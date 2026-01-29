> 美食 > 5大手搖杯聯名話題！CoCo美樂蒂杯 龜記聯名Labubu，TeaTop聯名戀與深空 飲料控必喝。

2026-01-29
5大手搖杯聯名話題！近期飲料店與IP聯名掀起許多話題，透過飲料杯、周邊小物聯名，讓粉絲們日常喝飲料就能輕鬆入手周邊小物、還能拍到可愛打卡照。這次窩客島整理最新5大手搖杯聯名話題，可愛系角色美樂蒂、Care Bears還有泡泡瑪特Labubu，以及韓國文創OBJECT、超夯手遊戀與深空，通通都是我喝飲料的理由。

▲CoCo都可攜手美樂蒂推出冬季聯名，草莓系視覺與飲品同步登場，門市氛圍充滿粉嫩感受。
CoCo聯名三麗鷗美樂蒂

美樂蒂手搖杯太萌！這次CoCo都可在1/26起攜手三麗鷗美樂蒂，搭配冬季限定「莓好雙果系列」飲品，打造最粉嫩、少女心的聯名新品系列。超可愛美樂蒂與老鼠弗蘭多不只出現在聯名杯上，還有3款超萌加價購，立體冷水杯、泡泡貼紙、保冷袋，三麗鷗粉絲們揪團喝飲料拿周邊。

全文介紹：CoCo美樂蒂聯名杯！CoCo莓好雙果系列，美樂蒂冷水杯 美樂蒂保溫袋加購優惠一次看。
▲CoCo都可莓好雙果茶以草莓與蔓越莓調配，呈現清爽酸甜的冬季限定風味。
五桐號聯名Care Bears

Care Bears發財金、御守都要入手！迎接 2026 年春節，五桐號再度攜手 Care Bears™ 推出第二彈聯名企劃，主打新春開運與可愛收藏同步回歸。從 1/22 起，全台門市換上春節限定聯名杯身與封膜，同步推出水梨系列與琥珀烤奶系列新品，讓粉絲在新年期間多了更多喝飲料的理由。除了飲品更新，現場還有聯名周邊加購與專屬扭蛋活動，鐵粉通通要朝聖。

全文介紹：Care Bears扭蛋抽發財金！五桐號Care Bears聯名杯第二彈，加購御守盲包新春必收。
▲五桐號 Care Bears™ 第二彈聯名從杯身到飲品全面換裝，成為新春期間粉絲最常點的飲料組合。（攝影：張人尹）
龜記聯名Labubu

Labubu手搖杯太可愛！這次龜記攜手潮玩 IP Labubu 推出全台獨家聯名企劃，從 2/2 起於全台門市登場，同步串聯線上與線下活動，這次合作將 Labubu 變身成飲料杯身、以及多款周邊小物，讓粉絲們買飲料可以拍照打卡、可以免費拿Labubu周邊小物，還有機會抽Labubu聯名公仔購買資格，粉絲們揪團喝起來。

全文介紹：Labubu聯名龜記！Labubu手搖杯周邊免費送，喝龜記抽Labubu周邊公仔加購。
▲龜記攜手 Labubu 推出全台獨家聯名，從手搖杯到周邊設計，讓粉絲喝飲料也能拍照收藏。
得正聯名韓國OBJECT

得正攜手韓國人氣 OBJECT 選物品牌，特別推出超萌 2026 春節聯名企劃，以 OBJECT 旗下 SOSO FAMILY 為創作核心，保留標誌性的-_-冷靜表情，推出馬年限定紅包貼紙組、以及馬年限定馬奇 MAGIC 玩偶吊飾，讓粉絲們喝飲料加價購。此外，得正同步推出門市佈置，只要拍照打卡還有機會抽中30天免費喝得正，讓飲料控通通喝起來。

全文介紹：30天得正免費喝！得正聯手韓國OBJECT馬奇玩偶加價購，打卡抽一個月免費喝飲料。
▲OBJECT 經典角色結合得正生活節奏，打造個人化春節聯名企劃。
Tea Top聯名戀與深空

TEA TOP 第一味於春季攜手手遊「戀與深空」，推出期間限定聯名企劃「春漾輕甜時光」，一次帶來五款聯名餐點組合，搭配專屬男主杯套與杯墊，包含「桂荔金萱玉凍 × 沈星回」、「玫瑰金萱奶 茶 × 黎深」、「玫瑰鮮奶茶 × 祁煜」、「桂荔梅綠翠凍 × 秦徹」以及「玫瑰金萱 × 夏以 晝」。活動期間，粉絲出示「戀與深空」遊戲 UID，即可享聯名套餐折抵 5 元優惠，每位獵人限購一組，並同步開放限定男主徽章預購。

▲TEA TOP 第一味攜手《戀與深空》推出春季聯名企劃，五款角色聯名飲品同步登場，每款皆搭配專屬男主杯套與杯墊，讓角色陪伴從遊戲延伸到日常生活。
▲聯名主打飲品「玫瑰鮮奶茶」升級使用櫻島家鮮乳，活動期間出示《戀與深空》遊戲 UID，即可享聯名套餐折抵 5 元優惠，並可預購限定男主徽章。
