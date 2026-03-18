80元披薩吃起來！達美樂80元個人披薩超狂優惠，5大口味夏威夷 章魚燒吃爆。

達美樂平日外帶優惠登場，2026/3/16-2026/3/27推出個人披薩80元活動，輸入優惠碼即可享5款人氣口味，成為上班族與日常用餐新選擇。

▲達美樂推出80元個人披薩優惠，鎖定上班族午餐市場，平日前外帶就能用親民價格快速解決一餐。

達美樂披薩一個80元就有！為了讓上班族午餐吃得更省、更划算，這次達美樂特別推出超狂「80元個人披薩」限定優惠，在3/27前平日都可享用80元入手個人披薩，共提供5款人氣口味選擇，無論是上班途中快速解決一餐，或是忙碌生活中替自己安排一點小確幸，都趁這波優惠吃起來。

平日限定外帶 80元披薩融入日常用餐

▲達美樂平日限定個人披薩80元活動登場，讓粉絲不用揪團也能一人輕鬆外帶享優惠。

先前拿波里曾以199元大披薩掀起搶買話題，這次讓粉絲們不用揪團、自己就能獨享優惠，特別在3/16-3/27推出平日限定的「個人披薩」80元銅板價優惠，這波活動設定在平日時段，特別適合上班族午餐、晚餐快速外帶，也能成為下午補充能量的小點選擇。





活動時間口味一次看 平日外帶享5款經典口味

▲達美樂於2026/3/16-3/27推出平日外帶優惠，輸入優惠碼即可80元入手個人披薩。

本次活動時間為2026/3/16-3/27，限週一至週五平日推出，粉絲只要於全台門市外帶或官網下單外帶並輸入優惠碼507754，即可用80元入手個人披薩。口味共推出5款，包括「瑪格麗特」、「在地食鮮總匯」、「道地美國」、「金鑽夏威夷」以及「日式章魚燒」，從經典清爽到濃郁鹹香通通都有，讓不同喜好都能找到合適選擇。





達美樂 個人披薩外帶80元優惠活動資訊

活動期間：即日起至3月27日止優惠代碼：507754訂購方式：全台達美樂門市外帶／官網外帶訂購

優惠價格：

瑪格麗特 80 元

在地食鮮總匯 80 元

道地美國 80 元

金鑽夏威夷 80 元

日式章魚燒 80 元





