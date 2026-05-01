BTS V領軍「可口可樂」華山快閃店！抽首爾機票、徠卡相機與限量周邊攻略。

2026年夏季，可口可樂攜手BTS V提出「Coke® TIME快充快樂」新生活主張，將日常瑣碎轉化為動能。資深編輯李維唐指出，這種結合頂流巨星與感官體驗的行銷策略，精準捕捉了現代人對即刻放鬆的渴求。李維唐認為，這不僅是產品推廣，更是品牌深度滲入生活風格的權威展現。

2026年夏季，全球飲料領導品牌「可口可樂」為繁忙的現代生活注入一股清涼動能，正式宣布攜手品牌大使BTS V金泰亨，共同推廣全新生活主張「Coke® TIME快充快樂」。這項企劃旨在鼓勵無論是置身於高壓職場的上班族，或是奔波於校園的莘莘學子，都能在快節奏的日常中，透過一瓶冰涼的「可口可樂」為自己創造專屬的緩衝時光，享受即刻充電的暢快體驗。品牌透過BTS V陽光且充滿活力的形象，將喝可樂的行為昇華為一種生活態度，讓每一次的開瓶都成為重拾動力，開啟快樂的關鍵瞬間。

▲「可口可樂」快閃站現場設有三大互動區域，邀請消費者親臨華山劇場開啟週末Coke® TIME，享受放鬆氛圍。圖／「可口可樂」提供；窩客島編輯李維唐整理



華山1914週末快閃店打造快充體驗站

為了讓消費者能親身感受這份生活美學，「可口可樂」將於5月16日至5月17日於台北華山1914文化創意產業園區的華山劇場，打造期間限定的「Coke® TIME快充快樂快閃站」。現場規劃了豐富的互動裝置，透過視覺與感官的雙重饗宴，引導民眾進入充滿動能的品牌空間。活動首日將於13:00正式開放，次日則從11:00開始營運，不僅要為台北的週末生活增添話題，更希望透過實體場景的營造，讓讀者在繁忙的城市中心，找到一處可以徹底放鬆、重新啟動快樂開關的充電據點。

三大互動亮點解鎖限量BTS V周邊與機票

在華山快閃活動中，現場精心設置了三大主題體驗區。首先是「Coke®快樂養成站」，只要加入COKE+會員，民眾即可親手製作獨一無二的Coke®填充鑰匙圈。緊接著是「Coke®快樂互動站」，完成指定的數位任務後，不僅能兌換200 mL的迷你罐「可口可樂」，每日前500名參與者更有機會獲得品牌大使BTS V的限量驚喜周邊。此外，最令粉絲瘋狂的莫過於現場加碼抽獎，幸運兒將有機會獲得台北至首爾的來回機票，實現出國旅遊的夢想。最後，在「Coke®快樂放送站」將隨機送出固定款式的Coke® TIME限定雷雕瓶，讓每位參與者都能帶著滿滿的收穫離開。

線上立即抽驚喜放送徠卡相機與周邊

除了實體活動，線上抽獎機制更是本季行銷的重頭戲。即日起至7月31日止，消費者凡購買活動指定包裝產品，開瓶掃描金蓋內的QR Code或輸入罐底序號，進入COKE+平台即可參與「Coke® TIME快充快樂立即抽」。獎項內容極具生活品味，包含搭配特製錶帶的智慧型手錶、質感滿分的北極熊手提包以及休閒必備的品牌鴨舌帽。值得一提的是，每日15:00至17:00的「Coke® TIME限定時段」，更開放抽取價值65000元的便攜式數位相機組，搭配專屬特製皮套，讓科技與時尚完美結合。

全台各大通路應援好禮限時開搶

為了擴大影響力，「可口可樂」聯手全台各大零售通路推出超值優惠與BTS V應援小物。在7-ELEVEN購買指定4入組可享特價並獲贈應援扇或書籤。全家便利商店則推出任2件特價及指定品項滿8件送便利貼等好禮。OK便利商店、萊爾富、全聯、家樂福、愛買及各大電商平台如momo購物網、PChome與蝦皮，也同步祭出專屬滿額贈禮或箱購優惠。無論是偏好實體採買或線上購物，粉絲都能在全台各個角落輕鬆蒐集BTS V的限量收藏品，將這份快充快樂延伸至生活的每一個細節。

▲「可口可樂」將「Coke® TIME快充快樂」的生活態度延伸至實際場景，在華山1914文化創意產業園區打造週末體驗活動。圖／「可口可樂」提供；窩客島編輯李維唐整理





「Coke® TIME快充快樂」體驗活動

活動時間：

2026/5/16（六）13:00-19:00

2026/5/17（日）11:00-19:00

活動內容與亮點

三大體驗區：現場設有「快樂養成站」DIY鑰匙圈、「快樂互動站」兌換迷你罐與抽獎，以及「快樂放送站」送雷雕瓶。

現場大獎：參與互動有機會抽中台北－首爾來回機票。

限量周邊：每日前500名完成任務可獲BTS V限定周邊。

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