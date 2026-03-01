> 美食 > 韭菜水餃一顆4元！高雄手工外省麵 水餃現包大份量，麻醬乾麵與滷豬腳同樣人氣滿分。

韭菜水餃一顆4元！高雄手工外省麵 水餃現包大份量，麻醬乾麵與滷豬腳同樣人氣滿分。

高雄手工外省麵高雄美食鼓山美食
2026-03-01 14:40文字：記者 楊婷雅 圖片提供:美食好芃友
記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

高雄瑞豐夜市人氣小吃「高雄手工外省麵」，以現包韭菜水餃、麻醬榨菜乾麵及滷豬腳吸引無數饕客。

「高雄手工外省麵」位於高雄瑞豐夜市周邊的華榮路上，以平實價格與道地口味吸引大量饕客。店內招牌韭菜水餃現包現煮，每顆僅售4元，口感新鮮且味道鮮美；此外，各式外省乾麵同樣廣受好評，用餐尖峰時段內用或外帶常呈現一位難求的盛況。▲▲「高雄手工外省麵」手工現包韭菜水餃，一顆只要4元。（美食好芃友提供）

▲「高雄手工外省麵」手工現包韭菜水餃，一顆只要4元。（美食好芃友提供）
▲高雄瑞豐夜市小吃「高雄手工外省麵」，以現包韭菜水餃、麻醬榨菜乾麵及滷豬腳聞名。（美食好芃友提供）
▲高雄瑞豐夜市小吃「高雄手工外省麵」，以現包韭菜水餃、麻醬榨菜乾麵及滷豬腳聞名。（美食好芃友提供）

「高雄手工外省麵」手工現包韭菜水餃，一顆只要4元

主打外省麵與韭菜水餃的「高雄手工外省麵」，最受歡迎的韭菜水餃每顆僅售4元，價格親民。值得一提的是，水餃並非冷凍品，而是現場現包現煮，份量也相當實在，且韭菜和豬肉餡料新鮮多汁，直接享用就十分夠味。值得一提的是，現場特別提供辣椒現切調製的特製醬油辣椒，喜愛辛香口味的饕客不妨一試；另外，「高雄手工外省麵」設有開放式滷味區，饕客可自行夾取。
▲「高雄手工外省麵」的韭菜水餃每現場現包現煮，韭菜和豬肉餡料新鮮多汁。（美食好芃友提供）
▲「高雄手工外省麵」的韭菜水餃每現場現包現煮，韭菜和豬肉餡料新鮮多汁。（美食好芃友提供）


不只水餃受歡迎！「高雄手工外省麵」麻醬榨菜乾麵也是必點

「高雄手工外省麵」的麻醬榨菜乾麵份量紮實，小碗就相當於其他店家的中碗的份量，食量大也能吃得飽足。麻醬濃郁、榨菜充足，再搭配香氣十足的肉燥，口感層次豐富。選用細扁麵烹煮，麵條滑順彈牙，能完美吸附麻醬風味，搭配爽脆榨菜，整體風味平衡且香氣誘人，同樣是高人氣的招牌餐點。▲「高雄手工外省麵」麻醬榨菜乾麵份量紮實，麻醬濃郁、榨菜充足。（美食好芃友提供）
▲「高雄手工外省麵」麻醬榨菜乾麵份量紮實，麻醬濃郁、榨菜充足。（美食好芃友提供）


紅燒豬腳入味彈牙，50元享家常風味

除了水餃與麵食，「高雄手工外省麵」的滷豬腳也頗受歡迎，香氣濃郁、肉質軟嫩，一份僅50元，是相當實惠的家常料理，亦是不少饕客必點的配餐選擇；「高雄手工外省麵」料理價格親民、口味出眾，但用餐尖峰時段人潮擁擠，建議提早前往或預留候位時間。▲「高雄手工外省麵」的滷豬腳香氣濃郁、肉質軟嫩，一份僅50元。（美食好芃友提供）

▲「高雄手工外省麵」的滷豬腳香氣濃郁、肉質軟嫩，一份僅50元。（美食好芃友提供）
▲「高雄手工外省麵」設有開放式滷味區，饕客可自行夾取。（美食好芃友提供）
▲「高雄手工外省麵」設有開放式滷味區，饕客可自行夾取。（美食好芃友提供）


「高雄手工外省麵」店家資訊

營業時間：10:00～22:00 (週四公休)
地址：高雄市鼓山區華榮路344號
電話： 07 552 8999

老饕的高雄小吃口袋名單

推薦閱讀：30年老字號高雄小港美食！三伯仔土魠魚羹 現炸魚塊厚切酥脆、羹湯清爽不膩。

推薦閱讀：80年高雄肉圓老店！三塊厝肉圓嫂傳承四代，延續甕滷老味道，米糕也是經典。

推薦閱讀：高雄眷村美食5選！從北方麵食到江浙家鄉味，炭烤燒餅、皮帶麵、姥姥燉肉一次吃透。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
不到70元吃名店級火鍋！金車my料理所推3款超有料湯底，濃郁胡椒豬肚、香麻鴨血豆腐開袋即食。
不到70元吃名店級火鍋！金車my料理所推3款超有料湯底，濃郁胡椒豬肚、香麻鴨血豆腐開袋即食。
編輯 李維唐
瑞安街三十年溫州大餛飩，必吃手工鮮肉湯圓，蝦米肉絲湯頭古早味。
瑞安街三十年溫州大餛飩，必吃手工鮮肉湯圓，蝦米肉絲湯頭古早味。
Bart Tsai
30年老字號高雄小港美食！三伯仔土魠魚羹 現炸魚塊厚切酥脆、羹湯清爽不膩。
30年老字號高雄小港美食！三伯仔土魠魚羹 現炸魚塊厚切酥脆、羹湯清爽不膩。
記者 楊婷雅
【新莊美食】廣泰樓小館附菜單，菜色多樣化，適合多人聚餐，脆皮雞與芋香小卷米粉鍋必吃-近新莊高中｜Ruby...
【新莊美食】廣泰樓小館附菜單，菜色多樣化，適合多人聚餐，脆皮雞與芋香小卷米粉鍋必吃-近新莊高中｜Ruby...
Ruby說美食享受旅行
彰化人從小吃到大！「車路口素食麵」清爽乾麵加料多，綜合湯超滿足。
彰化人從小吃到大！「車路口素食麵」清爽乾麵加料多，綜合湯超滿足。
Kiwi
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

高雄手工外省麵

-
高雄市鼓山區高雄市鼓山區華榮路344號
0