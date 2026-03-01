韭菜水餃一顆4元！高雄手工外省麵 水餃現包大份量，麻醬乾麵與滷豬腳同樣人氣滿分。

高雄瑞豐夜市人氣小吃「高雄手工外省麵」，以現包韭菜水餃、麻醬榨菜乾麵及滷豬腳吸引無數饕客。

「高雄手工外省麵」位於高雄瑞豐夜市周邊的華榮路上，以平實價格與道地口味吸引大量饕客。店內招牌韭菜水餃現包現煮，每顆僅售4元，口感新鮮且味道鮮美；此外，各式外省乾麵同樣廣受好評，用餐尖峰時段內用或外帶常呈現一位難求的盛況。

▲「高雄手工外省麵」手工現包韭菜水餃，一顆只要4元。（美食好芃友提供）

▲高雄瑞豐夜市小吃「高雄手工外省麵」，以現包韭菜水餃、麻醬榨菜乾麵及滷豬腳聞名。（美食好芃友提供）

「高雄手工外省麵」手工現包韭菜水餃，一顆只要4元

主打外省麵與韭菜水餃的「高雄手工外省麵」，最受歡迎的韭菜水餃每顆僅售4元，價格親民。值得一提的是，水餃並非冷凍品，而是現場現包現煮，份量也相當實在，且韭菜和豬肉餡料新鮮多汁，直接享用就十分夠味。值得一提的是，現場特別提供辣椒現切調製的特製醬油辣椒，喜愛辛香口味的饕客不妨一試；另外，「高雄手工外省麵」設有開放式滷味區，饕客可自行夾取。



▲「高雄手工外省麵」的韭菜水餃每現場現包現煮，韭菜和豬肉餡料新鮮多汁。（美食好芃友提供）

不只水餃受歡迎！「高雄手工外省麵」麻醬榨菜乾麵也是必點

「高雄手工外省麵」的麻醬榨菜乾麵份量紮實，小碗就相當於其他店家的中碗的份量，食量大也能吃得飽足。麻醬濃郁、榨菜充足，再搭配香氣十足的肉燥，口感層次豐富。選用細扁麵烹煮，麵條滑順彈牙，能完美吸附麻醬風味，搭配爽脆榨菜，整體風味平衡且香氣誘人，同樣是高人氣的招牌餐點。

▲「高雄手工外省麵」麻醬榨菜乾麵份量紮實，麻醬濃郁、榨菜充足。（美食好芃友提供）

紅燒豬腳入味彈牙，50元享家常風味

除了水餃與麵食，「高雄手工外省麵」的滷豬腳也頗受歡迎，香氣濃郁、肉質軟嫩，一份僅50元，是相當實惠的家常料理，亦是不少饕客必點的配餐選擇；「高雄手工外省麵」料理價格親民、口味出眾，但用餐尖峰時段人潮擁擠，建議提早前往或預留候位時間。

▲「高雄手工外省麵」的滷豬腳香氣濃郁、肉質軟嫩，一份僅50元。（美食好芃友提供）

▲「高雄手工外省麵」設有開放式滷味區，饕客可自行夾取。（美食好芃友提供）





「高雄手工外省麵」店家資訊

營業時間：10:00～22:00 (週四公休)

地址：高雄市鼓山區華榮路344號

電話： 07 552 8999

