誠品禮物節近10萬件選物最低5折起，喬巴24格倒數禮盒、皮克敏吊飾成為聖誕送禮焦點。窩客島資深編輯李維唐認為，角色收藏與交換禮物活動，讓年底選禮更有話題。

聖誕交換禮物還沒想好要買什麼？2026誠品禮物節直接端出近10萬件風格選物，最低5折起，連航海王粉絲最想收藏的「喬巴帽耶誕倒數收藏禮盒」也登場了。這次不只有24格喬巴主題周邊，還能找到皮克敏紓壓吊飾、怪奇物語迷你背包，以及星際大戰角色造型迷你書。想送一份讓朋友拆開就有驚喜的聖誕禮物，或是趁年底犒賞自己，即日起至12月25日都能到全台誠品書店及誠品線上尋寶，12月19日還有可以和陌生人交換禮物的限定活動，讓今年聖誕節多一點意想不到的驚喜。

▲年末交換禮物免煩惱，今年「2026誠品禮物節」直接幫你把可愛度點滿，從毛絨絨的聖誕老公公、雪人娃娃，到超有儀式感的倒數月曆與水晶球一次排開，不管預算多少都能挖到寶。圖／誠品提供；窩客島整理



航海王喬巴帽倒數禮盒藏24格驚喜

航海王粉絲今年的聖誕禮物清單，恐怕要先替喬巴留一個位置。這次登場的「Cinereplicas航海王喬巴帽耶誕倒數收藏禮盒」，直接把喬巴最具代表性的帽子變成聖誕倒數禮盒，光是外型就讓人聯想到這位草帽海賊團船醫。禮盒內藏24格喬巴主題周邊，將每天開啟一格的聖誕倒數儀式，變成一場跟著喬巴探索偉大航道的收藏冒險。

對喜歡角色周邊的人來說，這類倒數禮盒最讓人期待的，就是每天拆開不同格子的驚喜感。不必一次把24格全部打開，可以從12月1日開始，每天替自己留一份小禮物，直到聖誕節前夕才揭曉完整收藏。無論是送給航海王粉絲，還是買來擺在家中當作聖誕裝飾，喬巴帽造型都相當有辨識度。

▲航海王粉絲看到這頂紅通通的喬巴帽絕對會尖叫，輕輕拉起帽頂的瞬間，裡面竟然藏了整整24格喬巴主題周邊，每天拆一格就像跟著草帽一行人出航冒險，擺在聖誕樹旁當擺飾也超有過節儀式感。圖／誠品提供；窩客島整理

皮克敏紓壓吊飾與星際大戰迷你書必收

如果交換禮物的對象是喜歡可愛角色、平常又愛收集小物的朋友，這次誠品禮物節還有不少讓人想直接帶回家的選擇。「BANDAI無限拔拔皮克敏吊飾」把皮克敏最具代表性的拔取動作變成可以反覆操作的小玩具，想拔就拔的設計，讓它不只是掛在身上的角色配件，也多了一點隨手紓壓的趣味。

星際大戰迷則可以鎖定「星際大戰造型掛飾迷你書」，將達斯維達、R2-D2及古古等人氣角色變成造型書盒，裡面還收錄經典語錄與角色知識。比起一般的角色吊飾，這款迷你書多了可以翻閱的收藏內容，掛在包包上是配件，拿下來又能重溫星際大戰的角色魅力，送給熟悉電影系列的朋友也很有話題。

▲玩具控快看過來，從泥土裡探出頭的皮克敏吊飾，到怪奇物語經典魔王與鴨舌帽造型小掛包，每一款都精緻到讓人想整套包軌掛在包包上炫耀。圖／誠品提供；窩客島整理



怪奇物語4款迷你背包吊飾登場

喜歡怪奇物語的影迷，今年也有值得放進交換禮物名單的新選擇。「怪奇物語系列隨身戰備包吊飾」推出4款法國設計工藝作品，以迷你背包造型結合影集主題元素，將原本帶有神祕與冒險氣息的故事世界，縮小成能夠隨身攜帶的收藏配件。

迷你背包本身就有讓人忍不住多看幾眼的造型特色，加上怪奇物語的主題設計，無論掛在日常使用的包款上，或是與其他角色吊飾一起收藏，都能成為穿搭中的小亮點。對於喜歡把影集元素融入生活配件的人來說，這4款限量吊飾也是今年誠品禮物節可以特別留意的商品。

昏呱與醜白兔聯名推出30多款新品

除了國際人氣角色，台灣插畫迷也有新東西可以收藏。誠品書店首度攜手台灣插畫家昏呱與醜白兔，推出超過30款限定新品。其中「在誠品書店的昏呱時光」鑰匙圈磁鐵場景組，把可愛角色與日常生活場景結合，磁吸式鑰匙圈平常可以放在場景組上，出門時輕輕拿起就能帶走，回家再放回原位，讓每天出門、回家的小動作也變得有趣。

