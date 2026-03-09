最強肉桂捲Cinnabon台北首店！中山站神級甜點加一，肉桂捲控要朝聖。

美國最強Cinnabon肉桂捲要開到中山站了！肉桂捲控 2026 年最值得期待的大事，來自美國西雅圖的神級肉桂捲 Cinnabon 終於要進軍台北中山區，目前已積極在徵才。在全球擁有超高人氣的Cinnabon肉桂捲專賣店，自 1985 年創立以來就靠著濃郁的肉桂香氣與濕潤口感征服無數甜點控。這次進軍台北的消息一出，讓過去只能在日本東京或大阪解饞的台灣肉桂捲控期待不已，準備迎接這顆充滿邪惡誘惑的甜點。



▲讓全球瘋狂的 Cinnabon 經典肉桂捲，濕潤紮實的口感配上香濃糖霜超邪惡。(攝影：鄭雅之)





最強肉桂捲 Cinnabon 台北中山區強勢登場

號稱要「製作出世界上最好吃肉桂捲」的Cinnabon專賣店，最大的祕密武器就是嚴選印尼 Makara 肉桂。每一顆肉桂捲在烘烤過程中都會散發出極致香甜的味道，讓人遠遠路過就忍不住被香味吸引過去。 Cinnabon 肉桂捲非常貼心地依照不同食量提供多種規格，從大份量的經典肉桂捲到小巧可愛的mini肉桂捲都有。不管你是想獨自享用還是跟姊妹分享，這種多樣化的尺寸選擇絕對能治好大家的選擇障礙症。



▲無論是想要獨享的迷你尺寸，還是大份量的焦糖胡桃肉桂捲，Cinnabon 都能滿足你的甜點胃。(攝影：鄭雅之)





Cinnabon 肉桂捲必吃推薦

說到首推必吃的明星商品，當然非經典肉桂捲莫屬。外皮烤得微酥、內層卻保有濕潤柔軟的口感，淋上滿滿的「經典奶油起司白糖霜」，甜而不膩的滋味真的會讓人忘記熱量這件事。如果你是堅果愛好者，「焦糖核桃肉桂捲」更是不能錯過，濃郁的焦糖漿結合香脆核桃粒，層次豐富是必吃人氣之一。



▲Cinnabon 人氣口味，從經典到焦糖胡桃，絕對是肉桂捲控的夢幻天堂。(攝影：鄭雅之)





中山區下午茶新地標不用飛日本也能吃到神級甜點

以前想吃這一口香濃的 Cinnabon 肉桂捲，最近也要飛到日本大阪或東京才能解饞，現在這股旋風終於要吹進台北中山區。身為台北甜點一級戰區，中山區即將迎來這位重量級大咖，勢必會成為最新的網美打卡地標與下午茶首選。不論是原味黨還是巧克力控，品牌提供的豐富口味都能滿足大家的甜點胃。隨著進駐消息傳開，這場屬於台北人的肉桂捲大戰即將開打，趕快準備好口袋名單，第一時間去朝聖這份西雅圖美味。



▲在美國門市運氣好才能遇到的 Cinnabon 限定NG 肉桂捲買 1 送 1 ，台北首店不知道會不會延續此優惠可以好好期待。

Cinnabon 肉桂捲 台北首店

開幕日：尚未公布

地點：台北市中山區商圈





等Cinnabon肉桂捲台北首店開幕前，先跟上抹茶季！

推薦閱讀：全家抹茶季14款新品！抹茶霜淇淋濃度升級，抹茶生甜甜圈 蒙布朗布丁都要吃。

推薦閱讀：抹茶控的早餐！拉亞「靜岡抹茶生甜甜圈」搶攻話題，爆餡抹茶超療癒。

推薦閱讀：IKEA抹茶季！5款抹茶甜點最便宜才18元，抹茶霜淇淋 抹茶蒙布朗都有。