▲溪頭美食推薦！阿三全筍餐館 南投排隊名店，黑豆豬腳黏嘴膠質滿滿、烏龍茶雞茶香爆。

南投鹿谷美食推薦「阿三全筍餐館」，主打竹筍料理，招牌烏龍茶雞茶香酥脆、黑豆豬腳膠質黏嘴，是溪頭旅遊必吃的鹿谷人氣餐廳。
南投鹿谷除了溪頭自然教育園區與妖怪村等熱門景點外，對不少老饕而言，隱身在中正路上的「阿三全筍餐館」才是真正不能錯過的鹿谷美食。這間以竹筍料理聞名的餐廳主打自家栽種的有機竹筍，搭配在地烏龍茶入菜，打造出具有地方特色的山林料理。許多遊客在前往溪頭或杉林溪的路途中，都會特地停下腳步，只為嚐一口鹿谷最道地的竹筍與土雞風味。
南投鹿谷美食推薦「阿三全筍餐館」溪頭旅遊人氣餐廳！
沿著鹿谷蜿蜒的山路前行，一塊橘底紅字的「阿三全筍餐館」招牌在山林間格外醒目。餐廳前設有寬敞停車場，對於開車前往溪頭或杉林溪旅遊的旅客來說相當方便。走進店內，簡單的圓桌與木質桌椅呈現出傳統台式餐館的樸實氛圍，沒有過度裝潢，卻充滿溫暖的人情味。店家主打自家栽種的竹筍食材，強調有機無藥的栽培方式，並堅持料理少鹽、少油、不添加味精。
南投美食「阿三全筍餐館」推薦菜單：烏龍茶雞、黑豆豬腳必吃
來到「阿三全筍餐館」，最不能錯過的就是兩道招牌料理「烏龍茶雞」與「黑豆豬腳」，不少饕客甚至專程為這兩道菜而來。首先是結合鹿谷茶文化的「烏龍茶雞」，店家將茶葉入菜，雞肉外層裹上酥炸烏龍茶葉，端上桌時便能聞到淡雅焙茶香氣。雞肉皮Q肉嫩，搭配酥脆茶葉入口後帶有微微回甘的茶香，清爽又不油膩。
