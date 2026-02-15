小年夜習俗轉運攻略！這件事沒做財神爺過門不入，5 大禁忌不能踩。

2026春節開運必看！小年夜習俗不僅要拜天公謝神，更要掌握大掃除與錢包招財時機。避開搗蒜、吵鬧等禁忌，搶先在除夕前洗淨霉運，讓你新年財氣與好運旺整年。

每年的小年夜就是農曆春節的最強前奏，這一天不僅是返鄉遊子團圓吃暖心「前哨飯」的好日子，更是家家戶戶忙著辭舊迎新、為隔天除夕做準備的重要時刻。如果這天沒有徹底大掃除或是漏掉祭拜習俗，小心舊年的晦氣會跟著你進新家門。大家在這天通常會忙著祭拜天公或是提早貼上紅通通的新春聯，象徵把過去一年的壞運通通掃出門，並迎接滿滿的福氣與財運。只要掌握好小年夜的開運習俗與生活禁忌，就能幫自己在新的一年討個好彩頭。



▲小年夜習俗提早貼上紅通通的新春聯，象徵辭舊迎新，把壞運掃出門、迎接滿滿福氣。(攝影：鄭雅之)





小年夜拜天公怎麼拜才靈驗

很多人會問，圍爐不是除夕嗎。其實在台灣習俗中，小年夜稱為「二九暝」，因為遊子通常會提早返鄉，全家人在除夕大忙碌前先吃一頓溫馨的團圓飯，這就是小年夜圍爐的由來。此外，這天最神聖的就是「謝天」，如果沒在晚上 11 點後也就是進入初一子時祭拜天公，小心漏掉新年的第一波福氣。大家會在門口擺出水果、發糕和紅龜粿，感謝玉皇大帝這一年來的照顧。這天別忘了也要祭祀灶神，若是沒準備甜滋滋的糖果，灶王爺上天庭時可能就沒辦法幫你多說幾句好話，這會直接影響到全家人的年度運勢。





小年夜拜天公時間、供品必看

祭拜時間：晚上 23 點後（進入正月初一子時）開始，這叫「謝天」。

供品內容：

鮮花一對：象徵花開富貴。

吉祥水果：準備蘋果（平安）、鳳梨（旺來）、橘子（吉利）三樣。

必備點心：發糕（步步高升）、紅龜粿（長壽平安）、甜湯圓。

謝神甜點：麥芽糖或甜點，專門給灶神「甜甜嘴」。

重點提醒：祭拜時要向天祈求家宅平安，全家大小都要參與。



▲小年夜習俗子時23點後祭拜天公感謝庇佑；當天忌吵鬧罵小孩，保持好心情才能招來好家運。(AI製圖)





小年夜大掃除少做這件事 財神爺過門不入

想要招財進寶絕對不能偷懶，小年夜是大掃除的最後衝刺期，如果家裡角落沒有徹底清掃乾淨，舊的晦氣就會卡在門縫，讓財神爺過門而不入。此外，小年夜也是「最後理髮日」，傳統認為初一、初二不能洗頭剪髮否則會把財運剪斷，所以若沒在今天洗掉過去一年的不順利，小心霉運會跟著過年。當天更要避免穿得太深暗，如果全身黑漆漆的迎接小過年，會讓喜氣進不來，建議穿上顏色明亮鮮豔的衣服，並在錢包裡放進 888 元或是 168 元，象徵把財氣提前存入財庫。



▲小年夜發財開運小撇步，在錢包放入 168 或 888 元 象徵財氣入庫；記得煮飯忌搗蒜，以免新的一年越搗越窮。(AI製圖)





避開小年夜禁忌 好運旺整年

小年夜有些有趣的民間禁忌需要注意，例如這天應該保持好心情，千萬不可大聲吵鬧或是責罵小孩，否則吵架會影響家運，甚至會對神明不敬。在飲食方面，傳統習俗建議這天少殺生，若是圍爐吃得太油膩而不吃蔬食，則會讓萬物無法休息。煮飯時更要避免搗蒜，因為民間流傳越搗會導致財運越窮。另外還有一點沒做會出事，就是這天忌諱「過午才洗澡」，建議在中午前完成沐浴，早一步洗去穢氣。只要留意這些細節，並避免驚擾風神而舂米，就能平安順利度過新年。



▲小年夜大掃除最後衝刺，垃圾必須在今日清運完畢；建議中午前洗澡，早一步洗淨穢氣迎新年。(AI製圖)





小年夜必做習俗 沒做會影響2026整年運勢

拜天公：晚上子時 23 點後要拜天公、祭祀灶神，感謝神明一年來的照顧。

最後理髮日：在入夜前剪髮、修指甲，把舊的一年霉運切斷。

錢包開運法：提早準備 168 元或 888 元放進錢包，放在神桌或家中財位過火。

中午前洗澡：民俗建議早點沐浴，比別人早一步洗淨穢氣，清爽迎新年。

大掃除終結：垃圾一定要在今天清運完畢，否則除夕當天再丟會損財。





小年夜禁忌不能踩

忌搗蒜：民間流傳搗蒜會導致「越搗越窮」，煮飯時請先暫停。

忌吵鬧：罵小孩或與人爭執會驚擾神明，甚至影響一整年的家運。

忌殺生：這天應讓萬物修養生息，圍爐建議以蔬食為主或吃現成品。

忌深色衣物：嚴禁穿全身黑或太深色的衣服，避免喜氣進不來。

忌舂米（搗米）：這天是風神生日，搗米會驚擾風神恐招致來年風災。

2026春節習俗必看！

推薦閱讀：2026春節前大轉運！5生肖財運事業雙爆發，屬蛇抓準獲利良機，屬馬貴人相助谷底翻身。

推薦閱讀：2026馬年運勢全攻略！專家示警這3件事絕不能急，5 大地雷掌握「穩定感」關鍵字讓好運翻倍。

推薦閱讀：2026除夕貼春聯全攻略！把握黃金6小時招財運，命理老師點出6大禁忌千萬別犯。