於美國佛羅里達州，旗下部分飯店獲得全球飯店評鑑指標MICHELIN Key的榮譽認證，最大宗旨是追求環保與永續。1 Hotels東京館位於超高樓層，在客房內就能眺望皇居外苑、東京鐵塔和東京都的城市天際線，非常夢幻。1 Hotels的大廳使用苔蘚、再生木材的面板，以及大谷石（栃木縣產石材）來打造入口，同時，館內裝潢也採用砂紋質壁紙、手工灰泥完成，呈現日本的「侘寂」美學。



1 Hotels東京：客房與公共設施

Hotel Tokyo共有211間客房，包含3間頂樓套房在內共24間套房，還有5間無障礙客房。飯店內的餐廳則的以地中海料理為主，以東京的感性重新詮釋南法蔚藍海岸的菜色，酒吧則提供Spritz、Tonic、雞尾酒等。除了餐廳以外，1 Hotels東京也內附咖啡廳「Neighbors Café」，提供以植蔬為主的健康餐點。職人沖泡的咖啡與高品質茶飲可輕鬆享用。



1 Hotels東京：SPA

除此之外，1 Hotels東京也有提供SPA服務，共有5間私人包廂與情侶套房。如果不喜歡下水，也可以到24小時營業的健身房「The Field House」打發時間。一般飯店都有室內泳池過於昏暗的問題，但是1 Hotels東京的游泳池由於建有陽台，自然光會自然灑落，再搭配經過設計的植栽，整體環境充滿生機。1 Hotel Tokyo目前已經開放預約，可直接透過官方網站下訂！



1 Hotel Tokyo資訊

地址：東京都港區赤坂2-17-22

開幕：2026年3月上旬

官方網站

