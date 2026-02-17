> 旅遊 > 美國頂級飯店第一次登陸日本，赤坂高樓看皇居美景與侘寂美學設計，永續旅行的新選擇。

美國頂級飯店第一次登陸日本，赤坂高樓看皇居美景與侘寂美學設計，永續旅行的新選擇。

tiger Walker 玩樂季東京飯店東京住宿日本
2026-02-17 18:22文字：特派員 Trish 圖片提供:MT&amp;SHホテルマネジメント合同会社
特派員 Trish

特派員 Trish

東京果然是相當國際化的城市，美國知名飯店集團也在東京赤坂開幕，採用環保材質打造，並以日本風格設計。

1 Hotels東京分館即將於2026年3月上旬開幕，美國奢華飯店1 Hotels第一次進駐日本，落腳於東京赤坂，1 Hotels東京館位於大樓38～43樓，保證享受高空美景，現已開放預約了。

1 Hotels品牌簡介：永續飯店

1 Hotels總部位於美國佛羅里達州，旗下部分飯店獲得全球飯店評鑑指標MICHELIN Key的榮譽認證，最大宗旨是追求環保與永續。1 Hotels東京館位於超高樓層，在客房內就能眺望皇居外苑、東京鐵塔和東京都的城市天際線，非常夢幻。1 Hotels的大廳使用苔蘚、再生木材的面板，以及大谷石（栃木縣產石材）來打造入口，同時，館內裝潢也採用砂紋質壁紙、手工灰泥完成，呈現日本的「侘寂」美學。

▲1 Hotels東京館位於超高樓層，在客房內就能眺望皇居外苑、東京鐵塔和東京都的城市天際線，非常夢幻。
▲1 Hotels東京館位於超高樓層，在客房內就能眺望皇居外苑、東京鐵塔和東京都的城市天際線，非常夢幻。

1 Hotels東京：客房與公共設施

Hotel Tokyo共有211間客房，包含3間頂樓套房在內共24間套房，還有5間無障礙客房。飯店內的餐廳則的以地中海料理為主，以東京的感性重新詮釋南法蔚藍海岸的菜色，酒吧則提供Spritz、Tonic、雞尾酒等。除了餐廳以外，1 Hotels東京也內附咖啡廳「Neighbors Café」，提供以植蔬為主的健康餐點。職人沖泡的咖啡與高品質茶飲可輕鬆享用。

▲共有211間客房，包含3間頂樓套房在內共24間套房，還有5間無障礙客房。
▲共有211間客房，包含3間頂樓套房在內共24間套房，還有5間無障礙客房。

1 Hotels東京：SPA

除此之外，1 Hotels東京也有提供SPA服務，共有5間私人包廂與情侶套房。如果不喜歡下水，也可以到24小時營業的健身房「The Field House」打發時間。一般飯店都有室內泳池過於昏暗的問題，但是1 Hotels東京的游泳池由於建有陽台，自然光會自然灑落，再搭配經過設計的植栽，整體環境充滿生機。1 Hotel Tokyo目前已經開放預約，可直接透過官方網站下訂！

▲1 Hotels東京的游泳池由於建有陽台，自然光會自然灑落，再搭配經過設計的植栽，整體環境充滿生機。
▲1 Hotels東京的游泳池由於建有陽台，自然光會自然灑落，再搭配經過設計的植栽，整體環境充滿生機。

1 Hotel Tokyo資訊

地址：東京都港區赤坂2-17-22
開幕：2026年3月上旬
官方網站

日本新開幕旅宿新選擇

推薦閱讀：河口湖私人度假村每天限5組入住，富士山與河口湖絕景盡收眼底，讓你享受專屬的奢華時光。

推薦閱讀：麗嘉飯店推新品牌「福岡博多BOUNCEE飯店」，博多站走路10分鐘，還有三溫暖和大浴場，現已經開放預訂了。

推薦閱讀：出國也要好好享受！大阪阪南市頂級桑拿獨棟Villa盛大開幕，正宗桑拿、露天浴池和出張主廚鐵板燒晚餐全包。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
義大利自由行 Ep.5｜文藝復興朝聖：烏菲茲美術館、瓦薩利走廊｜走進翡冷翠皇居彼提宮、華麗壯觀波波里花園｜必吃在地牛排餐酒館｜Italy Florence Travel Guide Day 5
義大利自由行 Ep.5｜文藝復興朝聖：烏菲茲美術館、瓦薩利走廊｜走進翡冷翠皇居彼提宮、華麗壯觀波波里花園｜必吃在地牛排餐酒館｜Italy Florence Travel Guide Day 5
踢賴旅遊
京都旅行「天橋立傘松公園」一日遊：昇龍觀絕景、胯下望奇景，交通行程全攻略!
京都旅行「天橋立傘松公園」一日遊：昇龍觀絕景、胯下望奇景，交通行程全攻略!
靜怡＆大顆呆
穿越昭和的巴黎縮影！在Tricolore Ginza銀座本店 ，遇見銀座最優雅的早晨咖啡時光。
穿越昭和的巴黎縮影！在Tricolore Ginza銀座本店 ，遇見銀座最優雅的早晨咖啡時光。
CJ夫人
雖然只睡9小時，卻獨享了東京鐵塔夜景！解鎖東京港區最有設計感的膠囊旅館。
雖然只睡9小時，卻獨享了東京鐵塔夜景！解鎖東京港區最有設計感的膠囊旅館。
CJ夫人
全台7大浪漫景點！ 療癒山林、夕陽海景、城市夜色全滿足，情人節約會必看。
全台7大浪漫景點！ 療癒山林、夕陽海景、城市夜色全滿足，情人節約會必看。
編輯 陳怡吟
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