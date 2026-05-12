皮卡丘杯要拍！7-11現萃茶寶可夢聯名杯 2杯100元開喝，報稅季優惠咖啡買5送5。

7-ELEVEN寶可夢聯名正式登場，從CITY TEA主題杯到鮮食包裝同步換新，編輯張人尹表示，7-11加碼CITY CAFE優惠與交貨便購物金活動，是5月報稅季小確幸！

寶可夢杯杯要打卡！迎接寶可夢30週年，7-ELEVEN這次攜手寶可夢遊戲「Pokémon Pokopia」推出全新聯名活動，從鮮食、麵包、冷藏飲料到CITY TEA現萃茶杯款全面換上百變怪與皮卡丘包裝，讓粉絲走進門市就像進入寶可夢世界。除了聯名包裝，還有飲品限定優惠，讓寶可夢粉絲們通通吃起來、喝起來、拍起來。



▲7-ELEVEN攜手「Pokémon Pokopia」推出寶可夢30週年聯名，百變怪與皮卡丘現身超商包裝。



▲7-ELEVEN打造全新寶可夢聯名活動，從鮮食到CITY TEA杯款通通換上限定設計。

百變怪與皮卡丘變身超商鮮食包裝

▲7-ELEVEN推出13款寶可夢合作包裝，鮮食、飯糰與冷藏飲料全面換上百變怪與皮卡丘圖樣。

CITY TEA寶可夢杯款掀起蒐藏熱潮

▲7-ELEVEN CITY TEA推出5款寶可夢主題杯，皮卡丘與百變怪造型掀起蒐藏熱潮。

7-ELEVEN自5月13日起推出13款寶可夢合作包裝商品，包含鮮食、烘焙、蔬果與冷藏飲料等類別，讓粉絲買午餐、下午茶時也能蒐集限定設計。這次包含SAY CHEESE培根筆管麵、極饗真飽經典麻醬涼麵、炙燒明太子鮭魚飯糰與石安牧場溏心蛋等人氣品項，包裝通通換上百變怪與皮卡丘圖樣，甚至香蕉也貼上百變怪貼紙。除了鮮食包裝之外，CITY TEA現萃茶也同步推出5款全新寶可夢主題杯，超可愛皮卡丘、百變怪，還有百變怪變身皮卡丘的造型，可愛度爆表，杯身隨機提供，讓粉絲們通通要搜集。不只飲品，7-ELEVEN同步祭出多款冰沙與奶蓋純茶優惠，5月13日至5月26日期間，蜜梅心動冰沙、杏仁豆腐冰沙與統一布丁冰沙任選2杯120元，限定門市販售的奶蓋純茶則推出2杯100元優惠，可以揪好友一起喝飲料打卡。





OPENPOINT咖啡優惠一次整理

▲7-ELEVEN OPENPOINT推出CITY CAFE與CITY TEA優惠，美式與拿鐵都有買5送5活動。（攝影：張人尹）

針對五月報稅季話題，7-ELEVEN這次也同步推出OPENPOINT行動隨時取優惠，幫粉絲們省一波。5月12日限定的質感好茶日，CITY PEARL黑糖珍珠撞奶推出買2送2，CITY TEA冰淇淋紅茶則有2杯88元優惠。5月9日至5月18日則加碼LOVE MOM系列活動，包含CITY CAFE特選美式買5送5、特選拿鐵買5送5，以及大杯卡布奇諾買5送2等內容。還有多款風味飲系列熱飲同步參與活動，讓咖啡控直接把必喝飲料囤起來。





交貨便連14天送購物金回歸

▲7-ELEVEN交貨便推出寄件送購物金活動，常溫與冷凍包裹皆可參加。

OPENPOINT行動隨時取活動

5/12週二質感好茶日支付限定優惠

CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買2送2 (限量5000組) icash pay線上支付限定

CITY TEA 冰淇淋紅茶2杯88元(限量1萬組) OPEN 錢包支付限定

5/9~5/18 LOVE MOM 傳情好禮表心意 CITY系列優惠

CITY CAFE特選美式買5送5(每日限量1萬組)

CITY CAFE特選拿鐵買5送5(每日限量1萬組)

CITY CAFE大杯卡布奇諾買5送2(限量10萬組)

CITY CAFÉ風味飲系列指定熱飲(好時經典可可、香草焦糖風味瑪奇朵、福岡濃抹茶、靜岡濃抹茶、鹿兒島濃焙茶、黃金榛果太妃風味、皇家伯爵濃醇拿鐵(限量5萬組)

CITY CAFE黑糖珍珠撞奶買5送2 (限量5萬組)





7-ELEVEN交貨便寄件送購物金活動也同步回歸，自5月13日至5月26日期間，只要到全台7-ELEVEN門市使用交貨便寄件，不論常溫或冷凍包裹，每筆寄件都可獲得5元7-ELEVEN購物金。活動每日限量5萬筆，連續14天預計送出總價值350萬元購物金，購物金可使用至5月29日。近期有網拍寄件需求的粉絲，這波等於寄件同時還能順便累積超商購物金，是粉絲們必備小確幸。

7-ELEVEN交貨便購物金活動





活動期間：自5月13日至5月26日活動方式：全台7-ELEVEN門市使用交貨便寄件，不論常溫或冷凍包裹，寄件每筆皆可免費獲得5元7-ELEVEN購物金(僅限交貨便寄件，不適用其他平台寄件及數網快收收件)，每日限量5萬筆，購物金可使用到5月29日，詳細活動辦法依7-ELEVEN交貨便公告為主。