茶飲界的新美學！原萃日式玄米綠茶上市，華山1914雲霧茶境沉浸式互動展懶人包。

隨著健康意識抬頭，無糖茶飲市場正邁向精品化與體驗化。資深編輯李維唐表示，現代消費者不僅追求產品本身的成分純淨，更在乎品牌傳遞的文化厚度 。原萃此次透過沉浸式展覽將抽象的「雲霧工法」具象化，成功將傳統茶道精髓與現代科技結合，不僅是在推廣新品日式玄米綠茶，更是在打造一種屬於當代的質感品茗生活美學 。

沉浸在如雲霧般的茶香藝境中，感受來自日本進口玄米的溫潤滋味，這場感官饗宴正於台北華山1914文化創意產業園區優雅展開。「原萃」系列茶飲於2026年5月8日正式宣布推出全新力作「日式玄米綠茶」，不僅為無糖茶市場注入一股細潤清流，更同步啟動限時三天的《原萃雲霧茶境》沉浸式互動展，帶領大眾跨越城市喧囂，走入一場深度還原日式品茶體驗的時光隧道。

▲《原萃雲霧茶境》沉浸式互動展於5月8日至10日於華山文創園區（中7A館）登場。圖／可口可樂公司提供；窩客島編輯李維唐整理



原萃雲霧工法打造細膩茶韻

全新「原萃」日式玄米綠茶的誕生，源於品牌對極致茶韻的追求。 這款新品堅持無糖、無香料，核心靈魂在於採用了100%日本進口玄米。 透過職人精神的輕焙工序，讓玄米的穀物香氣與100%日式綠茶完美交織，柔化了綠茶既有的鮮明口感。 為了重現現泡茶的真實質感，「原萃」更運用獨家「雲霧工法」，將細磨後的茶葉精華釋放於茶湯中，創造出如雲霧般朦朧且細膩的視覺與口感。 無論是搭配精緻正餐或在繁忙工作間隙小憩，這份層疊遞進的回甘滋味，都能提供消費者更豐富且層次鮮明的品茗選擇。

▲《原萃雲霧茶境》藉由光影投放與沉浸式數位互動，邀請消費者深入了解「原萃」獨家「雲霧工法」。圖／可口可樂公司提供；窩客島編輯李維唐整理

華山1914快閃展覽重現雲霧茶境

為了讓「雲霧工法」的講究不僅止於味覺，品牌於5月8日至5月10日在華山1914文化創意產業園區（中7A館）打造了限時互動展《原萃雲霧茶境》。 展覽空間融合了日式禪意氛圍與數位藝術，透過「看見茶園、採茶體驗、品茶留念」三階段引導，將茶葉生產的細節具象化。 參觀者在流動的光影投放中，能親身體會茶香與數位互動交織出的藝境。 每場次體驗約12分鐘，採小團體進出制以維持觀展品質，現場更提供新品試飲，讓大眾能第一時間感受玄米香氣與綠茶交織出的溫潤茶韻。

▲《原萃雲霧茶境》展覽運用日式氛圍的空間設計，為消費者打造愜意品茶的沉浸式場域。圖／可口可樂公司提供；窩客島編輯李維唐整理



互動任務加碼送與開金蓋抽獎活動

這場五感盛宴更準備了多重驚喜。 觀展民眾在完成場內指定互動體驗後，即可領取「原萃」系列隨機口味茶飲乙瓶。 若達成社群打卡任務，還能額外獲得全新上市的「日式玄米綠茶」乙瓶。 除了實體展覽，全台規模的線上「開金蓋立即抽」活動也自即日起同步啟動至6月30日止。 消費者只要購買指定活動金蓋包裝產品並掃描QR Code，就有機會抽中包含日本京都雙人來回機票、teamLab門票、北投加賀屋兩天一夜住宿及品牌限定茶提袋等大獎。 值得注意的是，購買新品「日式玄米綠茶」更可享有雙倍中獎機會，展現品牌回饋愛好者的誠意。

▲「原萃」展開線上「開金蓋立即抽」活動，購買新品可享雙倍抽獎機會。圖／可口可樂公司提供；窩客島編輯李維唐整理

同場加映喬亞咖啡專業滴濾體驗

在華山的茶香氛圍外，忠孝三角展區也同步迎來「GEORGIA喬亞咖啡」的品牌體驗活動。 即日起至5月10日，消費者可以現場參與喬亞咖啡小黑罐的體感互動。 透過體驗「專業滴濾工法」並完成指定任務，即可領取嚴選自哥倫比亞與瓜地馬拉100%阿拉比卡豆製成的喬亞咖啡新品。 無論是追求茶飲的溫潤回甘，或是渴望咖啡的醇厚魅力，本週末的華山文創園區都將成為愛好質感生活者的首選去處。

▲「GEORGIA 喬亞咖啡」品牌體驗活動，即日起至5/10於華山1914文創園區舉辦新品體驗。圖／可口可樂公司提供；窩客島編輯李維唐整理







《原萃雲霧茶境》沉浸式互動展

活動時間：2026年5月8日13:00-19:00；2026年5月9日至5月10日12:00-19:00 。

活動內容：

展區包含「看見茶園、採茶體驗、品茶留念」三階段體驗 。

現場免費試飲全新「原萃」日式玄米綠茶 。

完成指定互動體驗可領取「原萃」系列580mL茶飲乙瓶（口味隨機）。

達成社群打卡任務加碼贈送「原萃」日式玄米綠茶乙瓶 。

現場預購達門檻有機會獲得品牌專屬禮品 。

地點資訊：華山1914文化創意產業園區中7A館（台北市中正區八德路一段1號）。

「開金蓋立即抽」線上活動

活動時間：即日起至2026年6月30日

活動內容：

購買活動指定金蓋包裝產品，掃描金蓋內QR Code即可參與抽獎 。

頭獎（10名）：雙人日本京都來回機票與京都teamLab門票 。

二獎（20名）：雙人北投加賀屋兩天一夜住宿 。

普獎（3,500名）：「原萃」細膩茶提袋乙個 。

加碼優惠：購買新品「原萃」日式玄米綠茶享雙倍抽獎機會 。

GEORGIA 喬亞咖啡小黑罐體驗活動

活動時間：2026年5月8日12:30-20:00；2026年5月9日至5月10日13:00-20:00 。

活動內容：參與現場體感互動並完成指定任務，即可領取全新「喬亞咖啡」小黑罐乙瓶 。

地點資訊：華山1914文化創意產業園區忠孝三角 。





便利商店加碼優惠

7-ELEVEN、全家、萊爾富：即日起至5月26日，日式玄米綠茶嚐鮮價單件22元，2件39元

OK便利商店：即日起至5月27日，日式玄米綠茶2件特價40元

萊爾富加碼：購買滿4瓶日式玄米綠茶贈送飲料提袋乙個（數量有限）

量販與超市優惠

全聯、家樂福、愛買：指定期間購買日式玄米綠茶4入組，特價78元

全聯加碼：5月21日前購滿4件加贈20福利點

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