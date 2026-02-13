▲春節喝飲料抽優惠！6大春節必喝CoCo 再睡5分鐘買一送一，免費喝八曜和茶 迷客夏 大苑子。

過年揪團喝飲料！農曆春節不管是跟親朋好友宅在家聚會聊天，還是出門走春逛街，都有很多理由一起喝手搖杯！農曆春節期間多間手搖業者如CoCo、再睡5分鐘推出限定優惠買一送一，這次過年還能玩抽獎遊戲，八曜和茶、迷客夏、大苑子都祭出大獎免費喝，讓飲料控春節喝得更有話題。



再睡5分鐘買一送一

優惠活動資訊

再睡5分鐘飲料買一送一要喝！為了讓大家春節出遊更有趣，特別推出「小咖＆布朗環島走春計畫」。從2月17日開始一直到3月27日，品牌人氣明星會全台巡迴駐點。只要到指定門市找小店長拍照就能領專屬優惠，像是全品項買一送一或第二杯半價。除了玩活動之外，品牌也同步升級奶茶系列並推出多多特調刮刮卡，讓大家在環島旅程中，隨時都能手握一杯療癒滿滿的飲品。

活動時間：2月17日至3月27日

活動內容：拍照分享即享買一送一、第二杯半價等專屬優惠，依各分店公告為準。

▲全台巡迴期間門市祭出超殺優惠，不論奶茶還是特調都能省錢大口喝。

CoCo外送買一送一

優惠活動資訊

CoCo 都可同步與 foodpanda 合作，即日起至 3/3 推出外送平台限定買一送一優惠，針對「珍珠奶茶 L 杯、生椰拿鐵 14oz，以及 28 茉粉角輕乳茶 L 杯」共 3 款熱銷飲品可享買一送一，讓飲料控從過年春節、一路到228連假，不出門就能喝買一送一。

活動期間：即日起至3/3

活動內容：使用foodpanda外送下單，可享指定飲品「珍珠奶茶(L)、生椰拿鐵(14oz)、28茉粉角輕乳茶(L)」同品項買一送一。

▲CoCo 都可即日起至 3/3 與 foodpanda 合作，指定飲品推出外送買一送一。

八曜和茶 抽整單免費

優惠活動資訊

八曜和茶Lucky 8 撲克大挑戰於2026/2/14-2026/2/22，全台門市同步展開。（攝影：張人尹）

迷客夏抽30天免費喝

優惠活動資訊

八曜喝茶整單免費喝！新春期間，八曜和茶在門市現場推出互動遊戲優惠，只要單筆消費滿300元，就能直接參加「Lucky 8 撲克大挑戰」，粉絲們點飲料可以立刻獲得一次抽牌機會，最大獎有機會整單免費，直接揪團在春節試手氣挑戰「免費喝八曜和茶」，再掀一波飲料話題。活動期間：2026 年 2 月 14 日（六）至 2 月 22 日（日）活動方式：單筆消費 滿 300 元，即可獲得 一次「Lucky 8 撲克大挑戰」參加資格，從52張鋪克牌中抽出一張牌，抽中數字8即可領取對應獎項。全文介紹： 八曜和茶整單免費！春節八曜和茶Lucky 8 撲克大挑戰，紅心8整單八曜免費喝。 配合農曆新年氣氛，迷客夏在2/13-2/22推出「喝迷客夏 好運三重刮」活動，粉絲於活動門市單筆消費滿3杯飲品，即可獲得刮刮卡1張，可累贈。刮刮卡一張可享三重中獎機會，刮開馬上可抽「單杯折5元或10元」，第二重「全單9折、愛茶的牛系列指定飲品買一送一」等。第三重則是集字優惠，集滿「迷」「客」「夏」三字，還可兌換免費暢飲一個月，共30張65元現金抵用券，讓飲料控過年喝起來。

活動期間：2026年2月13日(五)至2026年2月22日(日)

活動方式：至迷客夏活動門市現場點餐、迷點及電話外送或自取、外送平台，單筆滿3杯飲品即贈刮刮卡乙張，可累贈，數量有限，送完為止。

▲迷客夏二月推出新春限定活動，從飲品延伸到收藏週邊與刮刮卡設計，讓粉絲喝飲料也能參與年節好運體驗。

大苑子 抽10杯草莓免費喝

優惠活動資訊

大苑子草莓喝起來！這次看準農曆春節、以及草莓季話題，大苑子特別在APP推出限定優惠活動。即日起在大苑子APP限量推出新春限時 8 折商品券，以及登錄發票抽「10 杯莓好花漾」免費喝。此外，大苑子再加碼對出會員限定「環保瓶集點活動」，自帶杯到大苑子消費可集點，兌換免費飲料，讓飲料控通通喝起來。

活動期間：02/10－02/23

活動方式：期間內完成消費，並用大苑子 APP 掃描發票，即可參與抽獎，有機會一次獲得 10 杯「莓好花漾」。

▲大苑子春節期間推出APP多波活動，包含8折商品券、掃描發票抽獎與環保瓶集點，粉絲可同時參與多項優惠。

特．好喝X山羊巔峰 聯名周邊加價購

優惠活動資訊

迎接2026馬年新春，手搖杯「特．好喝」攜手索尼影視娛樂全新的動畫電影「GOAT山羊巔峰」，自2月13日起推出期間限定聯名企劃。這次以電影中運動主題、不畏艱難的精神為靈感，將運動機能概念打造全新手搖飲，同步規劃限定活動與角色周邊加價購、免費送活動，讓粉絲在喝飲料的同時，也能感受電影氛圍與熱血氣氛。

即日起，凡於門市或外送平台單筆飲品消費滿 99 元，即可獲得《GOAT》紅包袋乙份（款式隨機）。

3 月 9 日起，單筆飲品消費滿 149 元可獲得飲品保冷袋乙個，數量有限，送完為止。

2 月 13 日起單筆消費滿 299 元（含至少一杯機能茶飲）可用1元加購盲包不鏽鋼冰塊。

