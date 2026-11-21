全台9大必逛展覽推薦！編輯鄭亦庭表示：坂本龍一、藤本壯介、麥可．克雷格等國際大師展覽來台，9大展覽都要去過。
最新9大全台展覽必逛懶人包！週末煩惱去哪裡室內吹冷氣、拍美照，就來逛展覽，這次窩客島整理全台9大展覽必逛推薦，從話題爆表的北美館坂本龍一特展、重現大阪世博環形大屋頂的《藤本壯介建築展》，以及免門票就能參觀的大稻埕日治鐵道旅行展、台北101Ｘ故宮特展等，9大必逛全台展覽清單一次收。
2026必逛台北展覽推薦：新文化運動紀念館特展免費逛台北大稻埕展覽免費逛！臺灣新文化運動紀念館推出全新特展「麗島大周遊──日本時代的臺灣旅行特展」，展覽以日治時期旅行史為主題，邀請大家跟著當時日本人的腳步，將台灣景色微縮進每一個展間，就像一座台灣環島旅行遊樂園，透過豐富史料、互動設計，帶大家看見現代化如何改變台灣，即日起展出至2027年8月15日，免門票就能逛。
麗島大周遊──日本時代的臺灣旅行特展 展覽資訊展覽地點：臺灣新文化運動紀念館2樓
展覽時間：即日起~2027/8/15
開放時間： 09:30–17:30，週一公休
全文介紹：台北大稻埕展覽免費逛！新文化運動紀念館「麗島大周遊」特展，重現日治台灣鐵道、售票機台超好拍
2026必逛台北展覽推薦：北美館坂本龍一特展北美館坂本龍一展來了！臺北市立美術館即日起至2027年3月14日推出台北首度的坂本龍一大型回顧展覽「坂本龍一｜觀音．聽時」，完整回顧自2000年代以來的開創性藝術實踐，集結七組大型裝置藝術與1999年經典歌劇《LIFE》珍貴檔案，參觀門票只要30元銅板價，採全網路預約制，第二波預約將於11月5日上午10點正式開放12/1–1/3場次，粉絲們記得準時預約。
北美館坂本龍一｜觀音．聽時 展覽資訊展覽地點：北美館一樓1A、1B展覽室
展覽日期：即日起– 2027.03.14
開放時間：週二至週日 9:30-17:30、週六 9:30-20:30、週一公休
全文介紹：北美館坂本龍一特展登場！30元逛「觀音．聽時」7大藝術裝置，第二波預約11/5開搶
2026必逛台北展覽推薦：台北101Ｘ故宮雲端特展上台北101穿越到古代！台北101攜手故宮博物院歡慶101周年，即日起至2027年1月31日在89樓觀景台重磅推出雲端特展。現場將宮廷美學搬上高空，打造五大打卡區與限時活動，還精選逾50款聯名周邊，邀請大家登頂感受這場夢幻的高空穿越之旅。
玩轉故宮101｜清宮時空雲端特展展覽地點：台北101 89樓觀景台
展出日期：即日起至2027年1月31日
全文介紹：台北101Ｘ故宮雲端特展！高空穿越劇送好禮，龍紋鐵盒超過50款聯名，連外國人都在搶買
2026必逛台北展覽推薦：日本關西萬博環形大屋頂來台日本關西萬博環形大屋頂來台！忠泰美術館開館十週年首檔系列展覽與日本東京森美術館合作，將東京建築大展《藤本壯介建築展：原初．未來．森》搬到台北，展期自8月15日至2027年1月3日，現場甚至將2025年知名作品大阪關西萬博「環形大屋頂」以1：5大型局部建築模型呈現，觀眾可以走進空間中，讓大家彷彿身在萬博現場打卡，展出至明年絕對要來朝聖打卡。
藤本壯介建築展：原初．未來．森 展覽資訊展覽日期：即日起-2027.1.3(日)
展覽地點：主展區忠泰美術館(臺北市大安區市民大道三段178號)
衛星展區建國啤酒廠成品倉庫(臺北市中山區松江路25巷40號)
開放時間：週二至週日 10:00-18:00(週一休館)
全文介紹：日本關西萬博環形大屋頂來台！藤本壯介建築展海外首站在台北，超過百個建築模型、手稿一次看。
2026必逛台北展覽推薦：當代館25週年壓軸展台北當代館25週年壓軸展閉館前必衝！今年迎來25週年的台北當代藝術館，將於2027年展開為期三年的閉館整修，在整修前當代館推出年度壓軸主題策劃展「美術館之後」，展覽帶觀眾把視角轉向美術館幕後，從支撐運作的藝術勞動、館舍空間到制度等，重新想像與形塑美術館的多重可能，展期即日起至12月31日，結束後將迎來3年閉館整修，快趁這次年度壓軸展覽來中山站當代館朝聖。
