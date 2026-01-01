高雄眷村美食5選！從北方麵食到江浙家鄉味，炭烤燒餅、皮帶麵、姥姥燉肉一次吃透。

高雄眷村美食懶人包來啦！從浮誇 1.5 公尺「皮帶麵」到手工燒餅、江浙懷舊便當與韭菜盒，「西安麵館」、「姥姥燉肉」、「海青王家燒餅」、「幕昂餅盒」與「北方炭烤燒餅」一次吃遍高雄眷村小吃。

高雄眷村美食百百款，從北方麵食到江浙家鄉味，每一口都承載著老一輩的記憶與手藝，滋味各有特色。窩客島精選 5 家高雄眷村必吃美食——長達 1.5 公尺的浮誇皮帶麵「西安麵館」、傳承江浙家鄉味的「姥姥燉肉懷舊盒餐」、經營超過 40 年的「海青王家燒餅」、只賣五小時的手工北方韭菜盒「幕昂餅盒」，以及知名美食家胡天蘭推薦的「北方炭烤燒餅」，帶你一次掌握高雄眷村的經典滋味與人氣小吃。



▲高雄眷村美食推薦！西安麵館以陝西皮帶麵廣為人知。（攝影：楊婷雅）



▲西安麵館最大亮點色為皮帶麵，可搭配四種麵食。（攝影： 楊婷雅 ）





「西安麵館」1.5公尺浮誇皮帶麵必點

「西安麵館」1.5公尺浮誇皮帶麵必吃 以長達1.5公尺「皮帶麵」席捲全台的「西安麵館」，是高雄蓮池潭必吃美食，來自陝西的張老闆娘將家鄉料理在高雄左營區發揚光大！不只是經典的外省麵食令老饕津津樂道、一吃成主顧，同樣由張老闆娘親手製作的豐富涼拌小菜同樣不可錯過。



閱讀全文：最浮誇左營眷村美食！1.5公尺皮帶麵必吃 西安麵館，超寬麵條風靡全台。



▲西安麵館皮帶麵長達1.5公尺。（攝影：楊婷雅）





「姥姥燉肉懷舊盒餐」姥姥傳授的江浙好手藝

傳承江浙家鄉味的「姥姥燉肉懷舊盒餐」，是許多熱愛眷村美食饕客的心頭好，老闆在眷村長大，並將姥姥傳授的江浙手藝原汁原味地保留下來，用一份份懷舊又道地的浙江便當，喚起無數人對於家鄉的記憶。主打菜色包括經典江浙料理如：獅子頭、宋嫂魚羹、爆炒雪裡紅，以及手工製作的蔥油餅，每一道菜都吃得出用心。



閱讀全文：高雄眷村美食推薦！姥姥燉肉懷舊盒餐 江浙姥姥傳下來的傳統好味，姥姥燉肉、獅子頭必吃。



▲高雄眷村美食推薦！「姥姥燉肉懷舊盒餐」江浙姥姥傳下來的傳統好味。（美食好芃友提供）





熱賣40年！「海青王家燒餅 」獨家燒餅夾菜

「海青王家燒餅 」熱賣40年獨家燒餅夾菜 位於高雄自助新村、經營超過40年的「海青王家燒餅」，眾多老饕客習慣稱「海清燒餅」抑或索性直接叫「燒餅夾菜」。燒餅之中的菜，並非一般自助餐常見的青菜，而是以豆乾、筍絲、榨菜、酸菜、菜脯和小黃瓜片為主，並加上黑輪片和荷包蛋，份量十足。店員們將燒餅內餡塞得滿滿的，讓「燒餅夾菜」既爽口又飽足，遂而成為許多在地人心中的經典，近年也不少外縣市燒餅控特地來高雄一嚐「海青王家燒餅」。



閱讀全文：左營眷村傳奇美食！海青王家燒餅 熱賣40年，獨家燒餅夾菜吃過就忘不了。



▲「海青王家燒餅」總匯燒餅與筍絲夾菜的絕配辣味。（美食好芃友提供）





「幕昂餅盒」一天只賣5小時老饕瘋搶

高雄眷村小吃推薦！藏身楠梓區土庫路上的「幕昂餅盒」，主打北方麵食工法製作的韭菜盒、高麗菜盒、蘿蔔絲餅及蔥油餅。與常見油煎台式韭菜盒不同，店內產品全程採乾烙方式製成，堅持不油煎，吃來更顯清爽無負擔；招牌韭菜盒以手工麵皮包入飽滿餡料，內餡紮實、韭菜鮮香，是不少老饕指定必買品項。



閱讀全文：高雄眷村小吃推薦！幕昂餅盒 招牌乾烙韭菜盒必吃，一天只賣5小時老饕瘋搶。



▲「幕昂餅盒」主打北方麵食工法製作的韭菜盒。（美食好芃友提供）



▲幕昂餅盒全程採乾烙方式製成，堅持不油煎。（美食好芃友提供）





胡天蘭也推薦的左營眷村美食「北方炭烤燒餅」

▲超人氣左營美食「北方炭烤燒餅」，沒預定吃不到。（美食好芃友提供）



▲儘管炭烤燒餅製作過程費時耗力，老闆至今仍堅持親力親為。（美食好芃友提供）

















