花蓮三天兩夜最強攻略，媒體超人精選六大美食景點伴手禮，落羽松秘境必訪。

花蓮旅遊現在正夯！人潮適中、價格平價且火車票好買。媒體超人精選三天兩夜行程，過年出遊首選。

如果不說你可能不知道，現在絕對是去花蓮旅遊的最佳時機！不僅旅遊體感極佳，住宿與餐飲價格平易近人，最棒的是人潮不像以往擁擠，熱門景點根本不用搶著排隊拍照。以往最讓人頭痛的火車票現在也變得容易購買，完全可以說走就走。如果你還在煩惱過年或連假不知道去哪裡玩，不妨跟著媒體超人的腳步，從特色民宿住到五星飯店，從落羽松秘境玩到海洋公園，還有在地人激推的海鮮熱炒與超難買的伴手禮，這篇精選六大吃喝玩樂推薦絕對要收藏。

檜木居溫馨民宿檜木香，肥美家貓作伴暖胃早餐

住宿首推由木材工廠二代轉型、以台灣檜木打造的獨棟民宿「檜木居」。這裡充滿了去朋友家作客的親切感，一進門就能聞到濃郁的檜木香氣，讓人瞬間放鬆。民宿內還有一隻肥美的家貓負責叫你起床，早晨更提供充滿居家風味的清粥小菜早餐招待。與民宿主人閒話家常的溫馨時光，絕對會成為花蓮行中最難忘的回憶之一，適合喜歡溫暖人情味的旅人。

理想PAARK水岸生活，最美星巴克落羽松遊湖

花蓮最新升級的熱門地標「理想PAARK水岸生活」，擁有全台最美的湖光水岸星巴克與墨西哥風情 7-11，宛如童話繪本般夢幻。正值冬季落羽松轉紅的季節，強烈建議搭船遊湖，欣賞水鏡映湖與層疊山景交織如畫的景致。週末造訪還能遇到音樂市集，享受「湖光有景，水岸有聲」的愜意氛圍。園區內的「理想食光」更進駐了九家在地特色美食，是一個有吃有喝、能逛能玩的全方位景點。

美侖大飯店五星級升級，萬坪綠地親子泳池首選

想體驗五星級的享受，首選花蓮第一家五星級飯店「美侖大飯店」。近年經過全新改造升級為 2.0 版本，雖然是有點年紀的飯店，但品質維護極佳。地理位置鬧中取靜、座山面海，旁邊就是公園，擁有萬坪綠草皮讓孩子盡情跑跳。飯店內的室內外大型游泳池與休閒娛樂設施更是強大，被譽為花蓮親子飯店的王者歸來，非常適合家庭旅遊入住。

福源海鮮在地老饕激推，當季烏魚膘熱炒必點

宅男激推的「福源海鮮」是市區必吃的超人氣熱炒店。這裡熟門熟路的老饕都知道，除了基本的飽餐一頓外，一定要鎖定當季才有的限定食材。像是季節限定的「烏魚膘」跟「烏魚胃」，口感獨特鮮美，是許多遊客的初體驗。這裡的海產新鮮、價格實在，建議跟著在地人的推薦點餐，保證能吃到最道地的花蓮海味。

遠雄海洋公園美人魚秀，纜車看海親子同樂天堂

東台灣最大的水族主題遊樂園「遠雄海洋公園」，是大人小孩都滿意的景點。這趟旅程不只是為了找回憶，更是為了全台唯一的「真人美人魚實境秀」而來。除了欣賞精彩的海洋表演，園區內還有豐富的遊樂設施可以玩上一整天。玩累了還能搭乘纜車，從高空俯瞰無敵的太平洋海景與山景。無論是孝親之旅還是親子出遊，這裡都能滿足全家人的娛樂需求。

花蓮伴手禮剝皮辣椒香，手工麻糬百年傳奇必買

離開前別忘了帶回花蓮特色伴手禮。首推隱身豪宅內的「花崗山剝皮辣椒」，擁有獨特辣香，網路預訂需等半年，現場每人限購一罐。接著是「百年傳奇」的黃金比例花生酥與創意沙其馬，好吃到成為全台 7-11 銷售前三名。最後是隱藏巷弄、外觀像民宅的「阿傳師手工麻糬」，每天清晨七點半開賣，只賣三種口味，經常九點不到就完售，是在地人心中的第一名麻糬。

