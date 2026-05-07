台北萬豪線上旅展買一送一！5大餐廳7折起，冠軍烤鴨、頂級和牛鐵板燒餐券限量發售。

台北萬豪酒店於5月11日首度針對春夏檔期發動線上旅展，集結館內五大指標餐廳祭出最低7折優惠 。對此，資深編輯李維唐指出，這次不僅有高CP值的自助餐與肋眼牛排吃到飽，指定日的買1送1快閃活動更是品牌少見的強力促銷，非常適合精打細算的食尚族群提前佈局年度聚餐 。

隨著2026年夏季腳步臨近，台北萬豪酒店搶搭「TTE台北國際觀光博覽會」熱潮，首度於春夏檔期推出極具誠意的線上旅展 。這場美食盛會自5月11日中午12時起正式開跑，一路延續至5月29日晚間11時59分，讓饕客們能以最優惠的價格，預約五星級的用餐體驗 。本次旅展網羅館內5間指標性餐廳，推出7款精心策劃的餐券，最低折扣來到7折，更於指定日加碼「買1送1」快閃活動，不僅是精打細算族的首選，更為台北美食地圖增添深度敘事 。

▲台北萬豪酒店Garden Kitchen平日午間自助美饌單人券，可暢享包含極鮮海物Bar與夢幻甜點檯等五大主題區。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理



絕美玻璃屋Buffet千元有找

被譽為台北最美Semi-Buffet的Garden Kitchen，以大片玻璃屋花園美景與優雅氛圍著稱 。本次旅展主打「平日午間自助美饌單人券」，若購買一套6張，平均每張僅需980元，輕鬆突破千元門檻 。賓客能暢享極鮮海物Bar、精湛冷盤、現做熱食、鮮蔬沙拉及夢幻甜點等5大主題區 。此外，5月15日與5月29日中午12時，更將針對此券推出每日限量50組的「買1送1」優惠，預計將引發一波線上搶購熱潮 。

▲台北萬豪Garden Kitchen平日午間自助美饌，千元有找即可享受精緻冷盤與熱食美饌等多樣化料理。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理

肉食控天堂與冠軍烤鴨饗宴

針對喜愛大口吃肉的民眾，位於1樓的Lobby Lounge祭出「平日晚間豪吃之夜吃到飽單人券」，6張套券平均每張1,150元 。主廚嚴選低溫爐烤的美國肋眼牛排與美式醬燒BBQ豬肋排，兩款經典主餐皆可無限續點，搭配氣派的挑高空間，打造出極高CP值的夜間味蕾享受 。若是偏好中式料理，宴客樓中餐廳則推出「平假日冠軍烤鴨三重奏」，這款曾獲全台評比冠軍的佳餚，透過繁複工序打造金黃脆皮，搭配鴨粥或鴨湯等多樣化吃法，適合4至6人同慶 。

▲Lobby Lounge平日晚間豪吃之夜提供爐烤美國肋眼牛排與BBQ豬肋排無限續點，滿足肉食控需求。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理 ▲宴客樓中餐廳曾獲全台烤鴨評比冠軍，現場由師傅演繹「冰火烤鴨三重奏」桌邊現切服務。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理

頂級和牛與高空景觀的浪漫邂逅

追求細緻工藝的饕客不容錯過Mark’s Teppanyaki的「平日午間海陸套餐單人券」，不僅包含澎湖明蝦與日本A3和牛，更能近距離欣賞主廚演繹日式與法式交融的料理美學 。而連續多年獲得50 Best Discovery推薦的高空餐廳INGE’S Bar & Grill，則以270度台北101與基隆河美景為伴，提供「平日晚間雙人牛排套餐」及首度推出的「平日晚間6人分享餐」 。無論是煙燻28天乾式熟成帶骨肋眼的濃郁風味，還是適合好友慶生的豐富海陸拼盤，都讓精緻餐飲展現出更具層次的生活風格 。

▲高空景觀餐廳INGE’S Bar & Grill平日晚間雙人牛排套餐，主餐可任選頂級丁骨牛排或乾式熟成帶骨肋眼。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理 ▲INGE’S Bar & Grill首度針對聚餐需求推出平日晚間六人分享餐，集結海陸雙主餐與多款招牌前菜。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島整理





台北萬豪酒店線上旅展

活動時間：2026年5月11日12:00至5月29日23:59

快閃優惠：5月15日與5月29日12:00推出自助餐券「買1送1」快閃，每日限量50組

活動官網：https://reurl.cc/1GobqX

Garden Kitchen

平日午間自助美饌單人券：一套六張5,880元（每張980元，約7折）

平假日午間自助美饌含精選主餐：單張1,599元（約77折）

Lobby Lounge

平日晚間豪吃之夜吃到飽單人券：一套六張6,900元（每張1,150元，約82折）

宴客樓中餐廳

平假日冠軍烤鴨三重奏：單張3,580元（約82折）

Mark's Teppanyaki

平日午間海陸套餐單人券：單張2,880元（約87折）

INGE’S Bar & Grill