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嘉義景觀咖啡「幸福山丘」，免費入園，大草皮、絕佳視野，嘉義下午茶、賞景好去處!

2024-10-07 01:33:00 靜怡＆大顆呆 人氣：76
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窩客好文

靜怡＆大顆呆

發表篇數：2274篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

幸福山丘HappyHill
place嘉義市東區東義路566巷52-1號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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嘉義景觀咖啡「幸福山丘」，免費入園，大草皮、絕佳視野，嘉義下

嘉義景觀咖啡【幸福山丘】網評很好，實際走訪後也真的很不錯，免門票、低消划算，園區內有大草皮，蛋糕麵包好吃平價，還可以眺望嘉義美景！

每趟旅遊的小確幸就是臨時找到喜歡的景點與美食，讓旅程更加豐富美好！

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幸福山丘 HappyHill位於嘉義東區，離市區不遠，不需要開太久的路程就可以享有遠離塵囂的美好，感受大自然的優閒氛圍

進入咖啡廳前有停車場，停車後需步行一小段路程才抵達餐廳，雖然不是很遠，但行動不便的話還是要評估一下

嘉義景觀咖啡「幸福山丘」，免費入園，大草皮、絕佳視野，嘉義下ADD:嘉義市東區東義路566巷52-1號

嘉義景觀咖啡「幸福山丘」，免費入園，大草皮、絕佳視野，嘉義下TEL:05-2765080

嘉義景觀咖啡「幸福山丘」，免費入園，大草皮、絕佳視野，嘉義下營業時間:週三至週日 10:00-18:00

嘉義景觀咖啡「幸福山丘」，免費入園，大草皮、絕佳視野，嘉義下官網

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咖啡廳腹地不小，環境不錯，空氣也好，很適合全家大小一同前來，還有園區可以走走看看

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環境優美，有草皮可以讓孩子奔跑，只不過戶外空間難免有蚊蟲，防蚊措施務必要做好

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有天空步道可以行走，桐花季期間的幸福山丘也是賞桐花勝地，花季前來可以欣賞到整片白茫茫美景

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幸福山丘有提供戶外婚禮場地服務，當天正好碰上婚禮結束，想要舉辦戶外婚禮可以考慮，幸福山丘有三處草地可選擇

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室內用餐空間氛圍不錯，假日生意很好，來的時候室內是滿座狀態，隨著時間陸續有客人餐後離開

嘉義景觀咖啡「幸福山丘」，免費入園，大草皮、絕佳視野，嘉義下

也有辦戶外用餐空間，原本我想說室內客滿就坐這裡，但夏季蚊蟲不少，也偏熱就是，後來就改坐室內

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嘉義景觀咖啡「幸福山丘」，免費入園，大草皮、絕佳視野，嘉義下

櫃台旁有各式蛋糕及麵包可以選擇，想吃什麼在點餐單填入代號即可

自助式點餐，劃單後自行至櫃台點餐結帳

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幸福山丘菜單及價格

低消美人$120元，用餐時間90分鐘，飲品價格不貴

也有提供主餐，主餐部分可以上店家粉專查看！

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各式甜點依當日提供為主，好多都好想吃，最後點了以綠葡萄及芒果為主的甜點，兩款都很吸睛

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手做麵包也是來幸福山丘必吃的，當下吃不下的話也可以買回家，真材實料、紮實帶勁的口感

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巧克力可可、在地葡萄柚綠兩杯都是120元，以景觀咖啡廳而言價格算是挺佛的，而且也不馬虎

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來景觀咖啡廳來一杯咖啡也是必需的，奶泡上的大愛心讓人滿滿幸福感

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很不錯的嘉義景觀咖啡廳幸福山丘，環境餐點都讓人感覺喜歡，喜歡的可以找時間來走走！

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文章標籤
幸福山丘 嘉義景點 嘉義旅遊 嘉義咖啡廳 嘉義甜點店 嘉義蛋糕 嘉義美食
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