埃及之王法老展搶先看！7大展區 280件古埃及真跡震撼來台，必買周邊推薦。

2026必逛展覽！奇美聯手大英博物館推法老特展，280 件珍寶 99% 首度來台，秒飛埃及穿梭神廟墓室。一窺圖坦卡門神祕世界。這場沉浸式盛宴絕對要衝！

台南人搶先看奇美博物館《埃及之王：法老》特展！奇美博物館這回聯手大英博物館，重磅推出全台最大規模的法老文物特展《埃及之王：法老》。這場展覽在去年消息釋出時就引發全台瘋狂討論，早鳥票更是瞬間秒殺。現場共展示 280 件稀有珍寶，其中高達 99% 都是首度在台灣亮相，讓大家不用飛出國，就能近距離欣賞拉美西斯二世與圖坦卡門等 56 位傳奇法老的神祕時代。



▲現場展示古埃及文物，包括霍尼佛的金字塔頂石，也可以近距離看到精緻的雕刻工藝。(攝影：鄭雅之)

▲此次奇美博物館 埃及之王：法老特展，和大英博物館合作帶來280件珍貴的真跡。(攝影：鄭雅之)





奇美《埃及之王：法老》特展打造感官體驗

《埃及之王：法老》特展最迷人的地方就是空間設計，現場把尼羅河、神廟和墓室意象打造成神祕氛圍，帶領觀眾一秒穿越時空，走進三千年前那個神聖又輝煌的古埃及帝國，打破傳統博物館的枯燥感，用最溫柔的感官體驗帶領讀者看見古埃及人的生活智慧，是今年最有質感、風靡全台的必逛的展覽。



▲埃及之王法老展透過光影和古埃及文物擺設，打造沈浸式逛展體驗。(攝影：鄭雅之)





大英博物館保存最完整法老雕像來台

踏進第一展區「埃及：法老的國度」時，首先會聽到舒緩的潺潺流水聲，牆面上映照著律動的水波紋，讓人彷彿漫步在尼羅河畔。巨大的「塞提二世王權坐像」在光影中顯得格外莊嚴，作為大英博物館保存最完整的法老雕像，透過流線型的展間動線，呈現法老守護土地的王者霸氣。



▲巨大的「塞提二世王權坐像」在光影中顯得格外莊嚴，作為大英博物館保存最完整的法老雕像。(攝影：鄭雅之)





神廟空間美學 揭開法老與眾神之間的祕密連結

接著展覽步入「從神而來」的單元，透過法老與神祇的關係，帶領觀眾進入神聖的神廟意象。這裡運用層層遞進的建築語彙，讓大家在「身為大祭司的王」展區中，彷彿化身祭司走入古埃及神殿。兩旁整齊排列的人面獅身像與方尖碑，展現了極致的對稱美學，搭配著模擬日出到日落的光影流轉，讓人深刻感受到法老作為神之子的至高地位。展間更巧妙融入低頻聲波音效，隨後轉入碧綠色調的「王室」篇章，一窺宮殿居所的裝飾細節，營造出一種神聖且充滿能量的氛圍。也展示古埃及各式珠寶、飾品，細緻的工藝技術如今欣賞也讓人驚呼連連。



▲現場也能親眼看到拉美西斯二世巨像的拳頭、方尖碑等。(攝影：鄭雅之)





法老永生神祕之旅 步入墓室意象探尋古埃及重生的渴望

旅程的終點是全展最靜謐的永生單元。映入眼簾的是「拉美西斯一世陵墓守護雕像」，西元前1294年的木雕雕像象徵國王的靈魂化身。轉彎進入兩側擺放法老的冥界侍僕「沙布提俑」構成的廊道，最後迎來一道從天頂灑下的純淨白光，象徵著法老從黑暗走向光明的重生之路。西元900年的「神廟守門人亞赫摩斯的棺柩底座」可以一窺棺柩底部精緻的法老繪像，亦象徵著和某位神格化法老有著緊密的關係。「歐西里斯造型的阿蒙霍特普一世雕像」則是象徵法老將如同冥界之主般獲得永生。



▲埃及之王法老展最後「永生單元」可以看到「拉美西斯一世陵墓守護雕像」、「歐西里斯造型的阿蒙霍特普一世雕像」。(攝影：鄭雅之)

▲「神廟守門人亞赫摩斯的棺柩底座」可以一窺棺柩底部精緻的法老繪像，亦象徵著和某位神格化法老有著緊密的關係。(攝影：鄭雅之)





互動體驗聖書體王名框 帶走法老同款祝福

展覽後絕對不能錯過互動區，只要在平板輸入英文名字，就能轉換成獨一無二的法老同款王名框，現場可掃描QRcode保留下專屬的古埃及名牌。此外，還有 7 種造型的護身符集章活動可以參與，將古埃及祈求好運的符號讓大家現場動手DIY，在探索完法老的神祕世界後，還能把跨越千年的祝福帶回家。



▲在平板輸入英文名字，就能轉換成獨一無二的法老同款王名框。(攝影：鄭雅之)

▲7 種造型的護身符集章活動可以參與，將古埃及祈求好運的符號讓大家現場動手DIY，把跨越千年的祝福帶回家。(攝影：鄭雅之)





