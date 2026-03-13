海邊也能看展覽！全台7大美術館，從穀倉到山林空間，文青藝術迷必收藏。

看展不只在展廳！從海邊到山林，全台7座美術館結合建築與地景特色，打造各具風格的藝術空間。
你曾否想像過，看展覽竟能跳脫一般藝文展廳，在穀倉、山林，甚至海邊浪漫欣賞藝術？近年來，美術館不再只是單純的展覽空間，而是結合建築設計、自然環境，蛻變為獨具一格的文化場域。無論是想欣賞大型裝置藝術，或是在設計感十足的建築裡細細品味，這7座美術館皆展現不同魅力，成為文青、藝術迷必訪的藝文景點。
城市藝術美術館：勤美術館、朱銘美術館
走入城市，結合公共藝術與文化生活的美術館，展現其各自鮮明的風格。台中「勤美術館」由日本建築大師隈研吾設計，以「掀開大地」為意象，融入地景的綠意山形建築溫暖且富有生機，而多元的展覽、藝術活動亦吸引年輕族群到訪，不僅使藝術貼合日常生活，更為草悟道生活圈注入能量；而新北「朱銘美術館」則以大量戶外雕塑聞名，共計收藏上千件朱銘大師的創作，占地萬坪的大片草地與藝術作品交錯分布，在綠意之間漫步、欣賞藝術，是北台灣最具代表性的藝術園區之一。
勤美術館
地址：臺中市西區館前路79號
電話：04-23285000
更多介紹可見「papa」文章：探索台中勤美術館！隈研吾的曲面建築設計與Nendo藝術首展亮點
朱銘美術館
地址：新北市金山區西勢湖2號
電話：02-24989940
更多介紹可見「紫色微笑」文章：新北金山朱銘美術館一日遊！免費停車藝術公園，親子遊樂區推薦。
自然地景美術館：看海美術館、毓繡美術館、池上穀倉藝術館
想跳脫城市框架，將視野延伸至山林、海岸與田園地景之中，這三處美術館絕對不能錯過。「看海美術館」由閒置的海口港候船室重新修整、打造，玻璃帷幕面朝遼闊海景外，展覽、大型裝置藝術亦結合海岸環境，是屏東近年最受矚目的藝術據點；隱身南投山林的「毓繡美術館」則以靜謐園林、清水模建築與精緻展覽聞名，讓許多藝術愛好者專程造訪；而台東「池上穀倉藝術館」由60年老穀倉改建而成，結合池上稻田景觀、藝術展覽，為這座小鎮留存獨屬的文化記憶。
看海美術館
地址：屏東縣車城鄉海口路1-12號
更多介紹可見「靜怡＆大顆呆」文章：屏東車城「看海美術館」就是日常SIMPLY DAILY ，2.4米巨型看海球，發現不凡的日常之美!
毓繡美術館
地址：南投縣草屯鎮健行路150巷26號
電話：04-92572999
更多介紹可見「哈v」文章：【毓繡美術館】九九峰下的畫布 鄰里相連的無牆美術館
池上穀倉藝術館
地址：臺東縣池上鄉中西三路6號
電話：089-862089
更多介紹可見「Iris Wu」文章：台東一日遊｜池上穀倉藝術館
老建築再生美術館：嘉義市立美術館、金馬賓館當代美術館
相異於自然景觀，不少老建築透過再利用，讓歷史空間「轉生」為藝術展場，讓歷史記憶以新的形式延續。「嘉義市立美術館」由舊菸酒公賣局建築群改建而成，保留紅磚建築與歷史風貌，結合現代展覽空間，新舊並呈的獨特美學，將在地歷史軌跡予以串聯，成為嘉義市重要的文化地標；而高雄「金馬賓館當代美術館」的前身，原是國軍前往前線的中繼站，本為承載著悲歡離合的歷史場域，故保留其古典建築架構，並融入花磚、磨石子等元素賦予新生，透過當代藝術展覽與空間設計，這棟歷史建築重新走入當代視野，融為城市日常的一部分。
嘉義市立美術館
地址：嘉義市西區廣寧街101號
電話：05-2270016
更多介紹可見「Ann‧榜哥‧生活事務所」文章：嘉義景點/嘉義市立美術館，舊古蹟搖身轉為現代美術館，拍照打卡真的都超美！
金馬賓館當代美術館
地址：高雄市鼓山區鼓山一路111號
電話：07-9721685
更多介紹可見「Iris Wu」文章：高雄鼓山｜ALIEN CAFE 金馬賓館當代美術館餐廳
