下午茶零食新選擇！不二緻果Ｘ鯊魚先生2款新品超涮嘴，超萌周邊要收。

不二緻果聯名鯊魚先生強勢登場！編輯 鄭雅之表示，這次高雄老字號名店結合鯊魚先生推出超萌周邊和限定甜點零食，堪稱今春最療癒的午茶首選。

以芋頭蛋糕聞名的高雄名店「不二緻果」這次攜手超人氣插畫鯊魚先生，推出萌度爆表的聯名午茶禮盒，包含酥脆度驚人的「捲捲魔法棒」，以及口感層次豐富的「奶油起司夾心」，這系列甜點不僅在外盒設計上充滿童趣，內容物更是誠意十足，除了有經典的日系三溫糖提味，還搭配了酸甜果乾與夏威夷果，同步推出的春日野餐套組更附贈聯名鑰匙圈與帆布袋，讓大家在享受零食療癒的同時也能收集超萌鯊魚先生周邊。



▲高雄伴手禮名店「不二緻果」跨界聯名，與超萌插畫鯊魚先生攜手推出限量甜點禮盒。(攝影：鄭雅之)

▲下午茶首選奶油起司夾心，金黃杏仁餅乾夾入滑順內餡，鹹甜滋味讓起司控超滿足。(攝影：鄭雅之)





日本三溫糖打造魔法棒焦糖香氣

這款捲捲魔法棒嚴選法式奶油千層酥皮，透過職人手藝捲成細長可愛的棒狀，經過高溫烘烤後呈現誘人的金黃色澤，最厲害的地方在於表層撒上日本特有的三溫糖，這種糖經過3次加熱與結晶處理，帶有獨特的焦糖香氣與深層甜味，每一口咬下都能感受到砂糖與酥皮結合的脆口魅力，讓人忍不住一根接一根停不下來，不管是配咖啡還是熱茶都非常對味，是辦公室午茶時光的解饞神隊友。



▲千層酥控最愛的捲捲魔法棒，搭配日本特有三溫糖烘烤，酥脆口感帶有療癒焦糖香。(攝影：鄭雅之)





奶油起司夾心展現鹹甜完美平衡

另一款讓起司控尖叫的奶油起司夾心，則是用烤到香酥的杏仁餅乾作為基底，中間包裹著質地滑順的奶油起司，內餡更是大方加入綜合果乾與夏威夷果，咬開後先是餅乾的杏仁香氣，隨後迎來起司的鹹香與水果的酸甜交織，豐富的堅果顆粒增加咀嚼感，整體風味平衡且完全不膩口，這種層次分明的細膩口感，不僅大人吃得優雅，連小朋友也會被這股濃郁奶香收服，成為野餐盒裡最亮眼的主角。



▲奶油起司夾心的扎實內餡，豐富果乾與夏威夷果創造出層次分明的美味。(攝影：鄭雅之)

限時野餐套組鑰匙圈帆布袋大放送

為了回饋長期支持的甜點控，不二緻果特別在3月17日到3月31日期間推出春日野餐限時優惠，活動內容包含購買指定禮盒即可用480元的甜甜價，帶走限量版的鯊魚聯名鑰匙圈，款式還有甜點補給站與鯊到甜點兩款可以任選，如果想要一次全包的朋友，更可以選擇包含兩款甜點與帆布袋的豪華特價組合，僅需1080元就能把美味與療癒周邊一次帶回家，趁著春暖花開的季節，帶上這組最吸睛的點心出發踏青去。



▲小資族必收，不二緻果聯名鑰匙圈提供兩款超萌造型，購買指定野餐套組就能加購。(攝影：鄭雅之)

▲出門踏青必備鯊魚先生帆布袋，大容量設計加上質感插畫，成為最實用的野餐配件。(攝影：鄭雅之)

不二緻果 X 鯊魚先生聯名 品項

官網網址：https://pse.is/mrshark

品項：

6入奶油起司夾心 420元、特價380元

12入捲捲魔法棒 420元、特價380元







不二緻果Ｘ鯊魚先生聯名禮盒優惠

活動日期：3月17日至3月31日

優惠方案：

12入捲捲魔法棒1盒＋鯊魚聯名鑰匙圈1入（2款任選） 特價480元。

6入奶油起司夾心1盒＋鯊魚聯名鑰匙圈1入（2款任選） 特價480元。

鯊魚帆布袋1入＋12入捲捲魔法棒1盒＋6入奶油起司夾心1盒 特價1080元。









甜點新話題接著吃！

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