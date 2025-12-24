> 生活娛樂 > 為你家毛孩祈福，福岡八幡宮推出寵物御守，5犬種金銀色和九星氣學9色款式，還有吉娃娃御朱印。

為你家毛孩祈福，福岡八幡宮推出寵物御守，5犬種金銀色和九星氣學9色款式，還有吉娃娃御朱印。

2025-12-24
家中有狗寶貝的朋友快看過來！福岡知名的八幡宮推出超可愛的寵物御守，為家中寶貝祈求健康、安全，還有逼真的吉娃娃切繪御朱印。

位於福岡縣八女市的福島八幡宮，於即日起起開始販售「愛犬守」、「寵物御守」及「切繪御朱印 吉娃娃」。這些御守主要針對家中飼養狗狗的民眾，可以用來祈願寵物的健康、安全與長壽喔！

愛犬守提供5種犬種選擇，每種犬種各有金色與銀色兩款，共計10款，分別是：
1.貴賓犬（金色、銀色）
2.吉娃娃（金色、銀色）
3.柴犬（金色、銀色）
4.臘腸犬（金色、銀色）
5.鬥牛犬（金色、銀色）
御守經過祈禱加持，具有健康長壽、安全祈願的意義。尺寸與規格小巧，便於掛在寵物外出包或寵物推車上喔！是不是很貼心呢？

▲經過祈禱加持，具有健康長壽、安全祈願的意義。
吉娃娃（金色、銀色）

▲超可愛的吉娃娃專屬玉手，也分金銀兩色。
臘腸犬（金色、銀色）

▲臘腸寶寶也有專屬的御守。
柴犬（金色、銀色）

▲柴柴的御守也好可愛，快收藏起來吧！
鬥牛犬（金色、銀色）

▲金銀色法鬥的御守也非常有特色。
寵物御守

寵物御守由神社的巫女所製作，她同時也是九星氣學易鑑定士。御守依據九星氣學理論，採用9種開運色來製作，並採用「叶結」編結方式。「叶」字由「口」與「十」組成，自古被視為「願望成真」的象徵。每個御守都經過手工縫製，祈願家庭成員能長久健康、平安度日。

▲御守依據九星氣學理論，採用9種開運色來製作。
寵物御守使用範例

▲親手掛在家中毛寶意義非凡。
吉娃娃切繪御朱印

繼柴犬、貴賓犬之後，八幡宮再度推出狗狗系列的御朱印——吉娃娃御朱印。神社以傳統切繪手法，呈現吉娃娃的毛髮質感與可愛的大耳朵，十分具有收藏價值。

▲八幡宮再度推出狗狗系列的御朱印——吉娃娃御朱印。神社以傳統切繪手法，呈現吉娃娃的毛髮質感與可愛的大耳朵。
販售資訊

以上商品已經開始販售。神社提醒，數量有限，售完為止。記得去八幡宮碰碰運氣
