CoCo外送買一送一！CoCo好友日百香雙響炮買一送一，foodpanda外送珍奶買一送一。

CoCo買一送一喝起來！農曆年前，CoCo 都可針對經典飲品推出期間限定優惠，首先在2/11推出好友日優惠「百香雙響炮」買一送一，讓飲料控準備過年前、先揪團在辦公室開趴喝起來。此外，CoCo也與外送平台foodpanda推出人氣飲品「珍珠奶茶、28 茉粉角輕乳茶、生椰拿鐵」買一送一優惠，讓飲料控春節過年宅在家開喝。





2/11 好友日百香雙響炮優惠

▲CoCo 都可於農曆年前推出期間限定優惠，結合好友日與外送平台買一送一活動。

foodpanda 外送買一送一喝起來

▲CoCo 都可即日起至 3/3 與 foodpanda 合作，指定飲品推出外送買一送一。

CoCo 好友日買一送一優惠資訊

CoCo 都可於 2026/02/11 推出好友日活動鎖定經典飲品「百香雙響炮」結合熟成百香果果汁、珍珠、椰果與茉香綠茶，滿滿咀嚼感又喝不膩。這次好友日買一送一優惠，粉絲可透過都可訂線上平台或官方 LINE 領券，購買「百香雙響炮 L 杯」就可享第二杯0元優惠，等於喝 2 杯只要 70 元。每人限領 2 張券，最多可兌換 4 杯飲品。除了好友日活動外，CoCo 都可同步與 foodpanda 合作，即日起至 3/3 推出外送平台限定買一送一優惠，針對「珍珠奶茶 L 杯、生椰拿鐵 14oz，以及 28 茉粉角輕乳茶 L 杯」共 3 款熱銷飲品可享買一送一，讓飲料控從過年春節、一路到228連假，不出門就能喝買一送一。活動期間：2026/02/11活動內容：百香雙響炮(L)第二杯0元活動平台：透過CoCo官方LINE 或在都可訂線上點購





CoCo foodpanda外送買一送一優惠資訊

飲料控必喝飲料話題

活動期間：即日起至3/3活動內容：使用foodpanda外送下單，可享指定飲品「珍珠奶茶(L)、生椰拿鐵(14oz)、28茉粉角輕乳茶(L)」同品項買一送一。

