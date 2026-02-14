淡路島牛奶美味研究計畫！淡路島山丘上的牛奶研究室全新開幕，首波推出三款美味淡路島白色牛奶費南雪必嚐。

因為支持在地酪農而推出的牛奶研究室一開幕就推出三款好吃的費南雪，運用在地食材讓讓美味加分，也可以當不錯的伴手禮喔。

位於兵庫縣淡路島的漩渦之丘 大鳴門橋紀念館內，今年一月底推出全新概念店「淡路島 山丘上的牛奶研究室」。這不是一間普通的甜點店，而是一個專門研究如何讓淡路島牛奶變得更美味、更有趣的實驗基地。第一波研究成果已經出爐，其中最受矚目的就是那款前所未見的純白費南雪！喜愛嚐鮮的吃貨們千萬別錯過！

從牛奶麵包到牛奶研究室的華麗轉身

這間研究室的誕生，源自於團隊對一個問題的深入思考：「要如何讓更多人認識淡路島牛奶的魅力？」經過無數次討論與實驗，他們決定承接去年結束營業的「山丘上的牛奶麵包店」的精神，以全新形式繼續傳遞淡路島牛奶的美好。這裡不僅販售商品，更像是一個充滿樂趣的味覺實驗室，讓每位造訪的旅客都能感受到牛奶的無限可能。



▲這裡不僅販售商品，更像是一個充滿樂趣的味覺實驗室，讓每位造訪的旅客都能感受到牛奶的無限可能。





守護在地酪農的社會使命

淡路島的酪農產業正面臨嚴峻挑戰。飼料與燃料價格飆漲、經營困難、後繼無人等問題，讓酪農戶數量持續減少。根據統計，目前全島僅剩69戶酪農飼養約3247頭乳牛。更令人憂心的是，光是兵庫縣內，過去十五年間乳牛數量就減少了超過一萬五千頭，鮮乳產量更銳減至原本的三分之一以下。「牛奶研究室」的成立，正是希望透過開發淡路島牛奶的創新商品，提升其附加價值，進而支持辛苦的在地酪農。每一份甜點的銷售，都是對堅守崗位的酪農們最實質的鼓勵。



▲牛奶研究室希望透過開發淡路島牛奶的創新商品提升附加價值，進而支持辛苦的在地酪農。





三款獨創費南雪顛覆味覺想像

研究室推出的首波成果是三款原創費南雪，第一款「淡路島純白牛奶費南雪」，一般費南雪講究金黃焦香的外表，但這款卻反其道而行，以不過度烘烤、不焦化的獨特手法，保留了牛奶的純粹風味。入口即化的濕潤口感，搭配淡路島牛奶溫柔綿長的餘韻，那種在口中久久不散的舒適感，絕對是前所未有的新體驗。



▲研究室推出的首波成果是三款原創費南雪，不過度烘烤、不焦化的獨特手法保留牛奶的純粹風味。

▲淡路島純白牛奶費南雪入口即化，搭配淡路島牛奶絕對是前所未有的新體驗。



「淡路島洋蔥奶油費南雪」則結合了淡路島另一項特產，當地盛產的甜洋蔥與奶油完美融合，打開包裝瞬間就能聞到濃郁芳香。洋蔥的自然甜味與奶油的醇厚，在口中產生層次豐富的味覺驚喜，那種深度遠超過想像。

▲淡路島洋蔥奶油費南雪結合了淡路島當地盛產的甜洋蔥與奶油完美融合。



最後登場的「淡路島牛奶咖啡費南雪」以獨家配方將咖啡的深邃與牛奶的柔滑調和，濕潤的口感後是芳醇香氣與淡雅甜味，尾韻還保留著咖啡的回甘，像是一場咖啡與牛奶的小小實驗成功案例。

▲淡路島牛奶咖啡費南雪以獨家配方將咖啡的深邃與牛奶的柔滑調和，濕潤的口感淡雅甜味，尾韻還保留著咖啡的回甘。



來到淡路島，除了欣賞壯闊的鳴門海峽與大橋美景，別忘了到「山丘上的牛奶研究室」報到，在優美景色下，細細品味在地特色甜點！





淡路島山丘上的牛奶研究室資訊

地址：兵庫県南あわじ市福良丙９３６−３ うずの丘 大鳴門橋記念館 1F

營業時間：09：00～17：00

