編輯 鄭雅之 表示：台北排隊才吃得到的生意大利麵、法式吐司夯店，全新菜單再升級！

台北敦北民生商圈向來是上班族一級戰區，每到午休或下班總想找個地方喘口氣。人氣名店PASTAIO旗下副品牌pastaio noodle cafe適逢開幕兩週年，敦北店正式揮別過往模式，轉型為輕鬆的都會麵吧，並推出8款260元起的亞洲風味生義大利麵，滿足各種用餐時光。



▲單人友善尺寸的極厚布蕾法式吐司無花果口味，焦糖脆殼搭配新鮮無花果與巴薩米克醋膏，售價260元。

▲嗜辣必點辣肉燥寬麵，手工寬麵緊巴牛油煸炒四川小麵醬與酸豇豆，香麻帶勁親民價260元。





台味與川香巧妙融入職人手工生麵

堅持每日以杜蘭小麥粉新鮮製麵，pastaio noodle cafe這回大膽把台菜與川菜搬上義式餐桌。像是「蒜香吻仔魚吉他麵」將酥炸吻仔魚結合低溫油封蒜頭，鹹香酥脆超涮嘴。無辣不歡的饕客則不能錯過「辣肉燥寬麵」，手工寬麵緊緊巴附牛油煸炒的四川小麵醬，香麻帶勁讓人停不下來。



▲亞洲混血生義大利麵新登場，匯集香辣川味牛肉寬麵與和風柚香毛豆軟絲吉他麵，滿足多元味蕾。





奢華海味麵食、單人版法式吐司都很推

想犒賞自己推薦「烏金櫻花蝦吉他麵」，天然甜菜根染紅的麵條搭配炙燒烏魚子與櫻花蝦，海味在嘴裡大爆發。甜點控最愛的「極厚布蕾法式吐司」也貼心推出單人份，4公分厚切布里歐吸飽蛋液後炙燒出脆糖殼，提供原味、無花果與草莓口味，一個人也能享受療癒時光。



▲敦北店限定單人版極厚布蕾法式吐司草莓口味，4公分厚切布里歐佐草莓果醬與冰淇淋，酸甜療癒只要280元。





冠軍微醺特調也能喝到

聚餐想多點幾道分食，外皮薄脆多汁的「玻璃雞翅」與塗滿鯷魚奶油的「烤櫛瓜」都是絕佳下酒菜。飲品更講究，不僅選用精品烘豆與米其林餐廳指定茶葉，還請來世界咖啡調酒冠軍設計汲飲特調，像是「桂花通寧」與「杏桃咖啡」，搭配綠意盎然的戶外座位區超愜意。



▲pastaio noodle cafe敦北店二週年大改版，推出8款260元起創意生義大利麵，內用加購甜點飲料現折120元。



▲松山區人氣名店pastaio noodle cafe敦北店迎二週年，打造都會植系咖啡館並設有綠意戶外座位區。





二週年套餐現折120元

歡慶全新菜單上線，凡在pastaio noodle cafe敦北店內用點購任一款義大利麵即享加購折扣，單點甜點或飲料現折50元，同時加點兩者直接現折120元。店家就位在台北捷運小巨蛋站附近的敦化北路巷弄內，營業從中午12點持續到晚間9點，午間覓食或下班微醺都方便。



▲低溫慢燉24小時的燉牛頰大水管麵，濃郁番茄肉汁包覆Q彈手工生麵，敦北店新菜單只要380元。

▲敦北店重塑都會Pasta Bar輕鬆氛圍，圓拱設計搭配大理石桌面與開放式廚房，提供30席舒適室內座位。





pastaio noodle cafe敦北店 店家資訊

店家地址：台北市松山區敦化北路199巷2弄19號

聯絡電話：02-2718-0385

營業時間：12：00至21：00

用餐須知：內用每人低消350元，餐點需另加收10%服務費





pastaio noodle cafe敦北店 二週年優惠

優惠活動：內用點購任一款生義大利麵，加購甜點或飲品折抵50元，同時加購甜點與飲品折抵120元





pastaio noodle cafe敦北店 新品售價

蒜香吻仔魚吉他麵 260元

辣肉燥寬麵 260元

五種番茄大水管麵 320元

青樓鳳尾蝦寬麵 360元

毛豆軟絲吉他麵 360元

川味牛肉寬麵 360元

燉牛頰大水管麵 380元

烏金櫻花蝦吉他麵 380元

極厚布蕾法式吐司原味單人份 180元

極厚布蕾法式吐司無花果單人份 260元

極厚布蕾法式吐司草莓單人份 280元

原味細薯 160元

辣味細薯 180元

烤櫛瓜 210元

玻璃雞翅 330元





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