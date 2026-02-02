▲東京必去咖啡廳推薦！市谷 No.4 最強法式吐司，台灣人東京早午餐必收。

東京法式吐司推薦名單中，「No.4」幾乎是必收關鍵字。位於市谷的人氣早午餐名店，即使 2026 年依然天天排隊，被許多台灣旅客列為東京自由行一定要吃的早餐清單。

只要搜尋「東京法式吐司推薦」，「No.4」幾乎一定會出現在名單裡。這間位在市谷的早午餐名店，紅了好幾年，到 2026 年依然天天排隊。「No.4」不只是咖啡廳，更像是一間把東京日常生活過得很漂亮的地方，也難怪成為自由行必收的早餐清單，就算早起排隊，來東京也絕對要吃到。

▲東京法式吐司推薦名店 No.4，位於市谷的早午餐名店多年來人氣不墜，成為台灣旅客自由行必訪清單（攝影：蕭芷琳）

▲東京咖啡廳推薦 No.4，天天排隊的人氣程度，被網友封為「東京最強法式吐司」（攝影：蕭芷琳）

東京排隊也要吃！東京咖啡廳推薦「No.4」網稱：最強法式吐司

「No.4」由知名餐飲集團 TYSONS & COMPANY 經營，一走進店裡就能聞到現烤麵包的香氣。這裡主打手工製作，從麵包到料理都很有溫度。店內是工業風設計，搭配開放式廚房，天氣好的時候還能坐在戶外庭院吃早餐，在東京市中心能有這種空間，其實蠻奢侈的。對很多台灣人來說，這種慢慢吃、慢慢感受的早午餐，就是來日本最想體驗的日常感。

▲市谷美食推薦 No.4 主打手工製作，從麵包到料理都很有溫度（攝影：蕭芷琳）

東京咖啡廳推薦「No.4」必點菜單：法式吐司

說到「No.4」，大家第一個點的幾乎都是法式吐司。吐司本身非常濕潤，切開後像布丁一樣柔軟，入口會有淡淡肉桂香和鹹奶油的平衡感。2026 年依然是人氣王的組合餐，通常會搭配培根與煎蛋，吃完一份其實很有飽足感。如果想換點口味，也可以留意季節限定款，像是南瓜法式吐司，每次推出都很快被點光。偏好鹹食的人，酸種麵包早午餐、牛肉三明治或現烤披薩也都不踩雷。

▲東京早午餐推薦 No.4 法式吐司組合餐，搭配培根與煎蛋，成為 2026 年依然熱賣的人氣選擇（攝影：蕭芷琳）

東京咖啡廳推薦「No.4」來東京不能錯過！

老實說，想到「No.4」用餐，確實需要早起，也幾乎一定會排隊，但吃過的人多半都覺得值得。它不是那種浮誇系甜點，而是讓人吃完會記得很久的味道。如果你這趟東京行程想安排一頓好好吃早餐的時刻，市谷「No.4」絕對可以排進清單。下次來東京，不妨把鬧鐘調早一點，為這份被稱為「東京最強法式吐司」的早晨留個位置。



▲東京法式吐司推薦必吃 No.4 招牌法式吐司，口感濕潤柔軟，被形容像布丁般細緻（攝影：蕭芷琳）

▲東京咖啡廳推薦 No.4，雖然需要早起排隊，仍是不少台灣旅客願意再訪的早餐名店（攝影：蕭芷琳）

東京法式吐司推薦 東京咖啡廳推薦 東京早午餐 No.4

地址：東京都千代田區四番町 5-9（靠近市ヶ谷駅）

營業時間：每日 08:00 – 21:00 (最後點餐 20:30)