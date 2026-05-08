7-11冰品抽抽樂0元吃！7-11冰品任2件0元，加價購線條小狗保冷提袋粉絲必衝。

7-ELEVEN夏季冰品優惠正式開跑，包含冰品抽抽樂、LaDears甜點話題新品。編輯張人尹表示，近期超商甜點與冰品選擇越來越豐富，抽抽樂搶優惠、還能加購線條小狗周邊小物。

挑戰免費吃冰！看準氣溫逐漸升高，7-ELEVEN也提前推出夏季冰品優惠活動，這次7-11除了推出每年必玩「冰品抽抽樂」任選2件指定冰品就可抽優惠，最低0元帶回家。這次更攜手超人氣IP「線條小狗」周邊小物，還有LaDears周年慶新品與多款甜點優惠，讓粉絲到超商不只買飲料、買甜點，還有更多優惠小確幸。



▲7-ELEVEN提前開跑夏季冰品優惠，除了冰品抽抽樂活動，還同步推出LaDears甜點與線條小狗周邊。



▲7-ELEVEN集結冰品、甜點與線條小狗聯名活動，讓粉絲逛超商也能收集夏日消暑優惠。

線條小狗冰品抽抽樂開玩

▲7-ELEVEN冰品抽抽樂自5/13起登場，指定冰品最低可抽到任2件0元優惠。

必買冰品新品與水果甜點

▲7-ELEVEN夏季冰櫃新增多款話題冰品，包含LOTTE爽冰淇淋與GODIVA流心雪糕等新品。

LaDears周年甜點新品開吃

▲7-ELEVEN歡慶LaDears 2周年，推出焦糖布蕾與焦糖布蕾馬卡龍等甜點新品。



▲7-ELEVEN LaDears系列同步推出甜點優惠，法式乳酪塔與草莓黑森林蛋糕也升級回歸。





7-11消暑加碼 涼爽新品與有肌商機

7-ELEVEN這次冰品抽抽樂活動自5/13-7/7期間登場，集結超過百款冰品同步參與，包含思樂冰、雪淋霜與酷聖霜霜淇淋都能抽優惠。粉絲不論是在門市，或透過7-ELEVEN APP與LINE都有機會參加活動，最高每日可抽5次，最低有任2件0元優惠，另外還有5折、7折與9折折扣。活動期間購買指定冰品2件，再加69元還能獲得線條小狗保冷提袋，共8款隨機推出，讓不少粉絲準備邊吃冰邊收集周邊。除了優惠活動，7-ELEVEN今年夏天也一次增加多款冰品新品，包含話題必吃「LOTTE 爽冰淇淋 藍莓優格口味」、「井村屋Truffle松露巧克力冰淇淋」、「小美巧敲冰 提拉米蘇」都主打流心與濃郁口感。另外還有限定販售的「GODIVA榛果蓉白巧流心雪糕」，讓冰櫃選擇變得更加豐富。甜點部分則新增日本流行的水果三明治，「綠寶石葡萄三明治」與「檸檬卡士達綜合水果三明治」以法國鮮奶油搭配水果與卡士達醬，成為近期超商甜點櫃的新話題。迎接LaDears 2周年，7-ELEVEN也同步推出多款甜點新品與優惠活動，自2026/5/13-2026/5/26期間，指定甜點第2件省20元。這次推薦新品包含「LaDears焦糖布蕾」、「LaDears焦糖布蕾馬卡龍」，把法式甜點元素做成小份量版本，讓甜點控隨時隨地都能吃下午茶。另外熱銷商品「LaDears法式乳酪塔」與「LaDears草莓黑森林蛋糕」則升級使用法國愛樂薇乳酪、比利時巧克力與大湖草莓製作，讓甜點控通通開吃。

看準夏天消暑需求，這次7-11也在門市推出涼爽新品系列，生食級鮭魚沙拉「和風生鮭」滿足生魚片控需求，還有「極饗-椒麻蔥油雞絲冷麵」「和風中華冷麵」「鮮蝦明太子冷義大利麵」搶攻夏天涼麵話題。同時，7-11這次更擴大在全台1500間門市導入「黃金滷蛋」與「黃金水煮蛋」，直接以自動化流程幫粉絲們去殼，無論是濃郁滷汁的滷蛋、或是少調味設計的水煮蛋，粉絲都能自行選擇。



▲7-ELEVEN夏季同步推出多款涼爽新品，包含生鮭沙拉、冷麵與冷義大利麵，搶攻超商消暑商機。



▲7-ELEVEN擴大導入黃金滷蛋與黃金水煮蛋，主打自動化去殼設計，讓粉絲方便快速補充蛋白質。

7-ELEVEN 冰品抽抽樂優惠活動

活動日期：2026/05/13~ 7/7

活動內容：

冰品0元起抽獎優惠

指定冰品(含雪淋霜/酷聖霜、思樂冰)任2件最低0元起，另有5、7、9折優惠(折扣後金額以系統計算為準)，7-ELEVEN APP+LINE同步玩抽抽樂。

加價購活動

線條小狗保冷袋加價購+69元：購買2件指定冰品+69元送線條小狗保冷提袋(款式隨機，共8款)。

冰品集點GO活動

活動限制：限uniopen會員，結帳需報會員手機號碼。

活動內容：購買指定冰品買任2件集1點/任4件再加贈1點(一次買4件可得3點)

活動獎項：集滿3點可換冰島來回機票抽獎券乙張(共抽1名)。

兌換時間：贈品於2026/5/13下午15點開始兌換至2026/7/9(四)止



