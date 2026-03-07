台北漢來行政客房買1送1！3月限定住房優惠雙人6815元起再享高空茶酒禮遇。

資深編輯李維唐認為，本次報導的核心重點在於「高性價比的奢華轉型」。資深編輯李維唐特別指出，最值得關注的是行政豪華客房「買1送1」的破天雙寵專案，這不僅是價格上的讓利，更是將頂級「貴賓軒」行政酒廊的精緻體驗民主化，讓更多旅人能以親民價格觸及高端服務。

步入春風和煦的3月，正適合在忙碌的都會節奏中按下暫停鍵 。台北漢來大飯店鎖定想要享受高品質城市度假（Staycation）的旅人，特別於2026年3月11日至3月31日推出「三月城市度假日」指定日住房專案 。透過官網訂房，雙人入住採光絕佳、能飽覽南港山景與市景的豪華客房，僅需6815元 。專案內容誠意十足，不僅包含廣受好評的島語餐廳自助式早餐，更讓房客能盡情使用戶外無邊際泳池與三溫暖，在繁忙的台北市中心，也能擁有一場說走就走的舒心旅行 。



▲台北漢來大飯店於3月11日至3月31日推出「三月城市度假日」指定日住房專案，雙人於官網指定日期入住只要6815元。圖／台北漢來大飯店提供

行政客房買1送1 尊榮禮遇與高空極致視野

針對追求極致生活質感的旅人，台北漢來大飯店同步推出「雙寵奢享買一送一」住房專案，以尊榮規格的行政禮遇重新定義奢華春遊 。此專案入住位於高樓層的行政豪華客房，即日起至3月31日止，享買1晚送1晚優惠價19000元 。旅人可彈性規劃於同一晚入住兩間房，或是同一間客房連續入住兩晚，每日僅限量5組名額 。入住期間除了同樣能品嚐島語餐廳的高規早餐外，還能全面使用全日開放的健身房與國際級三溫暖設施，讓身心靈在奢華大氣的空間中得到深度釋放 。



▲行政豪華客房展現低調奢華質感，大面落地窗將都會山景盡收眼底。圖／台北漢來大飯店提供

▲行政豪華客房規劃獨立浴缸與寬敞衛浴空間，提供旅人最放鬆的洗沐體驗。圖／台北漢來大飯店提供

25樓貴賓軒 南港在地特色茶酒特調新體驗

入住行政房型的重頭戲，莫過於享有位於25樓貴賓軒行政酒廊的專屬禮遇 。每日下午5點至晚上8點半的Happy Hour時段，是旅人最期待的微醺時刻 。台北漢來致力於結合南港在地特色，於平日周一至周四特別推出兩款創意茶酒，「遇見南港」以南港包種茶為基底，結合龍舌蘭與蜂蜜，在茶韻與酒香間激盪出清爽滋味 。另一款「桂花香」則揉合桂花烏龍、蘭姆酒與琴酒，入口時淡雅花香與回甘茶湯交織，呼應了南港作為全台第二大桂花種植地的歷史底蘊 。



▲入住「雙寵奢享買一送一」住房專案尊享貴賓軒禮遇，在高空25樓舒適空間俯瞰台北市絕美天際線。圖／台北漢來大飯店提供

質感Staycation 鄰近LaLaport機能一應俱全

台北漢來大飯店的地理位置優越，無論是搭乘捷運或開車前往都便利，周邊緊鄰LaLaport南港購物中心，讓旅人的吃喝玩樂需求能一次滿足 。在高空25樓的貴賓軒，旅人可以俯瞰台北市難得一見的城市與山景天際線，暫時忘卻都市喧囂 。這場春季住房盛典不僅提供豐富的硬體設施，更透過細膩的行政酒廊款待與創新的茶酒文化，為懂得生活的旅人，打造出一場專屬的城市度假提案 。



▲在高空25樓貴賓軒行政酒廊，旅人可享受微醺時光並與好友舉杯同歡。圖／台北漢來大飯店提供





台北漢來大飯店「三月城市度假日」指定日住房專案

活動時間： 銷售日期2026年3月11日至3月31日 ；指定入住日為3月12日、13日、15日、17日、22日、23日、29日、30日、31日 。

活動內容：

雙人入住豪華客房每晚6815元 。

每房依入住人數致贈1至2客島語餐廳自助早餐 。

包含客房minibar並於入住期間提供每房免費停車1台 。

使用健身房、戶外游泳池、三溫暖設施 。

台北漢來大飯店「雙寵奢享買一送一」住房專案

活動時間： 入住日期即日起至2026年3月31日 。

活動內容：