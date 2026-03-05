海底撈甜點吃到飽199元！5.5小時草莓蛋糕、馬卡龍吃回本，高雄才有。

高雄大遠百海底撈祭出超狂甜點自助吧！最低199元起就能爽吃草莓蛋糕、馬卡龍與多款甜品，堪稱高雄最強午後饗宴。

只有更狂的海底撈，全新甜點吃到飽高雄大遠百搶先登場！不管何時都大排長龍的人氣火鍋「海底撈」，最近動作頻頻，不只有自助調酒機、麻辣燙、個人小火鍋等新品牌陸續開幕，近日在高雄大遠百門市更升級為甜點自助吧，除了原本大家熟悉的貼心服務，現在霸氣增設期間限定的「甜點自助吧」。讓火鍋控在享受火鍋之餘，還能擁有整排繽紛精緻的甜點可以無限夾取。消息一出立刻在社群平台引發熱烈討論，不少網友都說海底撈這次真的太寵粉，讓原本豐富的餐點選擇直接升級，成了近期高雄最熱門的下午茶新地標。



▲海底撈高雄大遠百推出甜點自助吧。(攝影：編輯 鄭雅之)

▲隱藏版甜點就在海底撈，黑巧瑪德蓮與卡士達泡芙讓人少女心大噴發。





只要199元起實現甜點自由

這次海底撈推出的甜點自助吧方案非常彈性，完全是為了小資族量身打造。如果你是本來就要去吃海底撈的火鍋控，只要在店內開鍋消費，就能以199元的銅板優惠價加購甜點自助吧，輕鬆省下外面單點甜點的費用。如果只是下午想找個地方放鬆聊天，店家也貼心提供「下午茶自助」方案，每人只要299元不用點火鍋也能直接入場。活動時段精準鎖定在平日週一至週五的11點30分至17點，讓平日下午的休閒時光多了一個高CP值的新去處。



▲海底撈甜點吧實現甜點自由，現切水果與精緻蛋糕通通無限量供應。





超過10款精緻甜品任你夾取

走進這間充滿話題的門市，映入眼簾的是多到數不清的夢幻逸品。自助區擺滿了精緻的草莓蛋糕、黑森林慕斯以及日式抹茶蛋糕，甚至連超受歡迎的繽紛馬卡龍與造型甜甜圈都能任你夾。喜歡紮實口感的朋友也能選擇大理石乳酪、布蕾塔或黑巧瑪德蓮，配上一點新鮮水果與零食飲料，絕對能滿足第二個胃。海底撈這次透過豐富的甜點種類與親民的價格，再次展現其強大的吸粉實力，直接征服高雄在地甜點控的味蕾。



▲快約姊妹衝海底撈吃甜點，草莓蛋糕與新鮮水果讓人忍不住拿滿整桌。





三月慶生活動驚喜好禮不間斷

除了全新的甜點自助吧讓人瘋狂，海底撈在3月份也同步啟動了盛大的生日慶典，讓聚餐氛圍嗨到最高點。活動期間只要是品牌會員，都能參加轉盤遊戲挑戰吃鍋金，更有專屬壽星的神秘禮包可以帶回家。最誘人的是，指定時段還有機會抽中整桌免單的超強回饋。雖然活動內容誠意十足，但業者也提醒各項優惠與甜點供應數量有限，想搶便宜吃好料的民眾，建議把握平日下午的離峰時段提前預約前往，親自感受這場超值的甜點饗宴。



▲不只是火鍋店更是甜點天堂，海底撈超狂自助吧挑戰全台最高CP值。

海底撈高雄大遠百店 甜點自助吧

活動地點： 海底撈高雄大遠百店

限定時間： 週一至週五 11：30 至 17：00





海底撈高雄大遠百店 甜點自助吧收費標準

開鍋加購價： 199元／人。

下午茶單點價： 299元／人（不需開鍋用餐）。