當代館25週年壓軸展 美術館之後 展覽資訊展期：即日起- 2026.12.31(日)
地點：台北當代藝術館(臺北市大同區建泰里長安西路39號)
全文介紹：台北當代館閉館前必看！當代館25週年壓軸展美術館之後，買25週年繪本送門票
2026必逛展覽推薦：奇美埃及之王法老展台南人搶先看奇美博物館《埃及之王：法老》特展！奇美博物館這回聯手大英博物館，重磅推出全台最大規模的法老文物特展《埃及之王：法老》。這場展覽在去年消息釋出時就引發全台瘋狂討論，早鳥票更是瞬間秒殺。現場共展示 280 件稀有珍寶，其中高達 99% 都是首度在台灣亮相，讓大家不用飛出國，就能近距離欣賞拉美西斯二世與圖坦卡門等 56 位傳奇法老的神祕時代。
奇美博物館 埃及之王：法老特展 活動資訊展覽地點：奇美博物館
展覽日期：即日起至 2027 年 1 月 10 日
全文介紹：埃及之王法老展搶先看！7大展區 280件古埃及真跡震撼來台，必買周邊推薦。
2026必逛台北展覽推薦：北投文物館百鬼繚亂特展日本妖怪展覽在北投！北投文物館攜手日本唯一以妖怪為主題的「湯本豪一記念日本妖怪博物館」，推出臺灣首度日本妖怪文物特展《百鬼繚亂—妖怪WORLD》，展覽精選百餘件珍貴妖怪文物，時間橫跨江戶至昭和時代，展區各處也隱藏著妖怪的身影，完整呈現日本妖怪文化數百年發展軌跡，即日起至2027年2月14日於北投文物館展出，也推出妖怪主題餐、北投妖怪集章活動，讓你跟著日本妖怪們玩北投。
百鬼繚亂—妖怪WORLD特展 展覽資訊展覽日期：即日起至2027年2月14日（日）
前期展期：2026年8月1日（六）至2026年11月15日（日）
後期展期：2026年11月17日（二）至2027年2月14日（日）
※本展部分展件採分期展出，後期將有新展件亮相。
開放時間：週二至週日 10:00~18:00(週一休館，遇假日照常開放)
票價：全票120元
全文介紹：日本妖怪展在北投！北投文物館百鬼繚亂特展，超過100件妖怪館藏、妖怪主題餐超好拍
2026必逛展覽推薦：台中勤美術館冬季展台中勤美術館冬季展泡泡森林必拍！台中勤美術館2026冬季特展《After the Rain》即日起至2027年3月1日展出，邀請國際矚目團隊Studio Swine與藝術組合A.A.Murakami首度來台，打造亞洲首度完整創作大展，展覽集結六大系列代表作，從海洋、森林、城市與身體尺度，重新思考人類與自然關係，更將震撼全球的夢幻泡泡森林搬進台中，絕對是藝術迷、文青必看的年末藝術大展。
《After the Rain》 展覽資訊展覽期間：即日起至2027年3月1日(一)
展出地點：勤美術館 CMP INSPIRATION
開放時間：週二至週日 10:00–18:00(週一休館，春節開放資訊請見 官網公告)
售票管道：Klook 獨家線上售票(全票350元)
全文介紹：台中勤美術館冬季必拍！超夢幻6米高泡泡森林拍到明年，After the Rain大展首度來台
2026必逛展覽推薦：英國大師克雷格馬丁「日常解碼」首度來台高美館國際特展帶你看！高雄市立美術館推出國際特展《麥可．克雷格－馬丁：日常・解碼》，為英國當代藝術大師麥可．克雷格－馬丁首度在台灣舉辦的大型個展，現場精選超過70件作品，梳理50年創作歷程，包含代表作〈一棵橡樹〉、大型戶外雕塑、沉浸式劇場〈宇宙〉，更亮相2026年首度公開的新作，讓台灣粉絲一次觀賞大師經典作。
麥可．克雷格-馬丁：日常・解碼 展覽資訊展覽日期：即日起- 2027/3/7
開放時間：每週二至週日09:30-17:30(週一休館)
展覽地點：高雄市立美術館101-103展覽室、園區
票價：全票380元、優惠票250元、愛心票190元、未滿6歲幼童、身心障礙者免票
全文介紹：高美館展覽必逛！英國大師克雷格馬丁「日常解碼」首度來台，4米高沉浸式劇場超狂
2026年即將登場台北展覽必逛推薦閱讀：2公尺大莫內睡蓮來台！富邦「托雷多美術館珍藏展 II」預售票開搶，梵谷、畢卡索真跡一次來
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