另一系列「LIFE IS ART醜白兔名畫系列」，則讓醜白兔闖入經典名畫，將藝術與幽默插畫結合，推出帆布袋、小掛包及筆記本組等商品。比起只適合擺著欣賞的收藏品，這些商品可以直接融入通勤、上課或日常外出的生活，尤其適合喜歡插畫風格、又希望禮物兼具實用性的人。

▲文青控荷包要守不住了，誠品書店首度找來台灣人氣插畫家昏呱合作，把呆萌角色通通印上帆布束口袋與筆記本，帶出門上課或泡咖啡廳都超吸睛。圖／誠品提供；窩客島整理

▲誰說名畫只能有距離感，插畫家醜白兔直接把世界名畫玩出新高度，搭配帆布袋、零錢小掛包與筆記本等實用小物，每天帶在身上都被這份幽默感療癒。圖／誠品提供；窩客島整理

聖誕倒數禮盒還有巧克力與咖啡

聖誕倒數不一定只能拆角色周邊，喜歡甜食或咖啡的人，也能找到適合自己的降臨曆。「ACE光影軌道樂園耶誕月曆禮盒」將3款比利時進口軟糖與45片磁力片放進同一份禮盒，讓收禮的人可以一邊享用軟糖，一邊動手組合專屬的節日軌道樂園。對於喜歡動手玩、又愛吃甜食的孩子來說，這份禮物多了可以一起參與的樂趣。

巧克力控則可以選擇「Ruta露特耶誕倒數含餡巧克力禮盒」，2026限定聖誕包裝內收錄8種不同含餡巧克力，適合每天挑一款慢慢品嚐。咖啡控也有「OKLAO聖誕倒數月曆」，一次集結25款精品濾掛咖啡，讓每天早上的第一杯咖啡都有不同選擇。另外還有「盛花園Coffeehead超大方塊咖啡」，收錄6種風味、共32顆方塊咖啡，無論放在辦公室或家中，都能讓年底的咖啡時光多一點變化。

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誠品交換禮物活動12月19日登場

今年不想只跟熟悉的朋友交換禮物，誠品還準備了一個有點特別的聖誕企劃。「禮物交換所」將於12月19日在誠品生活松菸及台中480限時登場，邀請參加者與陌生人交換禮物。收到的驚喜不再只是朋友精心準備的東西，而是來自一位原本不認識的人，連拆禮物之前的期待感都跟平常不太一樣。

活動將於12月3日開放早鳥報名，現場還準備限量「麵包小偷主題禮包」，參加活動也能獲得「麵包小偷明信片兩款組」。對喜歡麵包小偷的粉絲來說，除了交換禮物本身，這次限定贈品也值得留意。想參加的人可以先記下報名日期，至於實際報名方式與參加條件，則以誠品公布的活動資訊為準。

▲過聖誕節也能順便做公益，只要走進誠品書店挑一張聖誕樹上的心願卡，就能幫偏鄉孩子認購夢想好書，讓這個冬天多了一份暖心陪伴。圖／誠品提供；窩客島整理



誠品聖誕禮物市集3地接力開逛

想親自逛逛聖誕禮物，也不一定要等到12月19日。誠品今年安排3處限定禮物市集，從台北一路延伸到台中、高雄。其中誠品R79即日起至12月31日舉辦，台中園道店則從12月4日至2027年1月4日，在2樓4號與5號梯廳登場，高雄義享店的活動時間為12月3日至12月27日。

對於還沒決定交換禮物要送什麼的人來說，逛市集可以先從對方的興趣下手。喜歡角色收藏，可以留意動漫與插畫相關選物。偏好實用生活用品，則可以把目光放在文具、包袋或日常配件。想買一份讓自己開心的小禮物，也能趁著年底走進書店，慢慢挑選真正喜歡的東西。

誠品會員消費抽台灣鐵道之旅

年底準備買聖誕禮物，誠品會員也有額外活動可以參加。2026誠品禮物節期間，會員只要在全台誠品實體門市及誠品線上各完成1筆不限金額消費，就有機會參加雄獅旅遊夢幻台灣鐵道之旅抽獎。使用凱基誠品聯名卡消費，最高還可享17%專屬回饋，想趁聖誕節集中採購禮物的人，可以留意相關優惠條件。

這次誠品禮物節從角色收藏、聖誕倒數禮盒，到巧克力、咖啡與插畫家聯名商品都有選擇，近10萬件風格選物最低5折起。比起單純挑一份符合交換禮物預算的商品，也可以依照收禮者平常喜歡的角色、生活習慣或收藏興趣來選，讓拆禮物的那一刻多一點驚喜。

阿卡的兒歌大冒險聖誕親子音樂劇

除了交換禮物，想安排親子聖誕活動的家庭，也可以留意誠品表演廳與A劇團合作的原創親子音樂劇「阿卡的兒歌大冒險」。這個系列以阿卡貝拉人聲合唱取代樂器，搭配舞蹈與肢體互動，讓熟悉的兒歌有了不同的表演方式。

