皮克敏熱潮席捲嘉義！老宅花磚、日式古蹟全收錄，嘉義一日遊散策提案必看。

嘉義皮克敏活動5月開跑！除蒐集任務外，不妨也安排一趟慢遊散策，吃、玩、打卡一日全串聯。
近期嘉義生活藝術節與《Pikmin Bloom》跨界合作，將嘉義打造為大型尋寶地圖！在8個期間限定地點，一次便能搜集金色花苗、明信片與實體遮陽帽，因此自活動開始不久便引起熱烈討論，吸引大批旅客專程到訪。既然專程前往嘉義，不妨順道安排慢遊一日行程，在皮克敏的陪伴之下，來場療癒之旅。
走進花磚博物館，老宅紋樣拍不停
早晨的第一站，自嘉義火車站附近的「台灣花磚博物館」展開。博物館自上百棟拆除的老屋，將上萬片花磚予以保存，館內收藏豐富，從地磚到牆面紋樣都極具特色，繁複的復古花磚讓人恍若掉進老時光。整體空間不大卻相當好拍，滿滿的工藝細節，讓人不禁為其佇足。
花磚博物館
地址：台灣嘉義市西區國華里林森西路282號
電話：0905-012390
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走進昭和十八J18，漫步日式古蹟
接著前往隱身在嘉義公園內的「昭和十八 J18」，這座由日治時期神社附屬館改建的古蹟，保留著極為完整的日式木造建築，從屋簷、長廊到庭院，都能感受到濃厚的昭和氛圍。館內除展示嘉義歷史外，也結合文創空間、體驗活動，適合放慢腳步細細參觀。
昭和十八 J18
地址：台灣嘉義市東區東川里公園街42號
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預約穀谷，享用老宅日式午餐
臨進午餐，前往隱身在市區巷弄裡的「穀谷」。這間迷人的日式餐廳擁有綠意盎然的靜謐庭院，有趣的是，禪意十足的建築，搭配的卻是香氣濃郁的泰式咖哩與現烤烤餅，在溫潤的木質調空間享用豐盛餐點，絕對是視覺與味蕾的雙重饗宴。
穀谷
地址：台灣嘉義市東區中央里興中街132號
電話：0919-330115
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登上幸福山丘，綠意視野必收藏
午後，不妨遠離市區的塵囂，來到位於半山腰的「幸福山丘」。大片修剪整齊的翠綠草皮與寬闊視野，可說是享受陽光的最佳去處，走上貨櫃屋頂，更能將絕美景色收入眼底。除供應午間套餐外，飲品、甜點的種類亦相當豐富，定能度過愜意又滿足的午後時光。
幸福山丘
地址：台灣嘉義市東區東義路566巷52-1號
電話：05-2765080
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坐進竹居茶樓，湖畔晚餐收尾
隨著天色漸暗，一天的尾聲來到大雅路上的「竹居茶樓」。這是一座環繞著錦鯉池而建的江南風情庭園。坐在古色古香的木窗邊，品嚐熱騰騰的港式點心與台式小吃，或是泡上一壺熱茶都極具詩意，在古典華麗的氛圍裡，為這趟旅程畫下餘韻悠長的句點。
竹居茶樓
地址：台灣嘉義市東區長竹里大雅路二段275號
電話：05-2719275
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