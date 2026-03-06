台北松菸變身玩具總動員大型樂園！本周末限定快閃登場，闖關拿聯名好禮還能抽Gogoro機車，免費入場亮點一次看

台北親子行程再升級！Gogoro X 《玩具總動員》驚喜合作打造巨型遊樂場，玩具總動員迷一定要衝台北松山文創園區朝聖「Gogoro 玩樂總動員」！周末限定快閃台北松菸，不只可以免費暢玩，現場還有超多玩具總動員和 Gogoro 聯名好禮等你拿，參加活動體驗闖關更可以抽全新「最好玩機車」Gogoro EZZY 500 玩具總動員系列，活動限時快閃2026年3月6日到3月8日，展期只有3日，開學季快來安排輕鬆又好放電的親子行程。



▲ Gogoro X 《玩具總動員》驚喜合作打造巨型遊樂場，活動限時快閃2026年3月6日到3月8日，開學季快來安排輕鬆又好放電的親子行程

Gogoro 打造親子玩樂天堂 一秒融入玩具總動員世界

▲「Gogoro 玩樂總動員」將玩具總動員經典場景完整搬到現實中，現場包含復刻的巴斯光年包裝盒，和真人大小的巴斯光年裝置物，絕對是親子打卡熱點





▲「Gogoro 玩樂總動員」通關集滿三個章之後，即可獲得專屬扭蛋機會，除了有超多精美小禮，如玩具總動員系列提袋、貼紙包等，更有機會抽中本次聯名重點「Gogoro EZZY 500 玩具總動員系列」全新車款





這座「Gogoro 玩樂總動員」最大特色，是將玩具總動員經典場景完整搬到現實中，在這裡三眼怪、巴斯光年、翠絲不只是玩具，更成為體驗電影主角安迪與巨型玩具近距離互動的難得機會；無論是可彈跳的三眼怪夾夾樂、復刻的巴斯光年包裝盒，或是巨型披薩星球盒子，不只讓小朋友沉浸在被玩具包圍的歡樂氛圍，連大人在園區內也能瞬間回到童年時光，親子一起協力闖關，盡情領取好禮。親子闖關超簡單，在入口接待處即可免費領取專屬任務卡，同步獲得爆米花杯，立即開啟一系列闖關任務，全程免費參與；通關集滿三個章之後，現場即可獲得專屬扭蛋機會，除了有超多精美小禮，如玩具總動員系列提袋、貼紙包等，更有機會抽中本次聯名重點「Gogoro EZZY 500 玩具總動員系列」全新車款，不只在樂園享受親子時光，把新車騎上路，一起延續大小朋友的玩樂回憶。

孩子放電的互動玩法 「Gogoro 玩樂總動員」關卡亮點

▲「Gogoro 玩樂總動員」關卡攻略一次掌握，首先在「Let’s Play 報到區」可以領取免費任務卡，輕鬆累積第一個集章





▲接著前往重現《玩具總動員》名場景的三眼怪巨型火箭，進入火箭彈跳床拯救被夾起來的三眼怪娃娃，不只可獲得集章，還能帶走專屬三眼怪貼紙包

▲園區也規劃多項親子互動設計，例如兒童跳格子遊戲區，讓小孩在玩具堆場景中盡情跑跳

▲現場更有「玩具大搜索」活動，拍攝隱藏在展區內的三隻彈簧狗，並向工作人員出示拍照畫面，除了獲得集章，還能得到一個紓壓小綠人

親子假日放電又拿好禮一點都不難，關卡攻略一次掌握，輕鬆集滿三個闖關章。首先在「Let’s Play 報到區」領取任務卡，立即獲得第一個印章；接著前往重現電影名場景的夾娃娃機區，任務很簡單，進入火箭彈跳床拯救被夾起來的三眼怪娃娃，只要成功抓到上方的三眼怪就算完成任務，不只可獲得集章，還能帶走專屬三眼怪貼紙包。除了三眼怪拯救體驗，園區也規劃多項親子互動設計，讓孩子真正參與玩具們的冒險，例如兒童跳格子遊戲區，讓小孩在玩具堆場景中盡情跑跳，一次玩個夠，幫爸媽解決孩子精力過剩的煩惱；現場更有「玩具大搜索」活動，親子循著現場線索，尋找彈簧狗藏身之處，拍攝隱藏在展區內的三隻彈簧狗，並向工作人員出示拍照畫面，除了獲得集章，還能得到一個紓壓小綠人。完成指定通關任務後，可到現場扭蛋機前免費兌換一次「驚喜轉轉樂」抽獎機會，不只有豐富好禮，更有機會直接抽中最大獎「Gogoro EZZY 500 玩具總動員系列」全新車款一台。

大人的玩具體驗 玩具總動員角色登場 打卡熱區拍不完

另外，「飛碟主展區」也是集章闖關的熱門站點，大人在等待孩子遊玩設施的同時，也能體驗玩具總動員系列聯名車款；現場規劃省力中柱、一鍵倒車體驗區，讓民眾一次感受多項實用功能，只要完成體驗流程即可集章，輕鬆累積任務卡進度。



▲ 「飛碟主展區」也是集章闖關的熱門站點，現場規劃省力中柱、一鍵倒車體驗區，只要完成簡單體驗流程即可集章，輕鬆累積滿任務章





▲Gogoro 玩樂總動員的「明星拍照區」開放民眾與動畫角色巴斯光年、翠絲合照，同步展出兩款全新 Gogoro EZZY 500 玩具總動員系列車款，不只現場可以合照，更有機會把大獎機車抽回家





闖關過程中，「明星拍照區」設有超大玩具總動員角色拍照背板，開放民眾與動畫角色巴斯光年、翠絲合照，成為台北最熱門的打卡焦點；背板前同步展出兩款全新 Gogoro EZZY 500 玩具總動員系列車款，以巴斯光年為原型的「浩瀚宇宙號」、以翠絲為原型的「歡樂牛仔號」，不只現場可以合照、體驗，更有機會把大獎機車抽回家。

「Gogoro 玩樂總動員」活動資訊：◆ 時間：3 月 6 日(五) 至 3 月 8 日(日)◆ 地點：台北文創園區 文化廣場 (台北市信義區菸廠路 88 號)◆ 售價：免費入場Gogoro X 玩具總動員今春超狂聯名車款全新上市,車款售價 $74,980,扣除補助後最低入手價不到四萬元! 3/31 前選車享 $1 加購「玩具總動員配件大禮包」早鳥限定優惠。