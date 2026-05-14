王品18品牌買一送一！12mini 青花驕領軍18間外送優惠，火鍋套餐買一送一現省349元。

王品集團Uber Eats買一送一活動自5/20至6/2限時登場，包含莆田、12mini等18品牌同步優惠，Uber One會員再享折扣。編輯張人尹表示，近期外送平台優惠戰話題持續升溫。

王品集團18間外送買一送一！王品集團宣布自5/14起正式和Uber Eats展開獨家合作，一口氣集結18個品牌、307間門市同步上線，從鍋物、燒肉、中餐到鐵板燒通通都有。活動期間自5/20至6/2，主打多款人氣餐點買一送一，包含「莆田」海南雞獨饗餐、「12mini 快煮小火鍋」黃金雞湯雙倍嫩雞鍋套餐直接買一送一。不管是要辦公室訂餐、下班叫外送，都能吃一餐省一餐。



▲王品集團攜手Uber Eats推出18品牌買一送一優惠，外送粉絲一次吃遍人氣餐點。



▲Uber Eats與王品集團自5/20至6/2推出限時優惠，多品牌同步祭出買一送一。





主餐套餐買一送一最有感

▲「12mini 快煮小火鍋」與「和牛涮」同步加入王品Uber Eats買一送一優惠行列。

炸物甜點小吃同步加碼優惠

▲王品牛排甜點與西堤牛排炸物同步祭出買一送一，外送下午茶也能省荷包。

王品集團18品牌 Uber Eats買一送一優惠資訊

這次王品集團多個品牌同步推出主餐與套餐類買一送一，幾乎涵蓋各類型聚餐需求。「莆田」祭出海南雞獨饗餐與荔枝肉獨饗餐買一送一，「12mini 快煮小火鍋」則推出黃金雞湯雙倍嫩雞鍋套餐，還附隨機飲品。要一次吃飽的粉絲還能選「和牛涮」和牛黑咖哩丼飯、「尬鍋」銷魂雞肉飯餐盒，「原燒」日式和牛咖哩丼也在優惠名單內。整體優惠最高現省349元，對於平日午餐、多人分食或居家晚餐來說都超划算。除了主餐之外，這次王品集團也同步把炸物、小點與甜點加入買一送一名單，讓粉絲加點宵夜或下午茶時更容易失手多點幾樣。「王品牛排」經典必吃比利時巧克力莓果蛋糕、「西堤牛排」酥炸魚柳、「藝奇 日式料理」酥炸唐揚雞、「聚 日式鍋物」日式蕨餅大盛、「享鴨」冰糖醬滷鴨翅等點心都有優惠。除了買一送一之外，Uber One會員在5/20至6/2期間輸入「會員愛王品」優惠碼，單筆外送消費滿499元還可現折100元，粉絲揪團訂外送吃起來。活動期間：5/20-6/2活動品牌及品項：

王品牛排：比利時巧克力莓果蛋糕 $158買一送一

西堤牛排：酥炸魚柳 $168買一送一

藝奇：日式料理 酥炸唐揚雞 $120買一送一

夏慕尼：燻鮭魚蘿美沙拉&飲品（1杯） $168買一送一

就饗 鐵板燒：蒜香鮮蝦&玉米濃湯 $198買一送一

品田牧場：大阪燒豚丸拚唐揚雞 $299買一送一

聚 日式鍋物：日式蕨餅大盛（28片） $210買一送一

青花驕：驕心涼拌酸辣粉套餐 $249買一送一

和牛涮：和牛黑咖哩丼飯 $179買一送一

尬鍋：銷魂雞肉飯餐盒 $178買一送一

享鴨：冰糖醬滷鴨翅（4支） $210買一送一

莆田：海南雞獨饗餐 和 荔枝肉獨饗餐 $418買一送一

丰禾：黑麻油燒蛋蛋（小份） $160買一送一

原燒：日式和牛咖哩丼 $209買一送一

肉次方：日式洋蔥牛丼 $188買一送一

金咕：辣炒咚咚年糕 $170買一送一

石二鍋：香辣滷味招牌組合（附檸檬冬瓜冰沙） $199買一送一

12mini 快煮小火鍋：黃金雞湯雙倍嫩雞鍋套餐（附隨機飲品） $349買一送一