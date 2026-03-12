▲溪頭美食推薦！阿三全筍餐館 南投排隊名店，黑豆豬腳黏嘴膠質滿滿、烏龍茶雞茶香爆。

南投鹿谷美食推薦「阿三全筍餐館」，主打竹筍料理，招牌烏龍茶雞茶香酥脆、黑豆豬腳膠質黏嘴，是溪頭旅遊必吃的鹿谷人氣餐廳。

南投鹿谷除了溪頭自然教育園區與妖怪村等熱門景點外，對不少老饕而言，隱身在中正路上的「阿三全筍餐館」才是真正不能錯過的鹿谷美食。這間以竹筍料理聞名的餐廳主打自家栽種的有機竹筍，搭配在地烏龍茶入菜，打造出具有地方特色的山林料理。許多遊客在前往溪頭或杉林溪的路途中，都會特地停下腳步，只為嚐一口鹿谷最道地的竹筍與土雞風味。



▲南投鹿谷美食「阿三全筍餐館」是許多溪頭旅遊遊客必訪的人氣餐廳（攝影：蕭芷琳）



▲鹿谷竹筍料理餐廳「阿三全筍餐館」以在地食材與山林風味吸引饕客造訪（攝影：蕭芷琳）

沿著鹿谷蜿蜒的山路前行，一塊橘底紅字的「阿三全筍餐館」招牌在山林間格外醒目。餐廳前設有寬敞停車場，對於開車前往溪頭或杉林溪旅遊的旅客來說相當方便。走進店內，簡單的圓桌與木質桌椅呈現出傳統台式餐館的樸實氛圍，沒有過度裝潢，卻充滿溫暖的人情味。店家主打自家栽種的竹筍食材，強調有機無藥的栽培方式，並堅持料理少鹽、少油、不添加味精。



▲鹿谷人氣餐廳「阿三全筍餐館」店內環境樸實溫馨充滿台式家常氛圍（攝影：蕭芷琳）



▲南投美食「阿三全筍餐館」推主打自家栽種竹筍，是鹿谷著名的竹筍料理餐廳（攝影：蕭芷琳）

南投美食「阿三全筍餐館」推薦菜單：烏龍茶雞、黑豆豬腳必吃

來到「阿三全筍餐館」，最不能錯過的就是兩道招牌料理「烏龍茶雞」與「黑豆豬腳」，不少饕客甚至專程為這兩道菜而來。首先是結合鹿谷茶文化的「烏龍茶雞」，店家將茶葉入菜，雞肉外層裹上酥炸烏龍茶葉，端上桌時便能聞到淡雅焙茶香氣。雞肉皮Q肉嫩，搭配酥脆茶葉入口後帶有微微回甘的茶香，清爽又不油膩。



▲南投美食「阿三全筍餐館」招牌料理「烏龍茶雞」以酥炸茶葉帶出茶香風味（攝影：蕭芷琳）



另一道「黑豆豬腳」則以長時間滷製聞名。豬腳加入黑豆與特製滷汁慢火燉煮，達到骨酥肉嫩的口感，甚至能用筷子輕鬆穿透骨頭，也被不少顧客稱為最強白飯殺手。既然店名為「全筍餐館」，竹筍料理自然是另一大亮點。店內從筍香爌肉、涼拌鮮筍到竹筍雞湯，都能品嚐到鹿谷竹筍特有的清甜口感。由於竹筍為自家栽種，口感特別鮮嫩脆甜。



▲南投美食「阿三全筍餐館」人氣必點「黑豆豬腳」經長時間燉煮，骨酥肉嫩成為鹿谷經典美食（攝影：蕭芷琳）



整體而言，「阿三全筍餐館」就像山林裡的一處溫暖食堂，沒有華麗裝潢，卻用最單純的食材與長時間烹調的手藝，呈現鹿谷最真實的山味。無論是茶香四溢的烏龍茶雞，還是骨酥肉嫩的黑豆豬腳，都讓人留下深刻印象。若規劃前往溪頭、杉林溪或鹿谷旅遊，不妨將這間餐廳納入美食清單。記得留意店家每週三公休，且營業時間至晚上七點，想要品嚐這場茶香與竹筍交織的鹿谷山林料理，可別錯過。



▲南投鹿谷美食「阿三全筍餐館」是溪頭旅遊途中值得停留的特色餐廳（攝影：蕭芷琳）



▲南投美食「阿三全筍餐館」竹筍料理與烏龍茶雞，成為許多遊客推薦的溪頭美食名單（攝影：蕭芷琳）

地址：南投縣鹿谷鄉中正路一段192號

營業時間：11:00–19:00；週三公休

