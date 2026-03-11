林口賞花最新推薦！奇幻顛倒櫻花、紫藤花瀑免費拍，週末衝林口三井outlet。

來去林口三井OUTLET拍美照！隨著三月春意漸濃，MITSUI OUTLET PARK 林口也換上了繽紛的浪漫春裝。於即日起至5月31日，特別策劃「春日倒映‧遇見美好」主題。這次造景不只結合了浪漫的紫藤花與粉嫩櫻花，更運用了魔幻的顛倒視覺，把整個戶外空間打造成充滿神祕感的日系花影世界。無論是想跟另一半散步談心，還是想帶全家人一起拍美照留念，這場結合購物與視覺饗宴的春日祭典，絕對是今年春天不能錯過的休閒亮點。



▲星光熠熠的夜櫻場景，在林口三井outlet感受從早到晚都迷人的花影派對。

▲日系庭園與爛漫櫻花相映成趣，不出國也能在林口享受花季浪漫。





顛倒視覺下的奇幻之庭

這次最吸睛的非中央廣場的「倒映之庭」莫屬。穿過充滿儀式感的光之門，彷彿跨越了時空裂縫，眼前的景象瞬間顛覆常理。這裡有著倒掛生長的櫻花樹，連日式茶几也懸浮在半空中，構築出一個如夢似幻的鏡像空間。這種打破空間常規的華麗場景，讓人隨手一拍都能產出極具設計感的質感大片。比起傳統的平面花海，這種富有創意與層次感的立體藝術造景，更能帶給旅人耳目一新的震撼感，是社群媒體上最搶眼的打卡背景。



▲挑戰地心引力的倒映之庭，在林口三井欣賞顛倒綻放的夢幻櫻花。





慢活日系庭園香氛美學

除了充滿衝擊力的奇幻區，商場也準備了充滿禪意的「日式茶庭」。在1館的茶映軒內，特別融入了S Bar by SOCIE的天然植萃芳香，讓遊客坐在木質感十足的和室中，就能聞到溫和療癒的香氣。周圍還有如同日本江邊渡船的「載春之舟」，以及粉嫩迷人的「春之迴廊」，每一處都像是從古典畫卷裡走出來的場景。而2館南側廣場則被夢幻的粉蝶花包圍，走在渡花小橋上宛如化身電影主角，讓人徹底沉浸在日系生活的優雅節奏裡。



▲沉浸在日式圍爐裏的禪意氛圍，感受林口三井outlet最道地的花見美學。





收藏專屬春季浪漫花籤

拍照之餘也別忘了帶點紀念品回家。1館中央廣場設置了限定拍貼機，提供5款融入花季意象的質感相框，讓大家能與好友定格最燦爛的笑容。此外，最有趣的莫過於「春日尋寶集章活動」，透過四種色彩的印章堆疊，能在紙上慢慢呈現出層次豐富的春日花籤。看著原本單調的畫面經過幾次蓋印後，變成一幅精美的花見圖案與浪漫籤詩，這種充滿手感溫度的互動體驗，讓這趟購物行程多了幾分探索的樂趣與收藏價值。



▲唯美紫藤花瀑與繡球花交織，享受林口三井Outlet購物後的優雅賞花時光。

▲漫步粉蝶花簇擁的渡花小橋，在林口三井Outlet捕捉唯美偽出國視角。

林口三井OUTLET 春日倒映‧遇見美好

活動期間： 2026年3月7日（六）至5月31日（日）

活動地點： MITSUI OUTLET PARK 林口

限定體驗：

春造景限定拍貼機： 位於1館中央廣場，提供5款限定主題框。

春日尋寶集章活動： 收集四色疊層印章，可兌換浪漫春日花籤。

日系植萃香氛： 1館中央廣場「茶映軒」限定體驗。

