▲5大手搖杯聯名話題！CoCo美樂蒂杯 龜記聯名Labubu，TeaTop聯名戀與深空 飲料控必喝。

5大手搖杯聯名話題！近期飲料店與IP聯名掀起許多話題，透過飲料杯、周邊小物聯名，讓粉絲們日常喝飲料就能輕鬆入手周邊小物、還能拍到可愛打卡照。這次窩客島整理最新5大手搖杯聯名話題，可愛系角色美樂蒂、Care Bears還有泡泡瑪特Labubu，以及韓國文創OBJECT、超夯手遊戀與深空，通通都是我喝飲料的理由。
CoCo聯名三麗鷗美樂蒂美樂蒂手搖杯太萌！這次CoCo都可在1/26起攜手三麗鷗美樂蒂，搭配冬季限定「莓好雙果系列」飲品，打造最粉嫩、少女心的聯名新品系列。超可愛美樂蒂與老鼠弗蘭多不只出現在聯名杯上，還有3款超萌加價購，立體冷水杯、泡泡貼紙、保冷袋，三麗鷗粉絲們揪團喝飲料拿周邊。
全文介紹：CoCo美樂蒂聯名杯！CoCo莓好雙果系列，美樂蒂冷水杯 美樂蒂保溫袋加購優惠一次看。
五桐號聯名Care BearsCare Bears發財金、御守都要入手！迎接 2026 年春節，五桐號再度攜手 Care Bears™ 推出第二彈聯名企劃，主打新春開運與可愛收藏同步回歸。從 1/22 起，全台門市換上春節限定聯名杯身與封膜，同步推出水梨系列與琥珀烤奶系列新品，讓粉絲在新年期間多了更多喝飲料的理由。除了飲品更新，現場還有聯名周邊加購與專屬扭蛋活動，鐵粉通通要朝聖。
全文介紹：Care Bears扭蛋抽發財金！五桐號Care Bears聯名杯第二彈，加購御守盲包新春必收。
龜記聯名LabubuLabubu手搖杯太可愛！這次龜記攜手潮玩 IP Labubu 推出全台獨家聯名企劃，從 2/2 起於全台門市登場，同步串聯線上與線下活動，這次合作將 Labubu 變身成飲料杯身、以及多款周邊小物，讓粉絲們買飲料可以拍照打卡、可以免費拿Labubu周邊小物，還有機會抽Labubu聯名公仔購買資格，粉絲們揪團喝起來。
全文介紹：Labubu聯名龜記！Labubu手搖杯周邊免費送，喝龜記抽Labubu周邊公仔加購。
得正聯名韓國OBJECT得正攜手韓國人氣 OBJECT 選物品牌，特別推出超萌 2026 春節聯名企劃，以 OBJECT 旗下 SOSO FAMILY 為創作核心，保留標誌性的-_-冷靜表情，推出馬年限定紅包貼紙組、以及馬年限定馬奇 MAGIC 玩偶吊飾，讓粉絲們喝飲料加價購。此外，得正同步推出門市佈置，只要拍照打卡還有機會抽中30天免費喝得正，讓飲料控通通喝起來。
全文介紹：30天得正免費喝！得正聯手韓國OBJECT馬奇玩偶加價購，打卡抽一個月免費喝飲料。