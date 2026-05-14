王品18品牌買一送一！12mini 青花驕領軍18間外送優惠，火鍋套餐買一送一現省349元。

王品集團Uber Eats買一送一活動自5/20至6/2限時登場，包含莆田、12mini等18品牌同步優惠，Uber One會員再享折扣。編輯張人尹表示，近期外送平台優惠戰話題持續升溫。
王品集團18間外送買一送一！王品集團宣布自5/14起正式和Uber Eats展開獨家合作，一口氣集結18個品牌、307間門市同步上線，從鍋物、燒肉、中餐到鐵板燒通通都有。活動期間自5/20至6/2，主打多款人氣餐點買一送一，包含「莆田」海南雞獨饗餐、「12mini 快煮小火鍋」黃金雞湯雙倍嫩雞鍋套餐直接買一送一。不管是要辦公室訂餐、下班叫外送，都能吃一餐省一餐。
主餐套餐買一送一最有感這次王品集團多個品牌同步推出主餐與套餐類買一送一，幾乎涵蓋各類型聚餐需求。「莆田」祭出海南雞獨饗餐與荔枝肉獨饗餐買一送一，「12mini 快煮小火鍋」則推出黃金雞湯雙倍嫩雞鍋套餐，還附隨機飲品。要一次吃飽的粉絲還能選「和牛涮」和牛黑咖哩丼飯、「尬鍋」銷魂雞肉飯餐盒，「原燒」日式和牛咖哩丼也在優惠名單內。整體優惠最高現省349元，對於平日午餐、多人分食或居家晚餐來說都超划算。
炸物甜點小吃同步加碼優惠除了主餐之外，這次王品集團也同步把炸物、小點與甜點加入買一送一名單，讓粉絲加點宵夜或下午茶時更容易失手多點幾樣。「王品牛排」經典必吃比利時巧克力莓果蛋糕、「西堤牛排」酥炸魚柳、「藝奇 日式料理」酥炸唐揚雞、「聚 日式鍋物」日式蕨餅大盛、「享鴨」冰糖醬滷鴨翅等點心都有優惠。除了買一送一之外，Uber One會員在5/20至6/2期間輸入「會員愛王品」優惠碼，單筆外送消費滿499元還可現折100元，粉絲揪團訂外送吃起來。
王品集團18品牌 Uber Eats買一送一優惠資訊活動期間：5/20-6/2
活動品牌及品項：
王品牛排：比利時巧克力莓果蛋糕 $158買一送一
西堤牛排：酥炸魚柳 $168買一送一
藝奇：日式料理 酥炸唐揚雞 $120買一送一
夏慕尼：燻鮭魚蘿美沙拉&飲品（1杯） $168買一送一
就饗 鐵板燒：蒜香鮮蝦&玉米濃湯 $198買一送一
品田牧場：大阪燒豚丸拚唐揚雞 $299買一送一
聚 日式鍋物：日式蕨餅大盛（28片） $210買一送一
青花驕：驕心涼拌酸辣粉套餐 $249買一送一
和牛涮：和牛黑咖哩丼飯 $179買一送一
尬鍋：銷魂雞肉飯餐盒 $178買一送一
享鴨：冰糖醬滷鴨翅（4支） $210買一送一
莆田：海南雞獨饗餐 和 荔枝肉獨饗餐 $418買一送一
丰禾：黑麻油燒蛋蛋（小份） $160買一送一
原燒：日式和牛咖哩丼 $209買一送一
肉次方：日式洋蔥牛丼 $188買一送一
金咕：辣炒咚咚年糕 $170買一送一
石二鍋：香辣滷味招牌組合（附檸檬冬瓜冰沙） $199買一送一
12mini 快煮小火鍋：黃金雞湯雙倍嫩雞鍋套餐（附隨機飲品） $349買一送一