海邊也能看展覽！全台7大美術館，從穀倉到山林空間，文青藝術迷必收藏。

看展不只在展廳！從海邊到山林，全台7座美術館結合建築與地景特色，打造各具風格的藝術空間。

你曾否想像過，看展覽竟能跳脫一般藝文展廳，在穀倉、山林，甚至海邊浪漫欣賞藝術？近年來，美術館不再只是單純的展覽空間，而是結合建築設計、自然環境，蛻變為獨具一格的文化場域。無論是想欣賞大型裝置藝術，或是在設計感十足的建築裡細細品味，這7座美術館皆展現不同魅力，成為文青、藝術迷必訪的藝文景點。

▲從隱身自然地景的美術館，到由老建築改造、融入城市生活的藝術空間，各自都展現不同魅力，文青與藝術迷必收藏。（部落客：靜怡＆大顆呆、哈v）

▲「池上穀倉藝術館」由傳統穀倉改建，既保存著小鎮的歷史記憶，亦展現台東獨特的藝術風景。（部落客：Iris Wu）

城市藝術美術館：勤美術館、朱銘美術館

走入城市，結合公共藝術與文化生活的美術館，展現其各自鮮明的風格。台中「勤美術館」由日本建築大師隈研吾設計，以「掀開大地」為意象，融入地景的綠意山形建築溫暖且富有生機，而多元的展覽、藝術活動亦吸引年輕族群到訪，不僅使藝術貼合日常生活，更為草悟道生活圈注入能量；而新北「朱銘美術館」則以大量戶外雕塑聞名，共計收藏上千件朱銘大師的創作，占地萬坪的大片草地與藝術作品交錯分布，在綠意之間漫步、欣賞藝術，是北台灣最具代表性的藝術園區之一。





勤美術館

地址：臺中市西區館前路79號

電話：04-23285000

更多介紹可見「papa」文章：探索台中勤美術館！隈研吾的曲面建築設計與Nendo藝術首展亮點





朱銘美術館

地址：新北市金山區西勢湖2號

電話：02-24989940

更多介紹可見「紫色微笑」文章：新北金山朱銘美術館一日遊！免費停車藝術公園，親子遊樂區推薦。

▲「勤美術館」以掀開大地為概念，綠意屋頂成為城市中的藝術地景；「朱銘美術館」戶外雕塑遍布，是北台灣代表性的藝術園區。（部落客：papa、紫色微笑）

自然地景美術館：看海美術館、毓繡美術館、池上穀倉藝術館

想跳脫城市框架，將視野延伸至山林、海岸與田園地景之中，這三處美術館絕對不能錯過。「看海美術館」由閒置的海口港候船室重新修整、打造，玻璃帷幕面朝遼闊海景外，展覽、大型裝置藝術亦結合海岸環境，是屏東近年最受矚目的藝術據點；隱身南投山林的「毓繡美術館」則以靜謐園林、清水模建築與精緻展覽聞名，讓許多藝術愛好者專程造訪；而台東「池上穀倉藝術館」由60年老穀倉改建而成，結合池上稻田景觀、藝術展覽，為這座小鎮留存獨屬的文化記憶。





看海美術館

地址：屏東縣車城鄉海口路1-12號

更多介紹可見「靜怡＆大顆呆」文章：屏東車城「看海美術館」就是日常SIMPLY DAILY ，2.4米巨型看海球，發現不凡的日常之美!





毓繡美術館

地址：南投縣草屯鎮健行路150巷26號

電話：04-92572999

更多介紹可見「哈v」文章：【毓繡美術館】九九峰下的畫布 鄰里相連的無牆美術館





池上穀倉藝術館

地址：臺東縣池上鄉中西三路6號

電話：089-862089

更多介紹可見「Iris Wu」文章：台東一日遊｜池上穀倉藝術館



▲「看海美術館」向海而建，看展的同時也能欣賞波光粼粼的海岸風光。（部落客：靜怡＆大顆呆）

▲「毓繡美術館」隱身南投山林，以清水模建築、自然景觀營造靜謐氛圍。（部落客：哈v）

老建築再生美術館：嘉義市立美術館、金馬賓館當代美術館

相異於自然景觀，不少老建築透過再利用，讓歷史空間「轉生」為藝術展場，讓歷史記憶以新的形式延續。「嘉義市立美術館」由舊菸酒公賣局建築群改建而成，保留紅磚建築與歷史風貌，結合現代展覽空間，新舊並呈的獨特美學，將在地歷史軌跡予以串聯，成為嘉義市重要的文化地標；而高雄「金馬賓館當代美術館」的前身，原是國軍前往前線的中繼站，本為承載著悲歡離合的歷史場域，故保留其古典建築架構，並融入花磚、磨石子等元素賦予新生，透過當代藝術展覽與空間設計，這棟歷史建築重新走入當代視野，融為城市日常的一部分。





嘉義市立美術館

地址：嘉義市西區廣寧街101號

電話：05-2270016

更多介紹可見「Ann‧榜哥‧生活事務所」文章：嘉義景點/嘉義市立美術館，舊古蹟搖身轉為現代美術館，拍照打卡真的都超美！





金馬賓館當代美術館

地址：高雄市鼓山區鼓山一路111號

電話：07-9721685

更多介紹可見「Iris Wu」文章：高雄鼓山｜ALIEN CAFE 金馬賓館當代美術館餐廳

▲「嘉義市立美術館」由歷史建築群改造而成，融合紅磚建築與藝文展覽，蛻變為嘉義代表性的藝文地標。（部落客：Ann‧榜哥‧生活事務所）

▲「金馬賓館當代美術館」由舊軍官招待所改建，褪去沈重的歷史記憶，成為融入城市日常的藝術展覽空間。（部落客：Iris Wu）

邊看展邊旅行！更多特色美術館看這裡：

延伸閱讀：南美春室The POOL｜台南美術館二館》純淨光影變化的天空公園 純白世界最美咖啡廳，必點美食推薦 (菜單)

延伸閱讀：【新北鶯歌景點推薦】鶯歌陶瓷藝術園區│免費景點超好拍!!!(親子旅遊首選、鶯歌輕旅行、鄰近鶯歌陶瓷博物館)

延伸閱讀：桃園景點｜橫山書法藝術館 Hengshan Calligraphy Art Center 清水模硯台建築 橫山水一方菜單