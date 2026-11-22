編輯 鄭雅之 表示：台北排隊才吃得到的生意大利麵、法式吐司夯店，全新菜單再升級！
台北敦北民生商圈向來是上班族一級戰區，每到午休或下班總想找個地方喘口氣。人氣名店PASTAIO旗下副品牌pastaio noodle cafe適逢開幕兩週年，敦北店正式揮別過往模式，轉型為輕鬆的都會麵吧，並推出8款260元起的亞洲風味生義大利麵，滿足各種用餐時光。
台味與川香巧妙融入職人手工生麵
堅持每日以杜蘭小麥粉新鮮製麵，pastaio noodle cafe這回大膽把台菜與川菜搬上義式餐桌。像是「蒜香吻仔魚吉他麵」將酥炸吻仔魚結合低溫油封蒜頭，鹹香酥脆超涮嘴。無辣不歡的饕客則不能錯過「辣肉燥寬麵」，手工寬麵緊緊巴附牛油煸炒的四川小麵醬，香麻帶勁讓人停不下來。
奢華海味麵食、單人版法式吐司都很推
想犒賞自己推薦「烏金櫻花蝦吉他麵」，天然甜菜根染紅的麵條搭配炙燒烏魚子與櫻花蝦，海味在嘴裡大爆發。甜點控最愛的「極厚布蕾法式吐司」也貼心推出單人份，4公分厚切布里歐吸飽蛋液後炙燒出脆糖殼，提供原味、無花果與草莓口味，一個人也能享受療癒時光。
冠軍微醺特調也能喝到
聚餐想多點幾道分食，外皮薄脆多汁的「玻璃雞翅」與塗滿鯷魚奶油的「烤櫛瓜」都是絕佳下酒菜。飲品更講究，不僅選用精品烘豆與米其林餐廳指定茶葉，還請來世界咖啡調酒冠軍設計汲飲特調，像是「桂花通寧」與「杏桃咖啡」，搭配綠意盎然的戶外座位區超愜意。
二週年套餐現折120元
歡慶全新菜單上線，凡在pastaio noodle cafe敦北店內用點購任一款義大利麵即享加購折扣，單點甜點或飲料現折50元，同時加點兩者直接現折120元。店家就位在台北捷運小巨蛋站附近的敦化北路巷弄內，營業從中午12點持續到晚間9點，午間覓食或下班微醺都方便。
pastaio noodle cafe敦北店 店家資訊
店家地址：台北市松山區敦化北路199巷2弄19號
聯絡電話：02-2718-0385
營業時間：12：00至21：00
用餐須知：內用每人低消350元，餐點需另加收10%服務費
pastaio noodle cafe敦北店 二週年優惠
優惠活動：內用點購任一款生義大利麵，加購甜點或飲品折抵50元，同時加購甜點與飲品折抵120元
pastaio noodle cafe敦北店 新品售價
- 蒜香吻仔魚吉他麵 260元
- 辣肉燥寬麵 260元
- 五種番茄大水管麵 320元
- 青樓鳳尾蝦寬麵 360元
- 毛豆軟絲吉他麵 360元
- 川味牛肉寬麵 360元
- 燉牛頰大水管麵 380元
- 烏金櫻花蝦吉他麵 380元
- 極厚布蕾法式吐司原味單人份 180元
- 極厚布蕾法式吐司無花果單人份 260元
- 極厚布蕾法式吐司草莓單人份 280元
- 原味細薯 160元
- 辣味細薯 180元
- 烤櫛瓜 210元
- 玻璃雞翅 330元
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