必買周邊推薦！大英博物館授權限定小物與質感生活文創

除了震撼的展覽，現場的文創周邊更是讓埃及迷腦波弱的想買。最推薦的就是大英博物館精選的造型金屬書籤，不論是精緻的藍色聖甲蟲還是傳奇女王哈特謝普蘇特，質感都好到讓人想收藏。另外還有超精緻的造型馬克杯、木乃伊收納盒、大人的圖鑑貼紙與Ｑ萌梅杰德滑鼠墊，放在辦公桌上超級療癒。穿搭控則是別錯過一系列印有古埃及經典圖騰的帆布袋、衣服、襪子和帽子，讓你在日常穿搭中也能展現神秘又優雅的法老美學。而台灣限定造型悠遊卡、法老圖騰煎餅、鳳梨酥等，都是逛完埃及之王法老展必買品。



▲埃及之王法老展也有各種玩偶吊飾可以買回家。(攝影：鄭雅之)

▲大英博物館精選人氣周邊經典小鴨也變成古埃及文化風格。(攝影：鄭雅之)







奇美博物館 埃及之王：法老特展 活動資訊

展覽日期：2026 年 1 月 29 日至 2027 年 1 月 10 日

展覽地點：奇美博物館





奇美博物館 埃及之王：法老特展 票價資訊

全票：580 元

優惠票：480 元

週三藝享票：2,000 元







奇美博物館《埃及之王：法老》展區特色整理

單元一：埃及：法老的國度

以河流意象為設計核心，展場環抱著潺潺流水聲，搭配水波紋光影營造出尼羅河氛圍。

展出塞提二世王權坐像，讓觀眾彷彿漫步在埃及生命之河，見證三千年的輝煌歷史。



單元二：從神而來

探討法老與神祇的緊密關係，呈現法老如何藉由眾神之名，建立統治的正當性與神聖地位。



單元三：身為大祭司的王

展場色調轉為象徵能量的紅色，並以古埃及神廟的空間序列為靈感，營造層層遞進的神聖感。

兩側排列人面獅身像與方尖碑，並透過光影牆動態詮釋神殿從日出到日落的光線流轉。



單元四：王室

展間轉為象徵重生與繁榮的碧綠色調，讓觀眾近距離凝視王室成員面容與宮殿居所的裝飾壁磚。



單元五：統治埃及

延續河流意象但改以有稜有角的曲折動線，隱喻政權的衝突與磨合，看見法老在軍事與外交上的運籌帷幄。



單元六：埃及與世界

同樣採用曲折動線呈現，展示法老如何帶領古埃及成為古代世界貿易網絡的核心樞紐。



單元七：永生

空間模擬神祕墓室意象，觀眾會穿過由沙布提俑排列的廊道，迎來象徵黎明重生的天頂白光。

此區設計靈感源自太陽神穿越冥界的夜行之旅，呈現法老對來世重生的嚮往與嚮導。





奇美博物館 埃及之王：法老特展 必看重點

世界級稀有文物：大英博物館 280 件珍寶，99% 首度來台。

沉浸式美學：融入「埃及：法老的國度」、「從神而來」與「永生」等七大單元的空間設計。

互動體驗區：DIY 製作法老王名框、參與 7 種造型護身符集章活動。

官方限定周邊：梅杰德大人貼紙、大英博物館書籤、聖書體 T 恤與老帽。





奇美博物館 埃及之王：法老特展 必買紀念品推薦

大英博物館造型書籤：金屬材質質感精美，每款 420 元

大人的圖鑑貼紙 每張 120 元

古埃及造型滑鼠墊：法老面具與梅杰德款式，每個 350 元

法老限定服飾周邊：包含聖書體短袖 T 恤、低調刺繡老帽與質感帆布袋。

獨家限定商品：大英博物館授權徽章、紀念悠遊卡及特色鳳梨酥







一探古文明埃及神秘面紗！

推薦閱讀：奇美埃及展85折搭高鐵！奇美博物館埃及之王特展親子導覽開搶，免排隊入場方法先記。

推薦閱讀：華山古文明展來了！沈浸式古文明展埃及雕像必拍，巴斯特貓貓、阿努比斯娃娃超萌。

推薦閱讀：奇美博物館古埃及VR體驗！消失的法老VR票線上開搶，等比金字塔沉浸式體驗。





奇美博物館 埃及之王法老展更多照片

▲埃及之王法老展「王室」單元，則是有「法老霍朗赫布登基前與妻子的夫妻像」。(攝影：鄭雅之)

▲埃及之王法老展周邊商品有埃及狗神、貓神和法老的公仔。(攝影：鄭雅之)

▲珠寶飾品對於古埃及來說是權力和地位的象徵，也有驅邪避災功用。(攝影：鄭雅之)

▲這座高近2.5公尺、寬逾3公尺的「烏里倫普塔墓室的祭堂牆面」，是了解古埃及對死後世界想像的重要依據。(攝影：鄭雅之)

▲國王和神祇歡慶的塑像，中間是一位國王，左右為豺狼首的「尼肯之荷魯斯」與隼首「佩之荷魯斯」，象徵統一前上下埃及古都靈魂。(攝影：鄭雅之)

▲埃及之王法老展周邊商品也很好買。(攝影：鄭雅之)