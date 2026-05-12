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新北市美術館典藏展！鶯歌新美館擺渡 回望民間特展，3大主題展區一次看。

新北市美術館新美館新北展覽鶯歌景點
2026-05-12 18:40文字：編輯 鄭亦庭 圖片提供:新北市美術館
編輯 鄭亦庭

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新北市美術館典藏展！擺渡以「民間」為核心展出至8/2，編輯鄭亦庭表示：新美館典藏展3大主題展區亮點必拍。

新北市美術館典藏展覽！新北市美術館典藏展「擺渡：回望民間」，以「民間」為核心索引，精選館藏中十位藝術家作品，打造3大主題展區，展出內容橫跨不同世代，並以影像、照片、畫作到神像群等媒材作品呈現，即日起展出至8/2，假日、暑假就來鶯歌新美館逛逛。

▲新北市美術館典藏展！擺渡：回望民間以「民間」為核心索引，即日起展出至8/2。(新北市美術館提供，攝影：王世邦）
▲新北市美術館典藏展！擺渡：回望民間以「民間」為核心索引，即日起展出至8/2。(新北市美術館提供，攝影：王世邦）
▲新北市美術館典藏展「擺渡：回望民間」，集結十位藝術家作品，展現多重文化精神樣貌。(新北市美術館提供，攝影：王世邦）
▲新北市美術館典藏展「擺渡：回望民間」，集結十位藝術家作品，展現多重文化精神樣貌。(新北市美術館提供，攝影：王世邦）

新北市美術館典藏展

新北市美術館以「建構新北藝術史」的核心脈絡，透過研究不同的藝術關鍵字，館方逐步發展出具在地視角的典藏體系，其中「民間」被視為重要的觀察向度，反映美術館長期對地方知識、庶民生活與民俗文化的深度關注，本次新美館典藏展「擺渡」便是從珍貴館藏出發，精選十位藝術家，展現豐富的文化樣貌。

▲新美館致力於建構新北藝術史，透過「擺渡」典藏展呈現長期對民俗文化的關注。(新北市美術館提供，攝影：王世邦）
▲新美館致力於建構新北藝術史，透過「擺渡」典藏展呈現長期對民俗文化的關注。(新北市美術館提供，攝影：王世邦）

新美館擺渡典藏展3大主題

本次展覽名「擺渡」象徵著在不同的觀看姿態，以藝術家的視角帶領觀者穿梭民俗與當代處境間，重新梳理文化記憶，展覽規劃為「民俗入畫」、「祭典現場」及「人間觀察室」三個子題，展現藝術家透過作品拆解民俗符號、信仰題材與祭典場景，重新編碼這些傳統資產，可以在展間看到放大的骰子、成群的神像等，揭露當代的社會現象與人性光譜，引發觀眾重新思考信仰、社會與人性永恆命運。

▲新北市美術館典藏展「擺渡：回望民間」劃分三大子題，透過對祭典場景與民俗符號的藝術轉譯，重新編碼台灣文化記憶。(新北市美術館提供，攝影：王世邦）
▲新北市美術館典藏展「擺渡：回望民間」劃分三大子題，透過對祭典場景與民俗符號的藝術轉譯，重新編碼台灣文化記憶。(新北市美術館提供，攝影：王世邦）

新美館擺渡典藏展亮點必看

新美館典藏展在「民俗入畫」主題展區中，吳望如與袁金塔則透過虎爺與七爺八爺，將神祇神韻轉譯為當代語彙，李俊陽則融合廟宇彩與布袋戲，打造一幅奇幻的文化圖像；「祭典現場」主題展區聚焦於儀式構築的特殊時空，像是胡笳與郭東榮以水彩暈染與奔放筆觸，捕捉廟會沸騰的感官經驗與集體祝願，沈昭良透過田野視角，記錄綜藝團文化中游移於表演與日常間的社會景觀；在「人間觀察室」主題展區中，則有李錫奇以巨型骰子裝置挑戰社會判準，彭弘智藉由一大群棄置的神像，探討人性欲望的拉扯。

▲新美館「擺渡」典藏展將藝術家視角化作渡船，帶領觀眾穿梭於傳統民俗與當代社會的對話空間。(新北市美術館提供，攝影：王世邦）
▲新美館「擺渡」典藏展將藝術家視角化作渡船，帶領觀眾穿梭於傳統民俗與當代社會的對話空間。(新北市美術館提供，攝影：王世邦）
▲新北市美術館典藏展！擺渡：回望互動區運用數位學習工具，引導參觀者觀察民俗題材經過轉譯之後，在圖像跟使用情境上的轉變與差異。(新北市美術館提供，攝影：王世邦）
▲新北市美術館典藏展！擺渡：回望互動區運用數位學習工具，引導參觀者觀察民俗題材經過轉譯之後，在圖像跟使用情境上的轉變與差異。(新北市美術館提供，攝影：王世邦）

擺渡：回望民間 新美典藏展

展覽期間：即日起至2026-8-2
展覽地點：新北市美術館 4A 展覽室(新北市鶯歌區東鶯里館前路300號)

新北市美術館 票價資訊

全票100元
(響應518國際博物館日，5/18週一開館，改為5/19週二休館，除了「共織宇宙」特展外，其他展覽都能免費參觀。)

優待票50元
適用對象：大專院校以上學生、65歲（含）以上長者、持志工榮譽卡之志工
新北市民平日免票入場，週末及國定例假日享優待票

團體票75元
適用對象：20人以上團體

免票
適用對象：高中職學生、16歲（含）以下學童、身心障礙者及陪同者乙名、低收入戶、導遊、中華民國博物館學會TMA 會員、國際博物館協會ICOM 會員

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