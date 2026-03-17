2026清明連假交通全攻略！國道高乘載、早鳥7折優惠與避開塞車時間表。

114年清明連假長達4天，預期將出現報復性祭祖與出遊潮。資深編輯李維唐表示，高公局此次祭出的早鳥7折優惠是分散車流的關鍵，建議用路人務必掌握「離峰出發」與「空間分流」兩大核心原則。李維唐認為，透過提前掃墓並妥善利用台61線作為替代道路，能有效縮短20%以上的通車時間。

114年清明連假即將於4月3日至4月6日展開，為期4天的假期預計湧現大規模返鄉掃墓與旅遊車潮。交通部高速公路局為了避免國道淪為大型停車場，特別祭出早鳥收費優惠，導引用路人分散出發。凡是在連假前2周的週末，即3月21、22、28及29日提前規劃掃墓行程，國道通行費將採單一費率再打7折，以小型車台北至高雄為例，單趟即可省下130元。

▲114年清明連假交通攻略：國道祭出早鳥7折優惠，並公布高乘載、匝道封閉及最佳出發時間，搭配高鐵台鐵加開班次與客運優惠。 / 圖：AI生成、窩客島整理



國道疏導祭出早鳥優惠

為了稀釋連假期間的龐大車流量，高公局規畫多元的管制措施。除了提前2周週末的7折收費外，特定時段也將實施嚴格管制。3月21日與28日（周六）5時至12時，將封閉國5石碇及坪林南入匝道；3月22日與29日（周日）15時至20時，國5則實施北向高乘載管制。



進入連假期間，4月3日至4月6日每日0至5時全線暫停收費，建議用路人多利用深夜離峰時段行駛。此外，高公局將視車流狀況滾動式調整匝道儀控、高乘載管制及路肩開放，提醒短程用路人，因早鳥優惠期間取消每日20公里優惠里程，行駛42公里以下短途建議改走地方道路。

最佳上路時間表公開

掌握精準的出發時間是避開車陣的關鍵。針對4月3日與4日南下方向，西部國道建議於上午5時前或中午12時後出發；國道5號則建議在上午5時前或下午5時後上路。針對4月5日與6日北返的用路人，中部地區建議於中午12時前出發，南部地區則建議提早至上午9時前。至於容易壅塞的國道5號北向路段，建議民眾於早上9時前出發，以避開午後的收假車潮。

省道與快速道路路網優化

省道部分，台9線蘇花路廊將採取機動調控，於蘇澳與崇德路段實施大客車優先措施，並針對21噸以上大貨車實施時段性管制。西濱快速公路（台61線）則針對竹北及竹南路段進行多處平面路口封閉，並管制台68線南寮匝道禁止左轉台15線，確保長途車流的行進效率，成為國道的最佳替代路線。

多元大眾運輸全面加開

為鼓勵民眾棄車搭乘公共運輸，高鐵於疏運期間共加開201班次，提供1291班次的運能。台鐵則全線加開157班列車，包含東線直達車、花蓮返鄉專車及全車自由座列車。國道客運方面，共有90條路線享有平日優惠或原票價6折，搭乘後10小時內轉乘在地客運可享基本里程免費。針對東部地區，更推出4人同行1人免費及租車優惠，讓民眾在掃墓與旅遊之餘，也能享受舒適且低負擔的旅程。離島航線與海運小三通也規畫充足運能，建議旅客提前訂位以確保行程順暢。



114年清明連假國道早鳥與公共運輸優惠

國運優惠

早鳥優惠：3月21、22、28、29日。



連假疏運：4月3日至4月6日。

優惠內容：