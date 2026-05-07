皮克敏熱潮席捲嘉義！老宅花磚、日式古蹟全收錄，嘉義一日遊散策提案必看。

嘉義皮克敏活動5月開跑！除蒐集任務外，不妨也安排一趟慢遊散策，吃、玩、打卡一日全串聯。

近期嘉義生活藝術節與《Pikmin Bloom》跨界合作，將嘉義打造為大型尋寶地圖！在8個期間限定地點，一次便能搜集金色花苗、明信片與實體遮陽帽，因此自活動開始不久便引起熱烈討論，吸引大批旅客專程到訪。既然專程前往嘉義，不妨順道安排慢遊一日行程，在皮克敏的陪伴之下，來場療癒之旅。



▲嘉義一日遊走訪台式老宅、日式古蹟與中式庭園，多元風格一次滿足。（部落客：Ann‧榜哥‧生活事務所、魔王的碗公）

▲嘉義美食不容小覷，從南洋咖哩到精緻甜點通通都有，吃貨們記得要吃好吃滿。（部落客：Kiwi、靜怡＆大顆呆、魔王的碗公）

走進花磚博物館，老宅紋樣拍不停

早晨的第一站，自嘉義火車站附近的「台灣花磚博物館」展開。博物館自上百棟拆除的老屋，將上萬片花磚予以保存，館內收藏豐富，從地磚到牆面紋樣都極具特色，繁複的復古花磚讓人恍若掉進老時光。整體空間不大卻相當好拍，滿滿的工藝細節，讓人不禁為其佇足。





花磚博物館

地址：台灣嘉義市西區國華里林森西路282號

電話：0905-012390

更多介紹可見「婗媽」文章：探訪百年花磚：嘉義台灣花磚博物館保留復古花磚歷史，重現花磚時尚！



▲「花磚博物館」收藏豐富，從經典紋樣到整面拼貼牆都相當吸睛，值得來此細細感受嘉義的老宅韻味。（部落客：婗媽）

走進昭和十八J18，漫步日式古蹟

接著前往隱身在嘉義公園內的「昭和十八 J18」，這座由日治時期神社附屬館改建的古蹟，保留著極為完整的日式木造建築，從屋簷、長廊到庭院，都能感受到濃厚的昭和氛圍。館內除展示嘉義歷史外，也結合文創空間、體驗活動，適合放慢腳步細細參觀。





昭和十八 J18

地址：台灣嘉義市東區東川里公園街42號

更多介紹可見「Ann‧榜哥‧生活事務所」文章：嘉義景點/嘉義公園之KANO園區、昭和十八J18-嘉義市史蹟資料館、射日塔，親子遊來這真行！



▲「昭和十八J18」保留齋館與社務所兩棟建物，完整日式空間古色古香。（部落客：Ann‧榜哥‧生活事務所）

▲「昭和十八J18」館內昭和風情濃厚，附設咖啡空間可簡單用餐，另可體驗和服拍照，整體氛圍相當愜意。（部落客：Ann‧榜哥‧生活事務所）

預約穀谷，享用老宅日式午餐

臨進午餐，前往隱身在市區巷弄裡的「穀谷」。這間迷人的日式餐廳擁有綠意盎然的靜謐庭院，有趣的是，禪意十足的建築，搭配的卻是香氣濃郁的泰式咖哩與現烤烤餅，在溫潤的木質調空間享用豐盛餐點，絕對是視覺與味蕾的雙重饗宴。





穀谷

地址：台灣嘉義市東區中央里興中街132號

電話：0919-330115

更多介紹可見「Kiwi」文章：嘉義市東區穀谷2.0嘉義日式老屋餐廳｜穀谷2.0咖哩烤餅套餐必點，日式庭園花園秘境網美必訪！



▲「穀谷」主打南洋風咖哩，香料濃郁且層次豐富，搭配烤餅一起享用更對味。（部落客：Kiwi）

▲餐廳後方設有日式庭院，綠意環繞且相當靜謐，禪意氛圍讓人放鬆心緒。（部落客：Kiwi）

登上幸福山丘，綠意視野必收藏

午後，不妨遠離市區的塵囂，來到位於半山腰的「幸福山丘」。大片修剪整齊的翠綠草皮與寬闊視野，可說是享受陽光的最佳去處，走上貨櫃屋頂，更能將絕美景色收入眼底。除供應午間套餐外，飲品、甜點的種類亦相當豐富，定能度過愜意又滿足的午後時光。





幸福山丘

地址：台灣嘉義市東區東義路566巷52-1號

電話：05-2765080

更多介紹可見「靜怡＆大顆呆」文章：嘉義景觀咖啡「幸福山丘」，免費入園，大草皮、絕佳視野，嘉義下午茶、賞景好去處!



▲「幸福山丘」擁有寬廣大草皮與開闊視野，想放鬆散步、遠眺美景，來這裡準沒錯。（部落客：靜怡＆大顆呆）

▲「幸福山丘」免收門票，餐點價格親民、低消划算，不只旅客喜愛，同時也是在地人享用午茶的首選。（部落客：靜怡＆大顆呆）

坐進竹居茶樓，湖畔晚餐收尾

隨著天色漸暗，一天的尾聲來到大雅路上的「竹居茶樓」。這是一座環繞著錦鯉池而建的江南風情庭園。坐在古色古香的木窗邊，品嚐熱騰騰的港式點心與台式小吃，或是泡上一壺熱茶都極具詩意，在古典華麗的氛圍裡，為這趟旅程畫下餘韻悠長的句點。





竹居茶樓

地址：台灣嘉義市東區長竹里大雅路二段275號

電話：05-2719275

更多介紹可見「魔王的碗公」文章：嘉義市東區竹居茶樓 嘉義人氣宵夜好所在 招牌脆皮雞非常好吃

▲「竹居茶樓」為嘉義市區少見的江南風茶樓，湖景結合古典建築，夜晚點燈後更添夢幻氛圍。（部落客：魔王的碗公）

▲「竹居茶樓」的餐點涵蓋中式、港點與台式小吃，選擇豐富且價格親民，整體表現相當有水準。（部落客：魔王的碗公）

嘉義這樣玩更精彩！更多玩法推薦：

延伸閱讀：嘉義景點/嘉義市立美術館，舊古蹟搖身轉為現代美術館，拍照打卡真的都超美！

延伸閱讀：桃城百味大放異彩，木都嘉憶心裡有軌｜嘉義博物館｜室內兒童遊戲室｜鄰近嘉義車庫園區＆製材所＆檜意生活村＆北門車站

延伸閱讀：【玩樂．嘉義】嘉義拍照景點／KANO園區～KANO景觀球、彩虹水管好好拍，緊鄰嘉義飛碟溜滑梯，遛小孩也方便