11月21日登場的「環遊世界篇」，以「兩隻老虎」、「倫敦鐵橋垮下來」與「古老的大鐘」等兒歌串起冒險旅程。12月19日至12月20日則由全新製作的「時光旅行篇」接棒，帶著大小朋友搭上時光機，穿越不同節日，聽見聖誕與春節的熟悉歌曲。若想讓孩子今年的聖誕節不只有拆禮物，也能多一段共同參與的回憶，這場親子音樂劇可以納入行程。

▲爸媽週末遛小孩又有好去處，誠品表演廳年底再度攜手A劇團帶來超人氣親子音樂劇，演員們穿上可愛的立體紙板服裝唱跳，大小朋友都能跟著阿卡貝拉一起嗨翻全場。圖／誠品提供；窩客島整理

誠品一書一希望募集孩子的聖誕心願

聖誕節除了收到禮物，也能把一份期待送給需要的人。誠品書店今年持續與台灣世界展望會合作，推出「一書一希望．滿載小夢想」公益活動，透過門市聖誕樹與心願架，展示孩子親手寫下的心願卡，邀請民眾認購孩子期待已久的書籍，讓一本書成為送給孩子的聖誕禮物。誠品文化藝術基金會也在麥當勞支持下推動「立體閱讀計畫」，透過裝載圖文書與立體書的誠品行動圖書館，結合ISUZU台北合眾汽車資源巡迴各校。對於今年想用不同方式過聖誕節的人來說，除了替親友挑禮物，也可以透過認購書籍，將閱讀的快樂分享給更多孩子。

▲過聖誕節也能順便做公益，只要走進誠品書店挑一張聖誕樹上的心願卡，就能幫偏鄉孩子認購夢想好書，讓這個冬天多了一份暖心陪伴。圖／誠品提供；窩客島整理











2026誠品禮物節 總覽與優惠

活動時間與地點：即日起至 12/25，於全台誠品書店及誠品線上同步登場。

商品規模與折扣：集結近 10 萬件風格選物，最低 5 折起。

會員與刷卡回饋：

誠品會員於全台實體門市及誠品線上消費各乙筆（不限金額），加碼抽「雄獅旅遊夢幻台灣鐵道之旅」。

刷凱基誠品聯名卡最高享 17% 專屬回饋。

重點選物與聯名系列

台灣插畫家獨家聯名（逾 30 款限定新品）：

昏呱：推出「在誠品書店的昏呱時光／鑰匙圈磁鐵場景組」等文具與袋包選品。

醜白兔：推出「LIFE IS ART 醜白兔名畫系列」，包含帆布袋、零錢小掛包與筆記本組。

話題 IP 與潮流吊飾：

BANDAI 無限拔拔皮克敏吊飾：可隨時按壓拔出、療癒紓壓。

星際大戰造型掛飾迷你書：推出達斯・維達（西斯大帝）、R2-D2、古古等造型書盒，收錄經典語錄與角色知識。

怪奇物語系列隨身戰備包吊飾：法國設計工藝，共有 4 款限量造型。

耶誕倒數降臨曆禮盒：

Cinereplicas 航海王喬巴帽耶誕倒數收藏禮盒：以經典紅帽為造型，內含 24 格喬巴主題周邊。

ACE 光影軌道樂園耶誕月曆禮盒：內含 3 款比利時進口軟糖與 45 片軌道磁力片。

Ruta 露特聖誕倒數含餡巧克力禮盒：2026 限定包裝，內含 8 種不同口味的含餡巧克力。

OKLAO 歐客佬聖誕倒數月曆禮盒：收錄 25 款精品濾掛咖啡。

盛花園 Coffeehead 超大方塊咖啡：集結 6 種風味、共 32 顆方塊咖啡。

實體線下與限定市集活動

限定禮物市集：

誠品 R79：即日起至 12/31。

高雄義享店：12/3 至 12/27。

台中園道店：12/4 至 2027/1/4（2F 4 號與 5 號梯廳）。

「禮物交換所」陌生人交換禮物：

活動時間與地點：12/19 限時登場，於「誠品生活松菸」與「台中480」舉辦。

活動亮點與贈禮：現場加碼準備限量「麵包小偷主題禮包」；12/3 起早鳥報名並參與活動，可獲得「麵包小偷明信片兩款組」。

親子藝文演出（誠品表演廳 × A劇團）

演出劇目：原創親子無伴奏人聲音樂劇《阿卡的兒歌大冒險》。

《環遊世界篇》：11/21 登場，結合《兩隻老虎》、《倫敦鐵橋垮下來》等經典兒歌。

《時光旅行篇》：12/19 至 12/20 連演兩日，為全新製作，結合耶誕與春節歡樂曲目。

歲末公益閱讀計畫

「一書一希望．滿載小夢想」公益活動：誠品書店與台灣世界展望會合作，民眾可於門市耶誕樹與心願架挑選孩子寫下的「心願卡」，認購書籍送愛至偏鄉。

「立體閱讀計畫」誠品行動圖書館：誠品文化藝術基金會在麥當勞支持下，結合 ISUZU 台北合眾汽車資源，將裝滿圖文書與立體書的行動圖書館開進各校巡迴。

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